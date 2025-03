Deportivo y Córdoba dignifican los viernes (1-1)

Deportivo: Helton; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Dani Barcia, Obrador; José Ángel, Villares (Genreau, m.73; Mella (Diego Gómez, m.84), Soriano (Rama, m.84), Yeremay; Eddahchouri (Bouldini, m.90). Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Marvel; Del Moral (Ortiz, m.64), Álex Sala (Theo Zidane, m.81), Isma Ruiz; Carracedo (Calderón, m.71), Jacobo (Magunazelaia, m.81), Antonio Casas (Yoldi, m.81). Goles: 0-1, m.50: Álex Sala. 1-1, m.61: Eddahchouri. Árbitro: González Díaz (C. asturiano). Amonestó a Villares (m.11) en el Deportivo y a Albarrán (m.16), Alves (m.58) y Calderón (m.88) en el Córdoba. Incidencias: Partido de la 30ª jornada de Segunda División disputado en Riazor ante 20.625 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por la muerte de David García de la Loma, árbitro de Segunda Federación; Amador Carballo (ex jugador) y Miguel Picos (ex jugador).