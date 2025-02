Ximo Navarro: "Superamos un mes difícil, con tres partidos fuera"

Ximo Navarro, autor del tanto del triunfo del Dépor, habló en zona mixta tras la victoria del Deportivo ante el Eibar.

Tres goles en este curso: Contento de volver a marcar, es la primera vez que consigo tres, pero lo del pichichi queda lejos y lo más importante son los tres puntos.

Tramo final difícil: Siempre que he venido a jugar a este campo es difícil, el rival aprieta y el campo tiene un metro menos de ancho, lo que favorece mucho centro. En la primera parte muy bien y en la segunda pudimos hacer un 0-2, pero no pudimos.

Gol: Llegamos bien a esta línea de fondo, tenemos un buen tiro y por suerte le cae a Barbero, intuyo que me puede caer el balón, me quedo, marcó, logramos los tres puntos y contento.

Resultadi importante: Queremos ganar siempre, sabemos lo difícil que es ganar en esta categoría, así lo dicen los números y ojalá podamos conseguir la semana que viene tres puntos en casa, por la gente y por alejarnos de esos puestos (de descenso). Hemos superado un mes difícil, con tres partidos fuera de casa y estamos en buena línea.

Problemas en Riazor: Es difícil encontrar una explicación, es una categoría difícil con grandes equipos. El domingo nos visita uno de los mejores, sino el mejor de la categoría, pero estamos capacitados para sacar el partido adelante.

Defender con todo al final, con defensa de cinco: No me sorprende, muchas veces me ha pasado al jugar en este campo. Centra desde situaciones de tres cuartos, te da la sensación de que estás metido ahí atrás y es algo normal en esta campo. Me gustaría haber conseguido el 0-2, pero en general he visto al equipo defendiendo estas actuaciones bastante cómodo.

Almería, próximo rival: Pasé tres años muy buenos, pude jugar en Primera y le deseo lo mejor, pero el domingo a por los tres puntos.

¿Cómo está físicamente?: Me siento bien, mejor que el otro día en Tenerife. A veces no le ves la explicación y hoy bien defensivamente, con balón y he aguantado bien. Y ahora hay tiempo de recuperación.

¿Cómo están los nuevos?: Zaka pudo salir y tuvo buenos minutos, pena la ocasión clara de go que tuvo. Y Denis llego un día más tarde y seeguro que esta semana se encuentra mejor.

El idioma, ¿un problema?: Yo el inglés lo poco que aprendí en Holanda me da para hacerles sentir cómodos y ellos también irán aprendiendo espanol y se van a sentir muy comodos, como se siente Charlie desde que llegó. Se va a encontrar un buen vestuario.