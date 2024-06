AFAC: “El problema es que no sabemos qué quiere el Deportivo”

“El problema es que no sabemos nada. No sabemos qué quiere el club”, así de contundente se muestra el presidente de la AFAC, Juan Vázquez, durante su visita de este martes a nuestro diario, al referirse a la falta de una explicación del Depor a los Clubes Modestos, tras romper, de forma unilateral, el convenio que mantiene con ellos.



“Es un problema de educación. Recíbeme y dime, mira, ahora mismo estamos buscando un director de organigrama, un director de fútbol base, por eso no hemos podido reunirnos con vosotros. No hay ningún problema... o sí lo hay y éste. Pero nada, no nos han explicado nada”, denuncia.



Santiago Veiga, vicepresidente de la AFAC, subraya que “hasta hace 3 meses había una sintonía, pero la sorpresa es que en 3 meses ha variado tanto, de una reunión muy positiva, a algo que no existe. ¿Pero qué quieren?”, lamenta.



Juan Vázquez reconoce que “estamos un poco decepcionados por la falta de respeto, más que nada. Me mandas un burofax, dices que vas a establecer unas estrategias que ya has diseñado... Dinos cuál va a ser la estrategia de la relación con el fútbol base, que nosotros queremos conocerla. Dinos qué pretendéis. Pues nada, cero”, continúa, mientras Veiga apunta que no cree que la decisión del Deportivo de no extender el convenio con la AFAC se deba al dinero.



“Un problema económico no es porque la ayuda del Deportivo es más o menos simbólica. A unos 2.000 euros por cada club”, argumenta el vicepresidente, quien añade: “En la última reunión habíamos acordado que si el Deportivo no subía, que nunca exigimos mucho, no tirar más de lo que pudiese. El Depor era el que iba a marcar las pautas económicas. Después, las pautas deportivas y sociales era un poco lo que quisieran ellos”.

Uno de los fines de la asociación es buscar el bien común, compensar a todos los clubes



“En la AFAC trabajamos en conjunto porque somos los clubes de la ciudad y emanan deportivismo, que era lo que le interesaba a Lendoiro, que era un visionario en su momento. A 30.000 por año, en el peor de los casos, en 30 años es un millón de euros. Con tal de salir medio jarrete de jugador que hayan encontrado, ese tipo de ‘scouting’ y de información es para lo que vale el convenio”, profundiza Veiga.



Vázquez subraya que “todos los clubes somos deportivistas y queremos llegar a un acuerdo. Uno de los fines de la asociación es buscar el bien común, compensar a todos los clubes. Porque igual el Deportivo me ficha un jugador, pero que antes estuvo en otro club, entonces buscamos una compensación para que todos salgamos ganando”.

No puedo imaginar que en otras ciudades, la Cultural Leonesa o el Athletic no tengan relación con los propios clubes de la ciudad



“Es buscar sinergias que ayuden para todo, que haya un diálogo, una conversación con nuestros coordinadores. Que haya un diálogo y una relación constante. Eso es lo que pedimos, nada más”, prosigue.



Ante el diálogo que acaba de cortar el Deportivo con los clubes que componen la AFAC, Veiga critica: “No puedo imaginar que en otras ciudades, la Cultural Leonesa o el Athletic no tengan relación con los propios clubes de la ciudad”.



El vicepresidente teme que el Depor quiera llegar a acuerdos individuales con clubes.

“Y eso es algo que la AFAC no vamos a permitirlo. Nosotros queremos un convenio único, como asociación, como clubes”, sentencia Vázquez.

No vamos a entrar en ninguna guerra, pero va a haber esa sombra ahí que no va a ayudar

Juan Vázquez asegura que van a esperar “a ver qué cuentan” Massimo Benassi y Fernando Soriano en la rueda de prensa que ofrecerán hoy en Riazor. “Una vez que se manifiesten, actuaremos”.

“Si han dicho que su proyecto se basa en la gente de casa, se están dando un tiro en el pie, porque si ya, desde la base, desde la cuna, desde los que somos el vivero, cortamos... que no lo vamos a hacer porque ante todo somos deportivistas. No vamos a entrar en ninguna guerra, pero sí es cierto que va a haber esa sombra ahí que no va a ayudar”, lamenta.