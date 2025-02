Nacho Azparren: “Mella y Yeremay son futbolistas que no son de Segunda, son de Primera División”

Unas prácticas mientras estudiaba el grado en Periodismo le dieron su primera oportunidad laboral en este mundo. Ahora, Nacho Azparren (1983) sigue muy de cerca, para Diario As, los hitos deportivos en Oviedo, su ciudad natal. Y, cómo no, conoce de primera mano la actualidad del conjunto Carbayón, el que este año ilusiona a los ovetenses con el ansiado regreso a Primera División.

¿Cuál es la clave para no convertir la rutina en monotonía?

Mi trabajo está muy ligado al Real Oviedo y eso hace que, aunque el periodista tenga que mantener un poco de distancia con el club, lo vivas mucho. El trabajo periodístico en deportes es diferente porque dependes mucho de los resultados, del estado de ánimo, de las temporadas buenas o malas. Es cierto que puedes caer en la monotonía porque al final hay muchas costumbres parecidas, pero no es lo mismo cubrir el Dépor en los años 90 que cubrirlo en Primera Federación. Los resultados te alejan de la monotonía.

Escribió un libro sobre el Oviedo, ¿qué lo impulsó a ello?

Los años 90 son la última gran época dorada del Oviedo en Primera División. Y sin ser dorada también porque es la última. Coincide con mi enamoramiento con el fútbol. Cuando yo me empiezo a enganchar al fútbol el Oviedo es un equipo de Primera División, que ficha jugadores internacionales, que le ganaba al Madrid y al Barça en casa. Me queda todo eso muy marcado. Hay muchos chavales que no saben lo que es el Oviedo en Primera División y todo eso me impulsó a recoger anécdotas en el libro, cómo se hacían las cosas entonces, jugadores más importantes… Me lo pasé pipa escribiéndolo y cuando lo sacamos tuvo bastante éxito, se vendió muy bien. El feedback que recibo es que a la gente le gusta mucho recordar aquellos años.

Nacho Azparren, en la presentación de su libro "El mítico Oviedo", junto a Jabo Irureta.



¿Recuerda alguna anécdota especial del libro?

Salen muchísimas. Pero hay una que define un poco cómo era el personaje de Eugenio Prieto, que fue presidente del Oviedo en los años 90. Era un presidente de los de antes, que era futbolero. Los presidentes de ahora yo creo que ni saben cómo se llaman los futbolistas del equipo rival. A Eugenio le gustaba muchísimo la cantera, veía muchos partidos de juveniles, de cadetes… Jugaba en Oviedo en Coruña contra el Dépor y Eugenio había ido a comer con Lendoiro. Cuando salieron de comer se fueron a dar un paseo y de repente, en la acera de enfrente, había tres o cuatro chavales que empezaron a saludar y a gritarle a Eugenio. Resulta que ese fin de semana también jugaban los juveniles del Dépor y del Oviedo. Eugenio les saludó por el nombre y Lendoiro le dijo: “No me digas que te conoces el nombre de tus juveniles”. Y Eugenio le dijo: “No, no. Si son tus juveniles. Son los del Dépor” (risas).

¿Y algún partido entre Oviedo y Deportivo al que le tenga especial cariño?

Siempre me acuerdo de un 0-4 que gana el Oviedo en A Coruña, con Iván Brzić como técnico. Era una temporada en la que el Oviedo lo estaba pasando mal. En casa no ganaba nada, pero fuera sí. Marcó un gol Jerkan. Era un defensa buenísimo y ahora tengo mucha amistad con él. Fue el único gol que metió con el Oviedo. Es el primer recuerdo que se me viene a la cabeza porque además me queda marcado porque el Oviedo jugó con una camiseta que sacaron aquel año que era preciosa. Era blanca con cuadraditos verdes. Tenía yo 12 o 13 años y nuestra generación pedía a los Reyes Magos aquella camiseta.

Este año hay muchos equipos históricos en Segunda División.

Llega al extremo en el que a mí a veces me interesa más ver un partido de Segunda División que de Primera. A los partidos de Segunda siempre les encuentro interés juegue el equipo que juegue. A nivel futbolístico no pueden competir con Primera, pero a nivel de emoción y demás me parece que la Segunda… a veces hasta se pasa de emoción (risas).

El Oviedo arrancó el 2025 de la mejor manera posible.

