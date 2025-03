¿CÓMO NOS VEN? | Raúl Villares: “A marcha de Lucas foi unha mala nova para os seareiros, pero puido ser boa para o Dépor”

Afeccionado o baloncesto, aunque tamén locuta fútbol, Raúl Villares (Barakaldo, 1973) gozou este mércores na Malata do encontro de ida da final da Eurocup do Baxi Ferrol, que xogará a volta con todas as opcións o mércores en Francia. Unha gran cita antes do Derbi das Rías Altas deste sábado entre o Deportivo e o Racing de Ferrol.

Máis de fútbol ou de baloncesto?

Son máis de baloncesto. O fútbol xoguei, pero no baloncesto estiven federado. Descubrín antes o fútbol pero namoreime do baloncesto nun campamento de verán en Viveiro. Xoguei federado en Guitiriz e en Ferrol.

E cubre ambos deportes na radio…

De todo un pouco, pero sempre fixen mais fútbol e baloncesto: Coincidín co Obradoiro en ACB, cubrín o derradeiro ascenso do Breogán, na tempada de Musa e as anteriores ó descenso. Nos meus comezos en radio Fene faciamos baloncesto. A miña primeira experiencia radiofónica foi a fase de ascenso do Abeconsa en Mataró, cando a EBA estaba xusto por debaixo da ACB. Entón Lino era xogador e Maseda adestrador. As experiencias máis chulas a nivel xornalístico foron en baloncesto.

Chega agora o Derbi das Rías Altas, a marxe de como chegan os dous equipos, quen é favorito?

Estreitase todo un pouco, pero ficando para a clasificación o Deportivo chega mellor pola xeira de resultados. O Racing de Ferrol é un equipo que está en caída libre e que non freou co troco de adestrador. Houbo melloras en cousas pero foron insuficientes para encadear resultados. Ademáis houbo erros defensivos, arbitrais… O Dépor a medida que foi avanzando a tempada e co troco de adestrador foi collendo confianza e Óscar (Gilsanz) foi quen de maximizar as virtudes do equipo.

Qué agarda deste encontro?

Hai dúas posibilidades. Que Alejandro (Menéndez, o adestrador do Racing) faga coma o outro día, coloque a tres xogadores por dentro e tente de ter a pelota, algo que penso que non lle vai ir ben o equipo, ou darlle a iniciativa o Dépor. Se lla da vaille costar máis o Dépor, aunque agora mesmo ten a Mario Soriano nun momento fantástico.

Pero cunha Malata chea, o seareiro non quererá ver o seu equipo tendo a pelota?

A estas alturas o seareiro que foi todo o ano dalle igual, o que agarda e que o equipo loite, pelexe e que o dé todo. A sensación da xente é que hai apatía, coido que non é así, os xogadores son profesionais pero o rendemento colectivo é malo.

Cómo lembra o último derbi, en Primera Federación, na Malata?

Lembro o erro de Arturo, que aí puido estar a victoria do Dépor e que o Racing estaba moi nervioso. Foi moi igualado, era antes dos playoff. Houbo máis emoción que bo fútbol, que é o que adoita pasar neste tipo de encontros.

Agardaba esta tempada no Racing de Ferrol?

Non, saiu todo mal. Fichaxes, erros nos xogadores que tiñan que ser diferenciais como Bebe, Vallejo, Perea e que non responderon as expectativas. Outros importantes que se lesionaron, como Cabaco. Pos os suplentes e ves que hai moita diferencia con respecto os titulares. A sensación é que o equipo non lle deu. E os partidos que gañou non competiu os 90 minutos, só por tramos. O segundo ano de Segunda é mais complicado co primeiro, hai máis renovación e no caso do Racing perdeu os seus mellores futbolistas. Marchou Heber, Bernal, Carlos Vicente, Losada… Perder tantos e acertar en todos é complicado. O que ninguén agardaba era non acertar en nada.

É un fracaso co Deportivo non xogue o playoff?

Non é un fracaso, o que acontece e que ves o límite de costo de plantilla e ves que son os terceiros, pero non é real. O que sí agardaba era rendemento e o Dépor lastroulle o desempeño en Riazor. É un equipo o que lle costa coa pelota, o ataque posicional e ter a iniciativa. En Segunda xógase máis a esperar o rival, agardar polo erro e recibir poucos goles. O Dépor está máis cómodo en encontros abertos.

Mais semella que ten xogadores para ter o balón no canto de xogar á contra, non?

A nova de que marchara Lucas foi mala para o deportivismo, pero pode que para o equipo fose unha boa noticia. Había un debate na posición onde xogaba Lucas, porque tamén era a de Soriano é agora Soriano loce máis e os xogadores de fóra teñen máis liberdade. Antes estaban máis condicionados. Agora son dous guepardos nas bandas e logo está o papel de Villares e José Ángel, que está máis definido e os roles son máis claros. Non é un equipo tanto para ter a pelota e progresar moitas veces. Ten máis que agardar por mecanimos ou situacións nas que aparecen xogadores dende a segunda liña. Toda a tempada falouse de que o Deportivo non tiña dianteiro goleador, pero é posible que non o precise. Aunque pode cos de fóra teñan as veces que centrar máis, eles en moitas ocasións son quen de finalizar e teñen calidade (por Mella e Yeremay).