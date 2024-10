EL ANÁLISIS DE MANUEL SÁNCHEZ: "El Deportivo se dejó dos puntos, por prestaciones y por la oposición del rival"

Humildemente creo que se perdieron dos puntos, por las prestaciones y la oposición que mostró el rival. El Dépor entró muy bien al partido, con ritmo, intensidad e instalándose en campo rival, robando tras pérdida muy rápido y el gol fue un mazazo. Hizo bastante daño y es un tanto en transición rápida, que es algo propio del Eldense. Intenta siempre hacerse fuerte en su campo y esperar al error rival para hacerle daño y así ocurrió.



El Dépor volvió a mostrar fragilidad defensiva, creo que nos faltó intensidad y agresividad. A raíz del gol el equipo estuvo sobre 15 minutos noqueado. Mantenía la posesión sin profundizar ni hacer daño al rival. Eso lo aprovechó el Eldense para estirarse un poco más en la presión y en la salida de balón.



A partir del 25 y hasta el final de la primera parte el equipo retomó un poquito esa actitud mucho más ofensiva, llegando a posiciones de remate aunque sin poder concretar y así tuvimos las ocasiones como la de Soriano y el palo de Mella. Y al final conseguimos ese gol del empate, con la acción de Bouldini.

Y en la segunda parte fue un poco un quiero y no puedo. Hubo algunas llegadas pero no muy claras.

Discrepo un poco en lo que dice Idiakez de insistir. Claro que hay que insistir, pero a lo mejor hay que buscar otro camino para esa insistencia. El Eldense cambió la estructura de ese 4-4-2 a 4-2-3-1 para hacerse un poco más fuerte por dentro y en nuestro caso el plan de partido siguió siendo el mismo del inicio al final. A lo mejor hay que buscar cómo tocar algo ahí.



Y por destacar algún detalle la posición de Mario Soriano de mediocentro es la enésima vez que vemos que no funciona, no por el jugador, pero ponerlo ahí es algo que no le beneficia a él ni al equipo, sobre todo a nivel constructivo. La carencia de goles hace que se mire a los delanteros y considero que tenemos a tres de registros goleadores muy similares, entonces tampoco podemos esperar a que ninguno de ellos vaya a llegar a 20 goles esta temporada.

Si juegas con Bouldini, meter más balones al área, que es donde eres poderoso. Si juegas con Barbero tienes que tener más acciones de pase atrás y si juegas con Cristian buscar más situaciones de ruptura a la espalda de la defensa rival. Pero creo que al final dependemos más de la línea de atrás, de los Yeremay, Mella y Lucas.

Es una semana compleja, complicada, creo que era el más asequible de los tres y empiezas con un empate en casa, salida complicada en Levante y vuelta a Riazor con el Racing de Santander. Un serio examen para ver en qué puestos puede acabar el Dépor a final de temporada.