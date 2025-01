¿CÓMO NOS VEN? | Dani Méndez: "Se puede cambiar de muchas cosas, pero de colores y de equipo, nunca"

Hay ciertas cosas sobre las que uno no puede cambiar. A Dani Méndez (1986, A Coruña), ni siquiera siete años viviendo en San Sebastián le hacen perder su pasión por el Deportivo. Tras iniciarse en el mundo del periodismo de la mano de riazor.org en su primer año de carrera, tuvo que marcharse al País Vasco por cuestiones laborales. A pesar de seguir al Deportivo en la lejanía, la voz a pie de campo de Movistar Plus, no se olvida de sus colores: el blanco y el azul.

¿Cómo fue su primer contacto con el periodismo?

Todo empieza en la facultad. Estudio en Salamanca una vez termino el colegio en A Coruña y a partir de ahí conozco una página web del Dépor que se llama riazor.org y hablo con el creador que es Víctor Losada. Entré a trabajar en esa web desde primero de carrera. Me coincidió con el Dépor en Primera División, entonces podíamos hacer algunos viajes como ir al Bernabéu acreditados, y ese tipo de situaciones que no se me hubiesen dado de no estar en este medio. A partir de ahí generamos un grupo de trabajo que llevó a la página web a ser un medio de comunicación importante del Deportivo y esas fueran mis primeras veces en el periodismo.

Luego entró en Mediapro.

Hay una cosa que quiero contar, y es que yo había leído alguna entrevista de esta sección ‘Cómo nos ven’. Mi entrada en Mediapro está muy relacionada con una sección que yo tenía en riazor.org que se llamaba ‘Cómo se ven-Cómo nos ven’. Entonces yo también entrevistaba a un periodista importante del equipo rival. Era sobre todo cuando el Dépor jugaba en Segunda. Si jugaba contra el Sabadell, entrevistaba a Axel Torres; contra el Sporting, hablaba con Antón Meana. Y si jugaba contra el Mallorca, hablaba con uno de los narradores principales de Movistar que es Jose Sanchis. Hablando de esos partidos con él para esos artículos, generé una relación de confianza muy buena y un día se me ocurrió escribirle para decirle que si hubiese la posibilidad de entrar en la televisión, si se enterase de algo, que me avisase. A los dos días, dicho y hecho. Me dijo que estaban haciendo un equipo para llevar la Primera División española y me consiguió una prueba de cámara. Y desde esa llevo nueve años con la empresa. Cuando leí que esta sección se llamaba así me hizo gracia. Es una bonita historia.



¿Cumple su caso la máxima de que el periodista deportivo es en realidad un futbolista frustrado?

Sí, seguramente sí. Me gusta mucho el fútbol, de toda la vida, me gusta jugarlo. Nunca llegué al nivel de ser profesional pero, por lo que me gusta el fútbol y el deporte, pues seguramente acabé hablando ahora de esto. Ahora tengo la posibilidad de estar cerca de varios equipos aquí en el País Vasco: Athletic, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Eibar… y de tener relaciones con toda esta gente que en un primer momento me hubiese encantado ser yo esa persona que juega en Primera División (risas).

Lleva ya unos cuantos años viviendo en el País Vasco.

Sí, llevo 9 años en la tele, en Mediapro. Primero éramos Bein Sports y ahora ya somos Movistar o LaLigaTV por Movistar. Mis dos primeros años fueron en A Coruña siguiendo al Dépor, coincidió con el descenso del equipo de Clarence Seedorf y una vez que pasó esto, mis jefes querían seguir contando conmigo, pero mi empresa solo hacía Primera División. Así que me fui a San Sebastián pensando que iba a ser un año de ida y vuelta. Pensando y deseando que el Dépor regresase a Primera División. Esto no pasó y llevo ya 7 años viviendo en San Sebastián, 5 de estos siguiendo a la Real Sociedad por Europa, el año pasado en Champions. A nivel profesional la vida me trata bien, pero quieras o no, estoy lejos de mi gente y de mi familia. De vez en cuando se echa mucho en falta.

Es lo que más echas en falta.

Sí, sin duda. También yo soy del año 86, entonces, como aficionado del Dépor viví muchas cosas bonitas y ahora verlo desde la distancia, estos cuatro años sufriendo en la tercera división de España y este año intentando sacar la cabecita en Segunda División… Lo echo de menos también, el poder seguir al equipo de mi ciudad y al equipo que quiero.



Este próximo domingo lo tendrá cerca, en Ipurua.

