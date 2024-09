Fran Fermoso: "En el Cambalache me metía el doble de lo que quemaba en La Solana"

“Cuidado con las carteras”, “No me pises lo fregao”, “Clin, clin, caja” o “Se le caen los puntos de las manos” son algunas de las coletillas de Fran Fermoso (Valladolid, 1984). Una de las voces más reconocibles y con estilo propio del baloncesto televisivo en España, es narrador de Movistar+ en las madrugadas de la NBA desde hace una década y cada fin de semana dirige la retransmisión del partidazo de la jornada en la ACB. El domingo estará en A Coruña para abrir la temporada 2024-25 con el histórico debut del Leyma ante el Real Madrid en el Coliseum.

Vuelve con especial ilusión a la ciudad donde pasó muchos veranos en su infancia y adolescencia. Guarda muy buenos recuerdos de las eternas pachangas en las pistas de La Solana, algún Teresa Herrera, las pizzas del Cambalache o los churros de Bonilla, que descubrió en las noches de NBA con Andrés Montes. También vivió aquí su primera experiencia en el periodismo deportivo… En la redacción de dxtcampeón. Su última visita fue en 2008 con Belén, entonces su novia y hoy su mujer, con la que tiene dos hijos. Fran, “vámonos de pinchos”.

Fermoso suena muy gallego.

Un antepasado de mi familia se puso a bucear y creo recordar que es un apellido de la zona de Ourense. Tenemos familia allí, en Noia y en A Coruña.

¿Cuál es su vínculo con nuestra ciudad?

Mi primo Juan y mis tíos, Juli y Alfonso, viven en A Coruña. Y como a mis padres, Jose Antonio y Dori, y mis abuelos, Víctor y Elpi, les encantaba la ciudad, empezamos a veranear una semana o diez días en los años que más se disfrutan las vacaciones, desde que yo tenía ocho hasta los 18. Asocio muchos de mis recuerdos del verano a la ciudad: el Hotel Finisterre, las pachangas de baloncesto y de tenis en La Solana, la playa de Riazor y, sobre todo, la gastronomía.

Asocio muchos de mis recuerdos del verano a la ciudad y su gastronomía

¿Cuáles son esos sabores que no olvida?

Desde las pizzerías Cambalache, en las que me metía el doble de las calorías que quemaba haciendo deporte (risas), hasta los percebes, que soy capaz de comer como si fuesen pipas. Suena a tópico, pero los paladares exigentes sabemos que no hay un lugar en el que se coma tan bien como en Galicia: la tortilla, la empanada, el raxo, los pimientos de padrón, que mi primo Juan siempre decía que sabía cuáles picaban y cuáles no… Y hasta las patatas y los churros de Bonilla. En aquella época, como Andrés Montes lo repetía sin parar en los partidos de la NBA, tuve que ir a probarlos.

¿Algún recuerdo deportivo?

Ahora estoy un poco desconectado del fútbol, pero en aquella época lo seguía al mismo nivel que el baloncesto. Tengo varias fotos con jugadores del Ajax de Van Gaal que jugó un Teresa Herrera: los De Boer, Rijkaard, Seeford, Kluivert… Mis dos hermanos, Jose y Edu, se hicieron del Dépor después de tantos veranos y tanto fútbol en A Coruña. Y todavía siguen al equipo en cada partido, incluso cuando bajó a Segunda B. Recuerdo una vez que completamos el álbum de cromos y en los años 90 te daban a elegir entre un balón de fútbol y una equipación. Y elegimos la del Dépor, claro. Tienen todas las camisetas posibles, me acuerdo de la de Feiraco.

Hablemos de baloncesto, ¿qué le sugiere el proyecto del Leyma Básquet Coruña?

La entrada de un club que nunca ha estado en la elite es aire fresco e ilusiona mucho en toda la ACB. Más aún viendo cifras tan altas de abonados desde el principio del verano y con nombres tan mediáticos como Thompkins en su regreso a la liga, Gus Lima y Phil Scrubb, jugadores con mucha experiencia. La ACB es muy dura, pero la ilusión de la gente y el músculo económico que se intuye detrás son dos factores importantes para empezar a hacer bien las cosas. Y no me quiero olvidar de la apuesta por el bloque del ascenso, una revelación absoluta la temporada pasada en una LEB Oro tan fuerte con proyectos como Estudiantes, San Pablo Burgos o Lleida. La continuidad del grupo me parece un acierto y me encanta que un jugador como Beqa Burjanaze, que nunca tuvo que dejar la ACB, vuelva como el emblema de un equipo.

¿Por qué han elegido el debut en el Coliseum contra el Real Madrid como el partidazo de la primera jornada?

Cuando proyectamos el calendario de retransmisiones teníamos claro que queríamos ir cuanto antes a las plazas de los dos equipos recién ascendidos. Y así será: el domingo en A Coruña, con el vigente campeón y el gran favorito al título que siempre es un atractivo especial, y la próxima semana en Lleida, con el Barça.