Lo defino un poco como el cambio o el no cambio después de Navidad. A nivel de resultados es un cambio brutal. Aún no conoce la derrota en este año. Sobre todo ha cambiado a nivel defensivo. En la primera vuelta se veía endeblez defensiva, ahora son tres goles en siete partidos. El Oviedo sigue intentando hacer lo mismo, lo que pasa es que ahora lo ejecuta mucho mejor. El propio Calleja decía que ahora manejan mejor el balón y si, tiene mejores números defensivos, no es porque defiendan más, sino porque atacan mejor.

El Deportivo está a cinco puntos del descenso, irá al Tartiere con el cuchillo entre los dientes.

Sí, esto va a decidirse al final. Salvo los ocho primeros que tienen un margen… Siempre se habla de los 50 puntos que dan la salvación. A partir del Granada para abajo, yo no estaría relajado. Los 50 puntos se pueden hacer muy largos. El Dépor tiene argumentos de sobra para no pasarlo mal. La propuesta es más atractiva que la de otros equipos. Le falta regularidad, y eso es lógico cuando eres recién ascendido. No lo metería en la quiniela de candidatos al descenso. Va a venir con el cuchillo entre los dientes sabiendo que tres puntos aquí pueden ser un impulso decisivo.

Se espera un lleno total el próximo domingo.

Sí, va a ser un ambiente guapísimo. Me consta que mucha gente del Oviedo compró entradas para aficionados del Dépor. Hay buen rollo entre aficiones, siempre que vamos a A Coruña la gente del Oviedo se siente bien. Creo que es recíproco. Aquí el partido con más gente suele ser el Sporting pero estoy convencido de que va a ser la segunda mejor asistencia de la temporada.

¿Mejor jugador del Deportivo?

Mella y Yeremay creo que son futbolistas que no son de Segunda División, son de Primera, ojalá sea con el Deportivo. También me encanta Soriano. Me parece un futbolista espectacular. No es tan llamativo como los extremos pero es un jugón, hace jugar al equipo, aparece entre líneas, no para quieto, tiene muchísimo talento. Así que me quedo con esos tres.

¿Y del Oviedo?

Alemao. Lleva trece goles y es una bestia. Yo que bajo a los entrenamientos, veo que es capaz de mandar un balón al río en un remate pero en la siguiente puede engancharla de cabeza y clavarla. Ya no solo por los goles, sino por lo que genera. Ha dado un salto de calidad tremendo respecto a la temporada pasada. Luego Seoane le hace jugar al equipo. Cazorla no sé si llegará a tiempo. Hassan depende mucho del día que tenga. El nombre que más llama la atención es Alemao.

¿Se atreve con un resultado?

Voy a mojarme. No suelo acertar en estas cosas, pero... 2-1 para el Oviedo.

¿Cómo ve al Oviedo para ascender?

El año pasado, en el partido contra el Sporting, que había perdido el Oviedo, me dio la sensación de que era un equipo que si no lograba subir iba a estar muy cerca. Este año lo empecé con muchas dudas y el partido contra el Burgos me dejó una sensación muy parecida a la del derbi del año pasado. En Burgos, el Oviedo la primera parte no jugó bien, pero en la primera que pasó del medio del campo fue gol. Y dices “uff”, porque cuando un equipo está en ese estado de forma y hace daño… Cada vez veo más motivos. La plantilla, sino es la mejor, está entre las mejores. Veo muchos motivos para confiar en que este es el año. Pero va a depender de detallitos, porque va a haber 5 o 6 equipos involucrados. Puede pasar cualquier cosa, pero argumentos para ascender hay.

¿A quién rescataría de la historia del Oviedo para ayudar al actual a ascender?

Voy a decir a uno que justo jugó en el Dépor y en el Oviedo. Es Jokanović. Fue lo mejor que vi jugar en el Tartiere. Podría decir a Lángara, que en los años 30 era el máximo goleador, pero hablo de los que yo vi. Jokanović es mi ídolo, es el mejor jugador que yo vi. Jugó también en el Deportivo. En el Oviedo jugó dos temporadas y era un escándalo. Un mediocentro que creaba, construía, tenía oficio, iba de cabeza, tenía personalidad… Cualquiera de la época dice que fue de los mejores, incluso el mejor extranjero de la historia del Oviedo, de los que yo vi, eh. En una máquina del tiempo lo traería para aquí. Tengo todas las camisetas con su nombre de cuando yo era pequeño.