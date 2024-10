Mario Soriano: "El punto nos sabe a poco, ellos no han hecho mucha cosa"

Mario Soriano, centrocampista del Deportivo, lamentó la falta de acierto del equipo blanquiazul en otro partido disputado en Riazor. A pesar del empate frente al Eldense (1-1), el jugador madrileño mantiene el optimismo de cara al futuro.



Valoración del partido y del punto obtenido: "El partido del equipo ha estado bien. Nos falta lo más importante, que es el meterlas. Hemos tenido muchas ocasiones. Solo queda insistir y seguir hacia adelante. El punto nos sabe a poco. Merecíamos los tres puntos. Nos han metido en los primeros minutos, pero el equipo después se ha echado hacia adelante. Hemos tenido muchas. Cuando no puedes ganar, lo importante es sumar. Ahora, insistir en lo que estamos haciendo, que hacemos muchas cosas bien. Y corregir ese pequeño error del gol”.

Participación en el equipo y rol en el doble pivote: “Cuando un jugador no juega, todos se enfadan entre comillas. Todos queremos jugar. El míster toma las decisiones. Siempre estoy listo para cuando juegue. En esa posición es diferente. recibo más el balón y ayudó en salida. Siempre he dicho que lo importante es jugar. Donde me ponga, voy a intentar ayudar y aportar mi granito de arena. Es un rol distinto. Me va a hacer mejor. El día de mañana va a hacer que pueda jugar en muchas posiciones. Me va a venir bien”.

Preocupación por los resultados: “No tengo preocupación. En muchos de estos últimos partidos hemos merecido la victoria. El equipo ha generado y ha tenido ocasiones. Pero pequeños detalles han marcado el partido. Ellos no han hecho mucha cosa. El gol y la última que ha parado Helton. Y nosotros hemos insistido: Dos de Cristian, Mella, Lucas, Peke… Hay que insistir”.

Ocasión tras una buena conducción: “He ido hacia adelante y cuando he visto que se ha caído el rival, me he despistado un poco. Y ya no he seguido con la conducción. Podía haber sido una ocasión clara”.

Palabras hacia Ian Mackay: “Mackay es buen amigo mío y de muchos de aquí. Ha estado bien. Ha luchado por su equipo. Cada uno lucha por donde está. Antes del partido no he hablado mucho con él. Solo le he saludado al salir al campo. Le he dicho ‘mucha suerte para la temporada’ y poco más”.

Estado anímico tras la falta de acierto: “Estamos jodidos porque creo que merecemos esa victoria. Tarde o temprano va a llegar y también van a llegar esos goles. El equipo genera mucho, hace muchísimo daño por las bandas y por el medio. No queda otra cosa que seguir y reforzar esa finalización porque la temporada es muy larga”.