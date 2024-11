Mella sueña con un Dépor en Europa

“Yo llegué al club con el Dépor en Primera, nunca pensé que íbamos a llegar a estar en Primera RFEF, con el club que somos y la historia que tenemos, pero ahora, estando aquí en el primer equipo, sueño con devolver al Dépor donde tiene que estar, que es en Primera y en Europa y con la renovación, con muchas ganas de llevarlo adonde tiene que estar”.

David Mella quiere devolver al equipo de su corazón a la élite y este martes en Riazor escenificó su ampliación de contrato hasta 2029 (el anterior vencía en 2026) junto al director deportivo Fernando Soriano. La historia del idilio de Mella con el club blanquiazul sigue. Llegó procedente del Alevín A del Bertamiráns en 2016 y desde entonces no dejó de crecer hasta terminar debutando con el primer equipo en mayo de 2023, de la mano de Rubén de la Barrera. El curso pasado fue una de las piezas claves del ascenso a Segunda. Un verano que culminó proclamándose campeón de Europa con España sub-19.



Este año, a pesar de ser un debutante en la categoría, está deslumbrando con su clase y su electrizante velocidad por la banda. En su comparecencia de prensa en Riazor estuvo arropado por su familia, los mismos que salen en el vídeo con el que el club anunció la ansiada noticia de la continuidad de Mella, el pasado 7 de noviembre.



Los suyos, de los que no se quiso olvidar tras hacerse oficial que seguía en el Dépor. “Me acuerdo de mi familia entera, de mi padre, mi madre, mi hermana, mi tía, mis dos abuelos, mis dos abuelas, y ya desde hace un tiempo, mi novia y mi hermano y también Javi, mi representante, que lleva cuatro añitos conmigo y es como de la familia también. Me acuerdo de todos los esfuerzos que hizo mi familia, mis padres llevándome a todos los viajes... Y de Paula por aguantarme, que no es fácil. Todo esto es más fácil con ellos al lado”, comenta Mella ¿En que se cimentó su continuidad en el Dépor? “No diría que hay un solo por qué, pero desde el principio en el club se me dio cariño y estar cerca de mi familia y jugar en Riazor, que es como estar en casa, es lo máximo de por qué me quedé”, aclara Mella.

Mella, en su etapa con el Juvenil de División de Honor: Foto: AEC y cedidas.

Negociaciones largas



Soriano, que no quiso exponer a cuánto asciende la actual claúsula del jugador (hasta ahora era de 8 millones de euros) admitió que el proceso de negociación se dilató en el tiempo. “Las renovaciones o las negociaciones hay veces que se acortan y otras se alargan. El año pasado tuvo una lesión a principio de temporada, todo iba teniendo sus paradas y activaciones, pero al final todos sabíamos dónde queríamos llegar. Esta ha sido un poco más larga, no hay que esconderlo, pero al final todos contentos”, afirma.

Por su parte, Mella declara que trató de mantenerse al margen de las mismas para centrarse solo en el fúbol.

Fernando Soriano, junto a Mella, este martes en Riazor. Foto: Carlota Blanco



“Ya desde un principio le decía a Javi (su representante), a Gustavo, a mis padres que cuanto menos supiera yo de cómo iban las negociaciones, mejor porque yo quería estar centrado y dar el 100%. Se hizo un esfuerzo por las dos partes, lo viví con nervios porque quieres saber qué pasa, pero tuve la paciencia suficiente y centrado en el fútbol, que es lo que tengo que hacer”, dijo el futbolista.

Apuesta por la cantera



Su renovación llega después de la celebrada de Yeremay, el pasado mes de abril. La siguiente que está en marcha es la de Dani Barcia, que se ha convertido en habitual en el once blanquiazul.

El central de Cambre finaliza su contrato en 2026 y ya amplió por última vez su vinculación con el club el pasado septiembre de 2023.



Una apuesta firme por el trabajo de Abegondo, que Mella cree que se ve reflejado. “Sí que percibo que lo de la cantera está tirando para delante estos dos años y no es que influya en mi renovación, porque aún me quedaban dos años más y tenía mucho tiempo, aunque no se tirara por la cantera”, aclara.

“El año pasado, estando en el primer equipo sin ficha, me han demostrado que puedo dar el nivel para estar aquí y con todo el cariño que me dieron y el ascenso, ahí fue donde me mostraron que podía estar aquí”, afirma. El futbolista, que tuvo que pedir el cambio ante el Eibar, ya solo piensa en descansar y recuperarse para “entrenar y el fin de semana dar el cien por cien”. Lo hará con el aliciente de ese sueño cumplido con un Dépor con el que quiere seguir creciendo.