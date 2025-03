El Deportivo patina en otro tiroteo con el Castellón (2-2)

El Deportivo sale vivo de Castalia después de un nuevo tiroteo con el Castellón en el que nunca dio la sensación de encontrarse cómodo (2-2). La presión blanquinegra fue indescifrable durante todo el encuentro para Gilsanz y los suyos, que encontraron en esta ocasión más pegada que juego para salvar un empate y mantener el colchón con los puestos de descenso.



El partido tardó poco en dejar claro que iba a estar a la altura de las expectativas generadas por los últimos precedentes. A los seis minutos, Yeremay se inventó una doble pisada tras una recuperación de José Ángel para tirar primero a un defensa y luego Crettaz en el área antes de abrir el marcador. Mella quiso hacer algo similar unos minutos después, cuando Alberto resbalón y le dejó el balón para un tres contra dos en la frontal. Como el canario, el zurdo también pecó de individualista. La diferencia fue que la decisión del 10 tuvo premio igualmente. La del 17 pasó de la promesa del 0-2 al 1-1.



Porque Mella fue triste protagonista al instante siguiente. No tan triste, en todo caso, como una nueva exhibición del colectivo arbitral. Vertrouwd trabó por detrás al de Teo cuando venía a recoger un balón a la frontal blanquiazul. Lax Franco dejó seguir una de las faltas más claras que se han visto en la última jornada y entre Mabil y Suero fabricaron el empate. La incredulidad deportivista dio paso al último colaborador necesario, Milla Alvéndiz. El andaluz, sin la excusa del ambiente y de la velocidad de la acción a la que podía agarrarse su colega, decidió utilizar el VAR para encubrirlo en lugar de echarle un cable. Sigan.



Había pasado escasamente un cuarto de hora de partido, pero al Dépor ya le había dado tiempo para verse con el partido encarrilado y pasar a entrar en una espiral de errores e imprecisiones difícilmente inexplicables. Los espacios a la zaga del Castellón seguían estando ahí, pero la buena presión de los de Plat unido a la apatía blanquiazul dejaban la misma imagen una y otra vez: la línea defensiva de los de Gilsanz reculando ante las estampidas locales. Con José Ángel en tierra de nadie y Genreau y Mario Soriano desaparecidos, Helton salvó el 2-1 de Mabil y antes del descanso Mella tuvo el 1-2 e otra contra, pero volvió a encontrarse con Crettaz.



Viceversa

El descanso no le sirvió para nada al Deportivo. Ni siquiera para algo tan básico como para revisar los tacos después de que los jugadores se pasaran la primera parte resbalando. El agarre fue decisivo hasta en dos ocasiones para que nada más volver de los vestuarios Vertrouwd adelantara a los de Castalia. Se fue al suelo Yeremay cuando venía a recibir, se fue al suelo Obrador al primer amago de Cala. El despeje de Pablo Vázquez se quedó corto y el tiro cruzado del defensor local sorprendió a Helton.



No encontraba ningún camino el cuadro herculino, que daba la sensación continuamente de estar patinando pendiente arriba. También literalmente. Hasta que de nuevo apareció el balón parado. El punto de partida fue el mismo que en el Tartiere. Saque en corto de Yeremay y José Ángel para atraer y distraer. El desenlace, más clásico. Balón al punto de penalti para jugársela a la ley del más fuerte. Pablo Vázquez se adelantó a todos para conectar un cabezazo que no llevaba excesivo veneno, pero que Crettaz no acertó a atrapar.



Quedaba más de media hora para el final del partido, pero ambos bandos decidieron firmar un armisticio momentáneo que bajó las revoluciones del duelo antes del sprint final. El Dépor no tuvo más ahí, evidenciando una vez más que todo lo que sale del banquillo está a años luz de lo que inicia… aunque lo que inicia, como en este caso, apenas alcance para sumar un punto. Y gracias.