La configuración de la plantilla del Depor: ¿con corazón o con cabeza?

¿Apostar por la continuidad del grueso de la plantilla o acudir al mercado para renovar drásticamente el equipo en busca de un salto de nivel? Es el dilema que afronta casi cualquier equipo en un verano de transición tras un ascenso de categoría, como es el caso actual del Deportivo. ¿Mantener a la gran mayoría de jugadores que llevaron al equipo al éxito o hacer hueco para jugadores más contrastados en la nueva división a pesar de que eso conlleve la salida de futbolistas con peso dentro del plantel? A la hora de configurar la plantilla tras un ascenso, ¿priorizar el corazón o la cabeza?

Emilio Viqueira, director deportivo del Nàstic de Tarragona durante el ascenso de Segunda B a Segunda en la temporada 2014-15 y en las siguientes campañas en la categoría de plata, y Lucas Alcaraz, entrenador en los ascensos a Primera División del Recreativo de Huelva (2001-02) y el Real Murcia (2006-07), arrojan luz sobre esta dicotomía, además de analizar otros factores relacionados con el determinante verano que se le presenta al Deportivo y a su director deportivo, Fernando Soriano, en la antesala del regreso blanquiazul al fútbol profesional.

“Me he visto en la misma situación dos veces, en el Recre y en el Murcia. Cada caso merece un estudio aparte. Es una dicotomía complicada de gestionar porque se establecen vínculos fuertes tras situaciones de éxito que unen mucho. Aunque, por otro lado, el salto de categoría hace que tengas la oportunidad de firmar a jugadores que piensas que ahora son mejores. Al final de temporada ya veremos si sigues pensando lo mismo”, reconoce Lucas Alcaraz, contrastado entrenador en Primera y Segunda División en más de una decena de clubes durante más de 20 años en los que también ha dirigido en el extranjero en países como Grecia, Chipre, Argelia o Irán.

Emilio Viqueira, canterano del Deportivo que tuvo minutos con el primer equipo entre los años 1995 y 1997, trabaja en la actualidad en una agencia de representación después de haber sido director deportivo en la década de los 2010 en el Xerez, el Nàstic y el Lugo. Su experiencia en este cargo, sobre todo en un Nàstic que ascendió a Segunda (2014-15) de la mano de Vicente Moreno y que estuvo a punto de repetir éxito al curso siguiente hacia la élite, le convierte en una voz autorizada para destacar la capacidad de “ser frío” para analizar correctamente los recursos y las necesidades de la plantilla ante un salto de categoría.

“Casi todos los equipos que suben de Primera RFEF a Segunda lo más normal es que mantengan una base. El director deportivo y el entrenador analizan la plantilla para tomar decisiones de cara a una competición mucho más fuerte en la que tienes que empezar bien. Tienes que ser frío y analizar bien todo. Lo que hicimos en Tarragona fue reforzar el equipo en todas las líneas para darle un buen poso, pero el Depor tiene muy buena plantilla. Se tienen que hacer fichajes pero cuenta con una buena base”, apunta Viqueira, que estuvo al frente de la dirección deportiva del Nàstic desde 2013 hasta 2018 consolidando al equipo en Segunda División.

Una duda que se repite

El ex del Deportivo reconoce que también se encontró con el mismo dilema en el verano de 2015. “Sí, eso sucede siempre que subes a una categoría tan complicada. Lo que nos marcamos en Tarragona fue asentar el equipo en Segunda y lo conseguimos. Fuimos a por futbolistas que conocían la categoría, de rendimiento inmediato, pero cada equipo es una historia. Creo que en la primera temporada tuvimos que hacer cinco, seis, siete fichajes y al año siguiente, como muchos acabaron contrato, cambiamos muchos más jugadores. Además, hay que tener en cuenta el tema económico, claro”, apuntilla.

Por su parte, Lucas Alcaraz también hace hincapié en la obligación de tratar al futbolista de forma digna y comprensiva en un periodo de tanta incertidumbre como el verano. “Hay que empezar por hacer una valoración de la plantilla uno por uno. Antes de firmar a nadie valoraría muy bien qué tengo en la plantilla. Además, ante la duda, como son personas, no puedes decirle a nadie ‘espérate a ver si encuentro algo mejor en el mercado’. Eso no es justo, son personas que merecen el juicio en el momento. En ese aspecto, Fernando (Soriano), con la ayuda de Juanjo (Expósito) y el equipo, debe valorar lo que tiene en el club y tomar decisiones pensando también en el club. El entrenador no puede mirar tan lejos, porque ya tiene bastante con lo que tiene, eso es cosa del director deportivo”, asegura el técnico granadino.

Conexión Lucas Alcaraz-Fernando Soriano

Lucas Alcaraz recuerda que Fernando Soriano, a quien entrenó tanto en el Recreativo (2001-02) como en el Almería (2011-12), marcó un doblete en el partido ante el Xerez que supuso el ascenso del Decano a la máxima categoría. Además, Alcaraz hizo debutar con el Racing de Santander en la 2004-05 a Juanjo Expósito, jefe del área de 'scouting' del Deportivo. “Fernando lo está haciendo genial en una plaza muy complicada. Es decir, el Depor tiene muchas posibilidades pero es una plaza muy complicada. Además, aguantó al entrenador y ha acertado. Siempre tuvo mucho carácter y ya se le veía que iba a acabar en un puesto así por su carácter y liderazgo. Juanjo tiene un carácter diferente pero también es muy trabajador. Me alegro mucho por su segundo ascenso -el primero fue con el Ibiza en la 2020-21- y ojalá aprovechen la inercia y el Depor llegue a la máxima categoría, que sería una gran noticia para todos”, desea Alcaraz.

