EL ANÁLISIS DE JOSÉ LUIS LEMOS: "El Deportivo fue capaz de minimizar las virtudes del Eibar"

El Dépor hizo un partido correcto para el rival que tenía. Cumplió lo que pretendía en el primer tiempo, que era defender lejos de su área. Sabía que el Eibar buscaba el centro lateral y por dentro y tapó muy bien esos caminos y supo aprovechar su ocasión para marcar.



Al inicio de la segunda parte, no obstante, sí que vi al equipo un poco más replegado, con esa cantidad de córners seguidos del Eibar. Parecía que el Dépor iba a echarse algo atrás y que el rival iba a dar un paso adelante, pero la clave fue que el equipo volvió a defender lejos de su área.



El defender más adelantado es sin duda una seña de identidad de este Dépor. Cuando presionaba más arriba y parecía que dejaba más espacio y podía sufrir, la realidad es que cuando recuperaba en campo contrario solo un mal control o alguna finalización defectuosa le impidieron finalizar contras.



Al recuperar el esférico en campo rival el equipo era capaz de conectar con los jugadores futbolistas que tiene en tres cuartos de campo, como son Mario Soriano o Yeremay. Mantener esa presión alta le viene bien al equipo. Tuvo Mella la opción de sentenciar el partido y el Dépor gozó de alguna ocasión más a la contra.

El equipo cambió a línea de cinco y prácticamente no sufrió, más allá de la ocasión de Pascual, que impactó en el lateral de la red. Para mí, a nivel organizativo, el trabajo colectivo estuvo muy bien y el Dépor fue capaz de minimizar las virtudes del Eibar.



Con respecto a los cambios que hubo en el once me parece que era algo lógico, en una semana de tres partidos, tratas de enchufar a más gente y era algo esperado. En el caso de Mella, había salido un poco tocado del último encuentro y se le dio media ahora al final para poder ver a Gauto desde el inicio.

Volvió Barcia, que estuvo bien y cambió Barbero por Bouldini, para mi algo que caía de cajón, no me sorprendió para nada. Y me gustó de nuevo la aportación de José Ángel, como iniciador de juego y su capacidad para romper líneas con sus pases y con ese punto de agresividad en defensa.