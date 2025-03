¿CÓMO NOS VEN? | Mónica Marchante: “El machismo está ahí, las mujeres siempre tenemos que demostrar mucho más que ellos”

“Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas”. Esta frase, atribuida al periodista y escritor inglés George Orwell, habla de la libertad y la periodista deportiva Mónica Marchante Moralejo (Roma, 1968) defiende orgullosa el poder ejercer su profesión bajo la misma.

La periodista estará este viernes 21 a las 19 horas en la Domus en una jornada sobre los retos del periodismo actual y el rol de la mujer.





Estará en A Coruña esta tarde para debatir con otras profesionales sobre la labor y el cambio generacional en el periodismo deportivo, ¿le gusta hacia donde está yendo?

No me gusta demasiado y es desde que se puso de moda el periodismo de bufanda, que ya no es periodismo. Está controlado por los grandes clubes y cada vez es más difícil tener una opinión libre, estás patrocinado o por uno o por otro. En mi caso siempre me he considerado libre, entiendo que es difícil y tengo la sensación de que cada vez quedamos menos. Cuando cuestiones empresariales influyen en tu trabajo tienes que ver donde pones los límites y si te compensa trabajar para según en qué empresas sabiendo lo que hay hoy en día.

El ser libre y el preguntar lo que tocaba, aunque molestase, ¿le ha dado problemas?

El dejar de trabajar para LaLiga, después de 25 años, cuando entró en vigor el nuevo contrato y LaLiga pasó a contratar a sus periodistas. Yo no debía de gustarles mucho (risas). Nunca se me pidió que no hiciese esta pregunta u otra, sabían que no tenían ninguna posibilidad de que no la hiciera. Sí que en los últimos años recibí algún toque por parte de mis jefes y cuando llevas tantos años el no poder preguntar lo que toca... Personalmente lo agradezco, cuando llevas 25 años trabajando todos los fines de semana también tienes una vida y recuperas los fines de semana.

Ha recibido muchos premios por ser una de las pioneras, ¿siente que ha ayudado a otras a hacer camino?

Me da pudor que me digan que soy pionera, yo tuve referentes como Olga Viza, María Escario, Paloma del Río, Mari Carmen Izquierdo, Pilar Calvo... Sobre todo recuerdo a Olga Viza y a María Escario, porque trabajan en la primera cadena, entonces la única que había. Personas a las que he visto trabajar y a las que he admirado. Sé que he podido ser referente para otras mujeres, porque me lo dicen. Entonces éramos pocas y tuve la suerte de poder defender en mi casa que quería ser periodista deportiva, porque al principio fue un shock en un mundo tan de hombres.

¿Sigue habiendo mucho machismo en el periodismo deportivo?

Sí, eso ha pasado toda la vida, hemos tenido que demostrar mucho más que ellos. Nadie duda de su conocimiento. Aunque alguno pueda dar vergüenza ajena escucharlo, como es hombre no le van a decir ‘tú no sabes de eso’. Pero, si eres una mujer tienes que demostrar que tienes esos conocimientos. En algunos casos creo que hemos ido para atrás, sobre todo en la tele. Las presentadoras tienen que tener una edad y físico determinados. Se prioriza el físico. No hablo de mí en este caso, no me puedo quejar. Sigo estando en las retransmisiones de la Champions, Europa League... Pero conozco compañeras buenísimas que se han caído de trabajos porque físicamente no estaban en el estándar que se pedía y me parece algo lamentable y de lo más machista. La imagen es importante para las mujeres, no para los hombres. En la televisión no los veo a todos jóvenes y guapísimos. A los de 55 se les asocia con la veteranía, a la mujer se le dije que se jubile y que entre otra más joven.

¿Queda techo de cristal por romper?

Hemos roto muchas cosas y tenemos que seguir. Hace 20 años no te habría contestado lo mismo. En mi caso rompí muchas barreras. En el ‘Día Después’ era redactora, fui la primera mujer, nadie me miraba raro y me integré en un equipo de hombres.

¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando?

Olga Viza me dio un consejo muy bueno. Yo trabajaba en la tele como redactora, grabando por los campos para ‘El Día Después’ y me dijo que antes de ponerse delante de una cámara era muy importante saber lo que pasaba detrás y tener el suficiente conocimiento. Les diría que no corran.

A la tele, al menos para el gran público, regresó el Dépor este año a Segunda, ¿cómo lo ve?

Lo sigo sobre todo repasando el resumen de las jornadas. Fue una alegría ver al Dépor ahí. Le tengo mucho cariño: cuando estaba en Primera, sus grandes momentos en Europa... Me trataron siempre muy bien, en ese palco he disfrutado mucho, en la época de Lendoiro y también en la posterior a él. Le tengo un cariño especial, es un presidente a la antigua usanza, que me trató siempre con una educación exquisita. Siempre hablaba, en las buenas y en las malas y ahora es noticia cuando un presidente sale a hablar. Tengo morriña de todos estos años que el Dépor ha estado fuera de su lugar natural. Ahora está en una buena posición, no va a sufrir, aunque aún está lejos de volver a Primera, lo que es normal. Pero los pasos que se están dando parecen ser bastante razonables y es mejor no querer correr.