La entrada de un club que nunca ha estado en la elite es aire fresco e ilusiona en toda la ACB

¿Ha pensado ya en motes para algún jugador del Leyma?

Ya hay uno: Tractor Burjanadze. Tengo muy buena relación con él, pero un día me dijo que le gustaba más la Tanqueta. Yo le eché narices y le sigo llamando Tractor. Creo que le acabó convenciendo y si no es así será una dura negociación con un buen tipo como Beqa.

¿Cómo empezó en el periodismo?

Con 13 años ya le dije a mi padre que quería ser periodista, lo tenía clarísimo, y a los 18 me fui a estudiar a Madrid. En el verano de 2003, antes de empezar mi segundo año universitario, dije en casa si no había manera de que alguien me metiera a probar en un periódico. Y mi abuelo tenía un buen amigo con sus conexiones, Manuel Rodríguez Maneiro, que fue cronista de A Coruña durante muchos años. Le llamó y un día me dijo que conocía a la gente del dxtcampeón, que igual me podía interesar. Y para ahí me fui: mientras mis hermanos, mis padres y mis abuelos estaban en la playa o en la piscina, yo me iba cada tarde a aprender cómo se trabajaba en un diario. Era todo ilegal, sin contrato, pero como ya ha prescrito no creo que inspección de trabajo nos diga nada. Y si pasa algo diré que todo ha sido producto de mi imaginación (risas).

¿Qué aprendió?

Recuerdo estar todo el día pegado a Israel Zautua [paisano de Fran y redactor de este diario desde hace 24 años], de él fue quien aprendí las primeras cosas y hablábamos mucho de NBA. En los últimos días ya pude redactar algún breve y me acuerdo de verlos con mucho orgullo al día siguiente en el papel. Tenía 19 años recién cumplidos y solo fueron unas semanas, pero era mi primera experiencia en un medio deportivo y guardo mucho cariño pasar allí horas encantado, con la pasión que tengo por el deporte y la comunicación.

¿Eligió usted la televisión o la televisión le eligió a usted?

Cuando acabé el Máster de El País fui yo el que insistió a la hora de elegir los proyectos finales, con temas de vídeo enfocados a la televisión. Es lo que quería hacer. Después de un verano en elpais.com haciendo los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y cosas como el directo del maratón, en enero de 2009 me mandaron a deportes de Canal+. Al principio estuve haciendo mucho fútbol: locutando resúmenes de Primera o Segunda División y narrando de todo, Bundesliga, Premier League, liga holandesa, liga turca o el Brasilerao por la noche, que era muy duro… En 2013 ya empecé con la NBA y en 2015 dejé de hacer fútbol.

Muchos de los que se quejan son los que consumen televisión basura o prensa amarillista

¿Cómo valora las críticas actuales hacia la profesión?

La primera crítica debe surgir del propio lector o espectador. Todos nos quejamos de lo mal que está el periodismo, pero muchos de los que se quejan son los que consumen ese periodismo y que favorecen audiencias en programas de televisión basura o en periódicos que buscan el clic con amarillismo. Se están haciendo demasiadas cosas que no me apasionan, pero sigo creyendo en el periodismo de calidad. Tengo el lujo de trabajar con compañeros que hacen formatos en profundidad, con un análisis pausado, reportajes de color… Eso marca la diferencia y no va a morir nunca, ni en la tele ni en el papel. Es cuestión de formarse, especializarse y apostar por el trabajo bien hecho.

¿Y cómo lleva las acusaciones hacia algunos de sus compañeros en las retransmisiones del Real Madrid o del Barcelona?

El básquet,por desgracia, no se mantiene al margen de la polarización y la crispación que imperan en Twitter [ahora la red social llamada X], en mayor medida desde que lo adquirió Elon Musk. Y que algún profesional que se ha vendido al periodismo de bufanda tampoco ayuda a combatir esta causa. Unos pocos del Barça te acusan que eres del Madrid y unos pocos del Madrid te acusan que eres del Barça. Y el lodazal de Twitter es un altavoz para esas acusaciones, más aún con los algoritmos y todo esto. A mí me han llegado a acusar de que soy anti-Breogán (risas). Leo de todo, pero yo me mantengo fiel por mis principios y mi coherencia. No me dejo arrollar por todo ese barro. La inmensa mayoría de aficionados a este deporte están para disfrutar del baloncesto, no para medir los decibelios de una acción o de otra, según su sesgo cognitivo.

#Dormiresdecobardes es el lema de Movistar+ en las madrugadas NBA. Confiese.

Tengo que confesar que solo me quedo en directo cuando me toca a mí. Aguanto como un campeón las noches que tengo partido, pero los demás los veo en diferido, que es un gran invento, porque las criaturas [tiene dos hijos] no perdonan: se despiertan cada día a las ocho de la mañana y se me hace muy duro llevarlas a la guardería durmiendo solo dos o tres horas.

Los pronósticos de Fran Fermoso