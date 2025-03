El empate ante el Cartagena, mal menor para un Dépor con diez desde el minuto 6 (2-2)

El Deportivo salvó un punto ante el colista y desahuciado Cartagena (2-2), que llegaba a Riazor tras 9 derrotas consecutivas, 13 jornadas sin ganar y con 2 puntos sumados de los últimos 39 en juego, en un partido que el equipo coruñés igualó en dos ocasiones pese a afrontarlo en inferioridad numérica desde el minuto 6 por la expulsión de Ximo Navarro.



Una tempranera jugada marcó el partido. En el minuto 6, Ximo Navarro vio la tarjeta roja directa a instancias del VAR. Inicialmente, en el minuto 4, el colegiado le había mostrado la cartulina amarilla. El hoy efímero lateral izquierdo deportivista, que no vio cómo se le acercaba Ortuño, levantó el pie en demasía para controlar un balón cruzado que había botado previamente e impactó en el hombro del delantero visitante. Muñiz Muñoz fue al monitor y rápidamente modificó su decisión.

Óscar Gilsanz sorprendió dejando a David Mella en el banquillo y dando la titularidad a Diego Gómez. El técnico betanceiro decidió no hacer cambios para recomponer el equipo tras la expulsión. Su decisión fue colocar a Diego Villares en el lateral izquierdo y bajar a Mario Soriano al doble pivote junto a José Ángel. El Deportivo encajó bien el golpe de quedarse con un hombre menos. Los blanquiazules no sufrieron en exceso en toda la primera parte. Tuvieron más el balón que su rival (54 por ciento a 46), aunque quien más merodeó la portería contraria, pero sin excesivo peligro, fue el Cartagena.

Las ocasiones brillaron por su ausencia en el primer acto, axioma del fútbol moderno. Todo medido y todo controlado. El Dépor quiso evitar esfuerzos innecesarios para llegar con piernas frescas a los minutos finales. Nadar y guardar la ropa en busca de un mal menor. El descanso modificó el paisaje. El Cartagena, que hasta entonces había demostrado el porqué de su situación clasificatoria, dio un paso adelante. Andy avisó con un lanzamiento desde la frontal y abrió el cerrojo coruñés de la misma manera, pocos minutos después, al cabo de una larga acción del ataque visitante.

El Dépor no le perdió la cara al partido. Diez minutos después, Mario Soriano encontró el desmarque de Diego Villares por el extremo izquierdo. El sublime pase del alcalaíno lo convirtió en gol, a bote pronto y a pierna cambiada, con la suya buena, el chico para todo vilalbés.

Sin embargo, un error defensivo a un cuarto de hora de la conclusión sirvió al Cartagena para volver a adelantarse en el marcador. El Jebari se encontró solo ante Helton Leite. Aunque un poco escorado, supo enfriar la acción y recortar al portero brasileño para marcar a portería vacía.

Entonces fue el Dépor el que dio un paso adelante, para volver a equilibrar la balanza. Gilsanz introdujo a Mella. que encontró en profundidad a Barbero con toda la mitad del campo visitante por delante para él. ¿Qué hacía todo el Cartagena en campo contrario, con el partido ganado en el minuto 86? La respuesta es sencilla: mirar la clasificación de Segunda División. Los blanquinegros son colistas y tienen pie y tres cuartos en Primera RFEF por algo. El delantero almeriense aprovechó el regalo de la zaga cartagenera. Pese a que Toni Fuidias llegó a rozar el cuero en el mano a mano.

Para entonces, Gilsanz ya había sacado del campo a Petxarroman y metido toda su madera con Cristian Herrera y Barbero. Mella se fue al carril izquierdo y el chico para todo, a su tercera ubicación de la tarde, el lateral derecho. Por eso, el empate no fue la última palabra del Dépor. En el primer minuto de añadido, Mella volvió a aparecer. Hizo que el balón se pasease por toda la línea de gol con un zurdazo prácticamente sin ángulo, que Barbero no llegó a cazar en el segundo palo. El Cartagena también tuvo la suya, en una acción en la que Nacho pidió penalti de Villares. Pero esta vez, el VAR no llamó a Muñiz Muñoz.