Sí, pero no podré ir, tengo que trabajar. Se ha dado la circunstancia de que en estos 7 años que llevo aquí, tan solo he podido ver al Dépor como visitante en un partido. Fue contra el Real Unión de Irún hará ya 3 o 4 años en Primera RFEF. El resto, es que habitualmente tengo partidos de Primera todos los fines de semana, es muy complicado que yo pueda ir a un partido. Me encantaría, pero no se va a dar el caso.



¿Tendrá el corazón dividido en el partido entre Eibar y Dépor, o no?

No, ni hablar. Aquí ya lo saben. Soy del Dépor y cuando vuelva, que seguro que pronto regresará a Primera y se enfrente a estos equipos, toda la gente que me conoce sabe que mi pasión es el Dépor, mi equipo es el Dépor y que se puede cambiar de muchas cosas, pero de colores y de equipo no se cambia nunca.

¿Se atreve con un resultado para el partido?

Vamos a soñar con una victoria del Dépor. Sobre todo para que el terremoto Lucas Pérez deje un poco de lado lo deportivo. Que el Dépor pueda ganar, se vea con esa capacidad de hacerlo sin el que hasta hace unos días era su capitán. Sería importante para el Dépor y para Gilsanz una victoria contra un equipo como el Eibar. Sería importante sobre todo para no echar tanto de menos a Lucas.



¿Cómo encajó su marcha desde la lejanía?

Mal, mal. Fue una sorpresa. Pero al final el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, entonces Lucas se ha centrado en lo suyo, en su vida. El fútbol es secundario. Creo que en A Coruña y en el Dépor se le debe mucho a Lucas.

¿Qué le falta a este Deportivo?

Creo que es importante que esta temporada sea capaz de afianzarse en la categoría. Esto de subir dos categorías de un tirón lo hemos visto en años pasados con el Leganés, Eibar, Mallorca… pero no es lo normal. Creo que después de 4 años y una plantilla que prácticamente no conocía el fútbol profesional, es importante ir alejándose del descenso y por lo menos conseguir la salvación. Entiendo que las expectativas fuesen altas porque hizo números tremendos la temporada pasada, pero la Segunda División hace que eso no sea tan fácil de conseguir. Creo que sus mayores carencias son que no tiene un jugador que sea capaz de manejar los partidos. Todos los mediocentros, Mfulu, Villares o José Ángel son más destructivos, no tan creativos. La ausencia de Lucas en la mediapunta seguramente le pase factura. Y después a nivel defensivo, creo que ha quedado un poco lejos de lo esperado. Pablo Vázquez no está al nivel de la temporada pasada y aún así está siendo el mejor de los centrales. Creo que por ahí podría venir la mejora, siendo capaces de tener una mejor viabilidad defensiva.

¿Quién está siendo la figura más destacada del Eibar?

Estos 3 primeros años en segunda el Eibar, a nivel club, puso los huevos en la cesta para regresar. La plantilla de este año es mucho peor que las tres temporadas anteriores. Se han quedado algunos futbolistas que estuvieron en Primera como Sergio Álvarez, Arbilla, pero poco más. De los que más están destacando esta temporada son Puertas, que es verdad que es un viejo rockero que llegó este verano y lo está haciendo bien. Tienen a Guruzeta, Pascual… No tienen futbolistas tan destacados como tuvieron las tres temporadas anteriores pero lo que sí tienen es que son un grupo, está bastante bien confeccionada la plantilla así que será un rival difícil, venido a menos con respecto a las temporadas anteriores.

¿Y del Deportivo?

Con la marcha de Lucas, es fácil contestar. Los dos canteranos del Dépor. Creo que Yeremay es un futbolista que está más hecho que Mella. A mi Mella me gusta más verlo, no quiere decir que sea mejor o que se vaya a pagar más por él. Creo que son los dos grandes baluartes del Dépor esta temporada y si el Eibar quiere sacar algún punto, van a tener que estar muy pendientes de ellos.



Guardará recuerdos imborrables en Riazor.

Sin duda. Positivos y negativos. Hemos podido vivir noches tristes de descenso. Estuve en el del Valencia, en el de la Real Sociedad y en el último con Seedorf, aunque ese fue una crónica de una muerte anunciada. Pero poder vivir noches con aquel Dépor ganador… He sido socio con el Dépor que ganó la Liga y todos esos grandes recuerdos son inolvidables. Por eso, es imposible que después de haber vivido todo eso pueda cambiar de equipo.