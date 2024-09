El Dépor tropieza en Córdoba (2-0)

La tercera salida del Deportivo en cinco jornadas se cerró con una nueva derrota por la mínima, otro fiasco doloroso porque se produjo ante un rival bien armado y con una idea clara de juego de encimar al rival que vira en incómoda para cualquiera, pero un oponente que no conocía la victoria y que también pareció al alcance del equipo de Idiakez, que reincidió en pasadas rémoras, porque fue a remolque tras volver a conceder un gol tras saque de esquina y no encontró la puntería de sus delanteros, que por ahora aportan poco más que sudor.



Una vez más quedó la sensación de que el Deportivo es más poderoso cuando juega en campo contrario que si le obligan a defenderse; otra vez volvió a encajar tras un saque de esquina, retrato no sólo de la zaga sino de la fiereza defensiva del equipo, que con el salto de categoría ha empezado a sufrir en una de las suertes que le convirtieron en una fortaleza el curso pasado.

El Deportivo estuvo en el partido de inicio porque se encontró cómodo en el ida y vuelta que propiciaba que sus mejores futbolistas se asociasen y además lo hiciesen con espacios. El intercambio de golpes llegó porque se cruzaron dos equipos codiciosos, de los que acuden a buscar al rival a su área tratan de recuperar la pelota bien arriba. Apuntó el Córdoba, que marcó en fuera de juego en ese inicio frenético en el que Albarrán y Carracedo percutieron por el flanco izquierdo, donde Ximo Navarro apenas tuvo ayudas. Lo pasó mal el Dépor, que se rehizo tras un par de desconexiones del Córdoba en la salida de balón. Fue en esa suerte en la que se sustanció buena parte del partido, una batalla táctica en la búsqueda de los espacios a través de la gestión de la pelota en zonas de riesgo. El rival estuvo hábil ahí para trabajar sobre Pablo Vázquez y, sobre todo, el meta Helton Leite, pero fue el equipo de Idiakez el que pudo beneficiarse tras una recuperación en área contraria que Yeremay finalizó con un remate que sacó el meta local con las piernas.

La ocasión de gol fue clara y el Dépor se avivó a partir de ella. Fue apenas pasado el cuarto de hora cuando el equipo quiso ir a más, cuando empezaron a encontrarse Lucas, Mella y Yeremay con Mario Soriano, que trabajó desde la base, cerca de José Ángel. Fue cuando quedó claro también que Bouldini todavía no sintoniza con ellos. Idiakez eligió para la titularidad al delantero marroquí en detrimento de Barbero, pero a la hora de partido deshizo la maniobra. Mantuvo la apuesta por un nueve para que Lucas operase por todo el frente del ataque. Y completó el sudoku con el sacrificio de Villares, que en un duelo de emboscadas que le iba como anillo al dedo para buscar robos en zonas sensibles se quedó confinado en el lateral diestro.

Sea como fuere, con trancas y barrancas, el Deportivo creció en el partido aún entre sustos como una posible mano de Ximo Navarro en el área que pasó bajo la lupa del videoarbitraje sin más novedad que una de esas demoras que a todos incomodan. Pudo marcar Lucas, pero también Albarrán, después de que Carracedo encontrase otra autopista en la diestra cordobesa. Y lo hizo, en fin, el bullicioso exjugador del Linares, el mejor futbolista sobre el campo, imparable para el Deportivo, que no supo como echarle el lazo, llegó al descanso de bajón y no se alivió en el inicio de la segunda parte.

Perdió el hilo el Dépor y lo quiso encontrar Idiakez con Barbero, que como en Huesca volvió a estar ante el gol y lo dejó pasar. Tenía veneno el Deportivo en el frente del ataque, pero le faltó un aguijón. Se revolvió el equipo contra sus problemas y siempre fue más cuando eligió bien los tiempos y los espacios para presionar, recuperar y lanzarse. Así le tendieron una trampa a Carracedo cuando las piernas ya empezaban a pesar. Lucas fue hábil para maniobrar en el balcón del área y habilitar a Barbero. Pero faltó el gol que tanto necesita un equipo que parece mejor con un delantero en el campo y, sin embargo, no encuentra la cuota realizadora de estos. Son las paradojas de la pelota.

El paso de los minutos abrió el partido. Obolskii, un futbolista que hace un par de años estuvo en el casting de delanteros del Deportivo, pudo decantar el partido para los locales. Le faltó finura en la definición y le dio una nueva vida a los chicos de Idiakez. El entrenador buscó piernas frescas en la caldera cordobesa. En la última pausa de hidratación llamó a Obrador por Ximo para ayudar a tapiar la banda izquierda y reemplazó a Mella por Cristian Herrera en la búsqueda del gol que no llegaba.

Herrera conoce el oficio y sabe encontrar la espalda de los defensas incluso en espacios reducidos. Ahí ya sólo necesita un pasador. Por ejemplo Soriano. Conectó con él al poco de saltar al campo y obligó al meta Marín a estirarse, otra vez con los pies por delante al estilo De Gea, para evitar el empate. Restaban poco más de diez minutos para el final y el Córdoba ya no tenía intención ni necesidad de irse arriba a buscar la pelota. Le bastaba con apostarse a la contra. Fue así como Adilson, otro refresco, remató al palo. Permeable como era, el Deportivo se quedó en el alambre, a merced de las galopadas rivales, de un cierre a la espera de un golpe de fortuna o de habilidad que finalmente no se produjo porque lo que ocurrió fue que en una de esas transiciones Pablo Martínez atropelló en el área a Ander Yoldi, que sentenció desde los once metros.