Carracedo provoca terror en viernes 13

La banda derecha del Córdoba, formada por el lateral Carlos Albarrán y el extremo Cristian Carracedo, fue una auténtica pesadilla para el Deportivo (en viernes 13) y especialmente para un Ximo Navarro desbordado sin la ayuda en defensa de Yeremay. El equipo coruñés comenzó a descomponerse por ese costado tanto en la salida de balón, con pérdidas reiteradas en esa zona, como en la ineficaz defensa de la dupla blanquiverde.



Imanol Idiakez ya había avisado en la previa del partido que el Córdoba iba a apretar arriba. Y así fue. El conjunto andaluz deshabilitó las primeras conexiones de un Deportivo que tampoco fue capaz de sacarle partido a Moha Bouldini, titular en El Arcángel, por medio de juego directo. Con el conjunto blanquiazul totalmente partido en dos, el Córdoba consiguió orientar la salida de balón del Dépor hacia la banda de Ximo Navarro, incómodo al tener que jugar a pie cambiado en el lateral zurdo.

"Teníamos salida por la banda izquierda, pero nos ha costado interpretarlo"



“El Córdoba, como sabíamos, ha venido a apretarnos alto. Teníamos salida por la banda izquierda, bien con Ximo o bien con Soriano. Nos ha costado interpretarlo, pero cuando hemos encontrado la salida, hemos podido transitar. Ellos han montado mucha gente por delante de la pelota y por eso hemos tenido esas situaciones. Hemos tenido claras”, declaró el técnico Imanol Idiakez tras el partido.



En ese sentido, José Ángel también hizo autocrítica en relación a las dificultades del equipo para superar la presión del equipo local. “Hemos estado espesos con balón y no hemos sabido encontrar los espacios en el primer tiempo, pero hemos tenido varias contras para marcar. Una de Lucas, una de Barbero... Me voy con la sensación de que teníamos que dar un poco más”, comentó el centrocampista.



Además de las pérdidas en salida de balón, el Córdoba exprimió todo el jugo a una de sus mejores sociedades en lo que va de campeonato. La dupla Albarrán-Carracedo construyó una autopista hacia la línea de fondo. Ambos llegaron en múltiples ocasiones a zonas de peligro durante la primera mitad: Carracedo encarando y Albarrán incorporándose sin descanso.



La pareja en cuestión fue provocando un goteo de ocasiones como si de una tortura china se tratase. El Dépor no encontró soluciones para detener la sangría por su banda izquierda y las llegadas locales se fueron sucediendo: el gol anulado a Antonio Casas, un centro que despejó Villares, otro que desvió José Ángel, un remate de Albarrán al lateral de la red tras un pase de la muerte de Carracedo, un tiro bloqueado de Isma Ruiz tras otra asistencia del extremo... Hasta que llegó el 1-0, también con un centro desde la banda derecha local, aunque esta vez desde el córner. Carracedo coronó su gran primera mitad con una volea que se coló en la portería de Helton Leite. Al ex del Linares se le notaba disfrutón. Pisadita por aquí, amago por allá, y aún encima sin perder el colmillo ni la verticalidad. Tras el encuentro reconoció que se emocionó en la celebración de su tanto: “Es mi primer gol como futbolista profesional y me he acordado de mi padre, que ya no está. Cuesta mucho trabajo llegar con 28 años al fútbol profesional”.

Segunda mitad

Después del descanso, con un Córdoba más reactivo, el Dépor sufrió menos en defensa e Idiakez señaló esa ligera mejoría. “La segunda parte la hemos empezado bien y hemos tenido varias ocasiones. La de Barbero, la de Mella, la de Cristian (Herrera)...”. A pesar de las ocasiones visitantes, el Córdoba también tuvo opciones para sentenciar el partido antes del tiempo añadido. De hecho, Carracedo entró menos en juego, pero volvió a ponerle en bandeja la sentencia a Obolskii, que erró el remate, y justo antes del 2-0 probó una vaselina que detuvo Helton. Ya en el último suspiro llegó la puntilla tras un descuento para olvidar.

“Me ha quedado mal sabor de boca por cómo hemos jugado el descuento"



“Me ha quedado mal sabor de boca por cómo hemos jugado el descuento. No sé por qué hemos puesto a Vázquez ahí arriba y nos hemos puesto a pegar gorrazos. Siete minutos dan para mucho porque nosotros tenemos capacidad para hacer una jugada en cualquier momento y encontrar el empate. Si pegas un pelotazo al final te la devuelven y es lo que ha pasado. Yo le doy vueltas a todo y haré lo posible para que el equipo mejore”, comentó el preparador donostiarra.

Balón parado

El Dépor volvió a encajar dos goles en acciones a balón parado. Cinco de los seis tantos recibidos por los blanquiazules en lo que va de campeonato han llegado de esa forma e Idiakez valoró sobre todo la acción del 1-0 a la salida de un córner. “Es una jugada que meten un balón al otro lado y que (Carracedo) la mete de interior. Es una acción de calidad. No quiero poner excusas. Tenemos que darle una vuelta porque no podemos encajar ese tipo de goles”.



José Ángel también apuntó que durante la pasada temporada el equipo era “muy sólido” en las acciones a balón parado y lamentó que en el presente curso los rivales le están haciendo “más daño” en ese tipo de jugadas.



Por su parte, Diego Villares resumió la derrota en dos facetas: “Encajamos otro gol a balón parado y nos ha faltado ese punto de acierto para llevarnos algo de aquí. La contundencia en las áreas la pagas. Hay que resetear este partido y hacerse fuertes en casa, que hay otro partido y oportunidad para sumar por tres”. Asimismo, el de Vilalba volvió a mostrarse a disposición del equipo tras actuar una vez más fuera de su posición como lateral derecho. “Estoy más cómodo en el centro, pero donde pueda ayudar al equipo y el míster me ponga...”.



Por otro lado, Cristian Herrera destacó que “esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia”, en relación al gol encajado a balón parado a la salida de un córner y a los errores en la definición. “Estamos todos jodidos por eso, pero no queda otra que corregir los errores para que no vuelva a pasar”, afirmó el atacante, que saltó al campo en la segunda mitad.

Sin excusas

Moha Bouldini fue la principal novedad del Deportivo en el once. El delantero marroquí estrenó titularidad en un partido en el que los nuevos fichajes blanquiazules volvieron a tener un papel secundario. Imanol Idiakez no quiso poner excusas en ese sentido y recalcó que el Dépor tiene “plantilla para todo”: “Tenemos una buena plantilla y yo tengo que ser capaz de explotarla. Tengo que ser capaz de conocer a los nuevos, ver lo que aportan... Es un trabajo de tiempo. Aunque no voy a poner excusas por ahí. Tenemos plantilla para todo”.



El técnico donostiarra se mostró dolido tras una nueva derrota. Idiakez hizo hincapié en la falta de puntería del equipo, pero señaló que el único camino posible es “seguir trabajando, limando cosas y buscando mejoras en todas las facetas”. “Estamos empezando, es la jornada 5 y hemos tenido de todo en lo que va de liga. El equipo tiene ocasiones todos los días, pero ya son tres derrotas que duelen porque los jugadores se pegan una paliza”, concluyó el técnico, visiblemente afectado por el tropiezo en la visita de anoche al estadio El Arcángel.