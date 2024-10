Imanol Idiakez: "Lo lógico es que hoy hubiéramos ganado bien"

El técnico del Dépor, Imanol Idiakez, compareció tras el empate ante el Eldense (1-1).

Mackay : Otro portero que es el mejor del equipo rival y una pena. No podemos decir mucho, un gol encajado, un despiste, pudimos hacer más. Y luego acertar, muchas ocasiones, Sensaciones de que iba a caer, no ha caído y cuando no entra más que nunca. El equipo ha dominado el juego, sacando una barbaridad de córners, a veces pasa esto y seguiremos.

Le saludé el Elche, pero no me gusta saludar a los rivales el día de partida porque Gran actuación de Mackay, igual que Dituro la semana pasada. Pero no nos lamentamos ni buscamos excusas, esto al final da la vuelta.

¿Cómo sabe el punto?

Sabe a poco este punto porque hicimos méritos, los jugadores han hecho un gran esfuerzo y no hemos tenido esa capacidad de hacer ese segundo gol. Para los méritos bastante lógico. Duele más en casa, queremos darle alegrías a la afición y nos están costando las victorias en Riazor. Van a llegar los goles, tenemos capacidad.

1 gol en 51 disparos desde que empezó la liga

Un porcentaje jodido. Lo trabajamos mucho, lo intentan y seguro que al final da la vuelta. Generalmente las cosas se equilibran, al final se equilibra todo. Que sigamos intentándolo. Solo podemos apoyarles y transmitirles de que tal y como trabajan los goles acabarán llegando.

Césped raro

El campo estaba raro, alta la hierba, pero no vamos a poner excusas. Las hemos tenido de todos los colores. No hemos encontrado a balón parado, pero no voy a lamentarme. Seguir, recuperarnos y pensar en el jueves. El equipo da la cara y tiene un comportamiento correcto. Lo que he dicho antes, si continuas todo se equilibra.

¿Por qué no se consigue marcar?

No creo que tengamos falta de calidad. Uno de los mejores jugadores de la categoría (Lucas) no marcó en la primera vuelta y luego metió un montón en la segunda. Por eso el fútbol tiene más maravilloso, no tiene explicación. Cristian salió un rato y tuvo tres, el palo de Mella. Lo lógico es que hoy hubiéramos ganado bien. Que no decaiga el ánimo, ahí dentro de la gente. Felicitar a los chavales por el esfuerzo que han hecho y a nuestra gente darle las gracias por el apoyo.

Mario Soriano, cómo lo vio?

Creo que ha hecho un gran partido. Todo lo que sea por dentro es un jugador de gran talento, darnos tiempo, superar líneas en conducción. Hoy decidimos juntarlo con Omenuke y desde ahí meter una versión más ofensiva del equipo. Contento con su trabajo. Villares tenia una pequeña nolestia, no sabíamos cómo iba a estar José Ángel. Y es un buen futbolista, es difícil que no haga buenos partidos.

Mfulu

Teíamos a José fuera, Villi con molestias, la gente acabó muy cansada ante el Elche. No sabemos cuánto tiempo va a estar José fuera y si nos cae otro ya empezamos a tener problemas en esa posición.

Limpiar cabeza, jornada entre semana?

Estamos trabajando la resiliencia. Es un valor que lo tenemos ahí metido y el año pasado fue clave. Este la competición nos pone en una situación parecida o te lamentas o te levantas y crees en lo que haces. Cuando vienen los problemas, los miramos a los ojos y no ponemos excusas.

Obrador, difícil de salir del once?

No tengo intención en sacar a nadie del aquipo. Tenemos una gran suerte de tener a Obrador y Escudero en el lateral izquierdo.

Villares

Villares tiene muchas piernas para ir hacia adelante pero si fuese menos impetuoso tambié podría jugar ahím porque resolvería muchos duelos hacia atrás. Además tiene la capacidad de eliminar rivales en conducción.

Bouldini

Seguro que le viene bien (el gol) es un hombre de área y resume lo que es él. En el remate es muy bueno, con espacios más abiertos tiene más dificultad. A los delanteros los goles les dan oxígeno y nos va a venir bien a todos. Necesitamos que la gente de arriba dé goles y explote.

No devolver balones

Avisamos, no echamos la pelota fuera ni esperamos que la devuelvan. Llegó un momento que el partido era una tomadura de pelo, igual que los cinco minutos de descuento.