Fernando Soriano, en Riazor

El Deportivo cuenta en la actualidad con 24 futbolistas del primer equipo con contrato en vigor de cara al próximo curso. 'Overbooking' de fichas que dificultan la posibilidad de hacer hueco para nuevos fichajes. “Quizá Fernando preferiría tener el terreno más limpio pero las situaciones son las que son. Tendrá un verano de mucho trabajo porque además, para un jugador irse de Coruña no es irse de cualquier sitio”, recalca Alcaraz. Asimismo, Viqueira reitera que “contar con la base de futbolistas que ya tiene el Depor es buenísimo para todos. Y a partir de ahí, trabajar. En Segunda tienes que tener dos futbolistas que te compitan al cien por cien por cada puesto. Por eso la base (de jugadores con contrato) del Depor es fundamental para poder ir con calma con los fichajes”.

Rol de la cantera

Lucas Alcaraz admite que su idea de configuración de plantilla es flexible en cuanto al número de efectivos si el potencial de la cantera es evidente, como así ha sido en el caso del Deportivo en los últimos años. “Pienso que si en la cantera hay jugadores que pueden ser competitivos, me gusta tener menos de dos jugadores por puesto. Primero, porque va a haber muchos menos jugadores desenganchados. Y segundo, porque el jugador suele crecer mucho entrenando en dinámica del primer equipo. Aunque entrenando si tiene posibilidades reales, claro. No entrenando por entrenar. Con un B fuerte, como me pasó en el Almería, que tenía a jugadores en la cantera como Aleix Vidal, prefiero tener menos de dos jugadores por puesto. Al entrenador le genera un ambiente de trabajo en el que crece todo el mundo: los canteranos, los del primer equipo y el entrenador se hace menos líos”.

Viqueira, canterano del Depor que no pudo hacerse un hueco definitivo en el primer equipo, se congratula de que el club coruñés mire más hacia las categorías inferiores en la actualidad. “Ojalá en nuestra época hubiera sido así. Creo que ahora en el Depor se ha instaurado que se debe contar con la cantera. Y además debe ser así, tal y como está el fútbol. Es cierto que el listón se pondrá más alto pero creo que se va a hacer un gran trabajo para que Abegondo siga nutriendo al primer equipo”, asegura el coruñés, que considera un escenario “genial” contar con el Fabril en Segunda RFEF: “Es importante que todos los futbolistas que no compitan el fin de semana con el primer equipo, puedan jugar partidos. Es un escenario genial. Y de esa forma tener la oportunidad de demostrar que tienen calidad para ir para arriba. Esa plataforma que tiene el Depor, con el filial en Segunda RFEF, es buenísima para que los canteranos sigan jugando”.

Yeremay y Mella, en la celebración del ascenso

“Tienen que estudiar cada caso y ver el nivel de participación que puede tener en cada equipo: en el primero, en el Fabril o en un escalón intermedio que podría ser con una cesión. Eso sí, hay casos evidentes como Yeremay, que me parece un jugadorazo, en el que no hay dudas”, afirma Alcaraz en relación al espacio que debería ser destinado para la cantera en la plantilla deportivista.

Jugadores preparados para el salto

Por otro lado, tanto Viqueira como Alcaraz coinciden en que jugadores del Deportivo que no han jugado nunca en Segunda pueden hacer un gran papel. “Muchos futbolistas de Primera RFEF van a jugar muy bien en Segunda o incluso mejor. Me refiero a jugadores como Villares y gente como Mella o Yeremay. La aclimatación a la categoría te la da la primera vuelta y luego, en la segunda, todo se iguala mucho. Pero creo que ese tipo de futbolistas van a hacer un buen papel en Segunda”, comenta Viqueira, mientras que Alcaraz destaca que “cada jugador tiene un techo pero no tiene por qué ser en el que está en ese momento. Un jugador que está jugando en Primera Federación puede ser de Primera y uno que está en Primera puede ser de Primera Federación. Lo que hay que saber ver es el techo del jugador en el fútbol. Puede estar en Primera y ser un desastre o puede estar en Primera Federación y ser un fenómeno”.

Por último, Emilio Viqueira reconoce su alegría por el éxito conseguido por Imanol Idiakez tras haber recibido críticas en la primera vuelta, algo que le recuerda a la confianza que mantuvo en Vicente Moreno en el Nàstic en unos primeros meses complicados para finalmente celebrar el objetivo juntos. “No empezamos de la mejor manera y al final ascendimos a Segunda y casi a Primera. Me pasó lo mismo que al Depor esta temporada. Además, a Imanol lo conozco personalmente y le tengo un cariño superespecial. Estoy muy contento por dos motivos. Por que el Depor vuelva a estar en Segunda y por el míster, que lo pasó mal y al final consiguió el objetivo. Recibió críticas al principio pero se merece todo el cariño que está recibiendo. Lo pasó mal pero el míster y Fernando Soriano han hecho un gran trabajo”. Este verano Soriano e Idiakez volverán a formar tándem en el Depor a la hora de configurar la plantilla del regreso a Segunda División. Al cierre del mercado se podrá analizar si el plantel ha sido confeccionado con la cabeza o el corazón.