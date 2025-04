Los cimientos de una sufrida racha

El Deportivo goza de su mejor racha sin perder del presente curso, ocho partidos, que es la mejor de la Liga entre las que se encuentran en curso. No ha sido fácil, sin embargo, el camino para llegar a ellas. Lo denota el balance de resultados, cinco empates y únicamente tres victorias. También las numerosas vicisitudes que ha tenido que driblar el conjunto blanquiazul: desventajas en el marcador, expulsiones tempraneras, goles anulados injustamente y discutidos penaltis por obra y gracia del VAR de turno.

1 Empate ante un dolor de muelas en Riazor

La serie de partidos invicto comenzó con un empate sin goles en Riazor ante el Huesca que supo a poco. El Dépor fue mejor que su rival, que pelea por el ascenso directo. Pablo Vázquez vio cómo Arcediano Monescillo le anulaba un gol por mano tras llamada del VAR. Yeremay disfrutó de dos buenas ocasiones y se topó en una oportunidad con la madera. En uno de esos habituales partidos cerrados de la categoría, un regalo envenenado de José Ángel a Barcia se transformó en la mejor ocasión oscense. Helton apareció para evitar el 0-1 al inicio de la segunda parte al taparle todos los huecos a Javi Hernández en el mano a mano. Al menos, el Dépor fue capaz de esquivar la derrota ante el rival más parecido a un dolor de muelas que hay en la división de plata.

2 Paciencia, fe y triunfo en Oviedo

El Deportivo salió victorioso del Nuevo Tartiere gracias a la visión de Hugo Rama y el fuelle de Ximo Navarro, creadores del gol del triunfo ya superado el minuto 90. Mario Soriano adelantó a los blanquiazules mediada la primera mitad con un golazo, pero Ilyas empató antes del descanso. El Oviedo empujó de lo lindo en la segunda mitad, pero los blanquiazules esquivaron todas las acometidas asturianas, entre ellas un claro contragolpe que Alemao envió a las gradas, para salir ganadores del intercambio de golpes.

3 Tablas en casa frente al Córdoba

Otro partido abierto, con multitud de ocasiones para ambos bandos, resuelto con un empate. El Deportivo aguantó el ida y vuelta y las múltiples faltas (22) de las que fue objeto por parte del conjunto más infractor de la categoría. El Córdoba se adelantó en el marcador con un golazo de Álex Sala a poco de comenzar la segunda mitad, pero no tardó en empatar Zakaria Eddahchouri tras una gran jugada de Yeremay. Al final, los porteros evitaron sendos goles cantados, en remates a bocajarro de Albarrán y Yeremay, para mantener las tablas en el marcador.

4 Otro punto en un día incómodo en Castalia

Yeremay adelantó a los blanquiazules en Castalia con un golazo marca de la casa. El equipo local no tardó en empatar por medio de Suero y dio la vuelta al marcador con un tanto de Vertrouwd nada más arrancar la segunda mitad. Pese a no tener un buen día y no sentirse cómodo esta vez ante un partido abierto como los que suele plantear el Castellón, el Dépor arañó un punto gracias a una acción a balón parado. Un córner jugado en corto lo cabeceó Pablo Vázquez al fondo de la portería. Los blanquiazules supieron enfriar el partido y frenar las acometidas blanquinegras, sobre todo por parte de Calatrava.

5 Igualada con uno menos ante el colista

La tempranera expulsión de Ximo Navarro lo complicó todo, pero el Deportivo supo rearmarse para no perder ante el colista pese a jugar casi 90 minutos en inferioridad numérica. Los cuatro goles llegaron en la segunda mitad. Se adelantó el Cartagena por medio de Andy y diez minutos después empató Villares con su irrupción desde el lateral izquierdo. Volvieron a adelantarse los murcianos y diez minutos más tarde empató Barbero, en un contragolpe difícil de entender desde el prisma cartagenero. Incluso el propio ariete acarició la posibilidad de dejar los tres puntos en Riazor en el tiempo de prolongación.

6 Yeremay y Helton, decisivos en Ferrol

No tuvo un buen día el Dépor en el derbi de las Rías Altas. Aún así, los blanquiazules dieron nuevas muestras de su solidez y de su capacidad para resolver partidos cerrados a su favor. Yeremay marcó el único tanto al cuarto de hora. El Dépor debió sentenciar el partido en la segunda mitad, cuando inexplicablemente le fue anulado un gol en una acción en la que el sol cegó al portero racinguista. Poco antes, Helton sacó una mano prodigiosa en un córner para evitar el tanto de David Castro, que debió ser expulsado por una dura falta sobre Mella. El Dépor sufrió pero aguantó su ventaja.

7 Super Mario hace justicia ante el Cádiz

Otro golazo de Mario Soriano, similar en ejecución al que abrió el marcador del Tartiere, dejó los tres puntos en Riazor, donde el Dépor no ganaba desde hacía casi dos meses. Fue un partido en el que el Dépor comenzó mal, cediendo varias oportunidades al Cádiz por algunos desajustes. Parecía un Dépor a la deriva, pero una vez Gilsanz dio con ellos, los blanquiazules dominaron con claridad el juego y acabaron plasmando su superioridad en el marcador, aunque fuese por la mínima y en el tramo final del encuentro. El gol del Joker llegó cuando el reloj marcaba el minuto 81.

8 Contra viento y marea en Anduva

En Anduva, el marcador experimentó la misma evolución que en Castalia. El Dépor se adelantó pronto por medio de Villares, pero el Mirandés le dio la vuelta, después de fallar un polémico penalti antes del descanso, con dos goles —uno en otra polémica pena máxima— en pocos minutos de la segunda mitad. Los blanquiazules no hicieron una buena segunda parte, aunque en los minutos finales buscaron el empate y lo consiguieron. Eddahchouri fue derribado en el área y Yeremay anotó desde el punto de penalti, ya rebasado el minuto 90. Helton volvió a aparecer para evitar el tercer tanto del Mirandés poco después, con una parada para mantener el empate y la racha deportivista sin perder.

Los blanquiazules solo comenzaron perdiendo dos de los ocho partidos —ante Córdoba y Cartagena, ambos en Riazor—, aunque han estado por detrás en el marcador en cuatro, la mitad de ellos. A los duelos ante cordobeses y cartageneros hay que sumar las visitas a Castellón y Mirandés, en las que los blanquiazules, tras empezar ganando, vieron como su rival volteaba el marcador hasta el 2-1.

Otro de los méritos añadidos de este Dépor es la capacidad para ver puerta en los instantes finales. El clutch time era una pesadilla hace unos meses. A día de hoy, el Deportivo ha demostrado tener frescura física y mental en los minutos finales para voltear situaciones complicadas y decantar la balanza de un partido hacia su lado. El Dépor hizo cuatro goles del minuto 80 en adelante en estas ocho jornadas, que le proporcionaron seis puntos: el 1-2 en Oviedo (m.90+1), el 2-2 ante el Cartagena (m.86), el único tanto al Cádiz (m.81) y el 2-2 en Anduva (m.90+1).

Carácter, seguridad, fe y confianza. El trabajo de Óscar Gilsanz sigue dando sus frutos. Un Dépor sólido. Un Dépor que vive tranquilo.