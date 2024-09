EL ANÁLISIS DE JOSÉ LUIS LEMOS: Preocupante nivel defensivo del Dépor en el Arcángel

El Deportivo se vio superado durante todo el partido. Tuvo problemas con la presión alta y tras pérdida y se le vio con pocas ideas y mecanismos para salir desde atrás debido a esa presión. Y, por otra parte, tuvimos pérdidas impropias.



En la segunda parte sí que es verdad que se le vio con más intención, pero sufrió mucho en defensa. Es verdad que en ataque el Dépor siempre tiene ocasiones, pero con este nivel defensivo del equipo es muy difícil.



Esa presión adelantada del Córdoba le hizo mucho daño a los de Idiakez. Salían los cuatro defensas y José Ángel y el resto de compañeros estaban demasiado lejos.



Y como contrapartida, cuando el Córdoba iniciaba el Dépor no estaba tan agresivo para dificultar la salida de balón de los locales. Otro problema añadido fue la banda derecha del Córdoba, donde sufrió mucho Ximo con Albarrán y Carracedo. Y a pesar de todo, el Dépor tuvo en las botas de Barbero una opción muy clara para conseguir un empate. Y es que, a pesar de que los blanquiazules sufren mucho atrás, demuestran que siempre tienen la capacidad de hacer gol.



No obstante, no me parece justo quedarnos con esa ocasión fallada, porque también tuvo muchas el Córdoba para lograr más tantos. Sabemos por los jugadores que tiene el Dépor que va a generar ocasiones para marcar, pero la diferencia entre el nivel defensivo y el ofensivo es muy alto. El Deportivo a nivel defensivo tiene que ser muy sólido y más en una categoría como esta.



Además, al tener a Ximo a pierna cambiada, en las salidas si iban por su banda el Córdoba rotaba hacia ahí la presión para dificultar el inicio de juego del Dépor. Nos estamos acostumbrando a cambios de posición de los jugadores, pero también se pueden buscar otros dibujos. Y luego hubo futbolistas como Villares que apenas aparecieron y que habría ayudado mucho, pues es de los que mejor presiona arriba y sólo jugó en su posición al final. Hay que ir poniendo a los nuevos, pero me preocupa el nivel defensivo.