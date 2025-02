El Fabril vuela en Riazor y aniquila al Pontevedra

El Fabril consiguió su primera victoria de 2025 en el mejor escenario posible, un estadio de Riazor con 1.866 espectadores, y ante uno de los dos mejores equipos de la Liga, un Pontevedra que perdió el liderato aunque tiene los mismos puntos que el Numancia. Kevin y Fabi volaron a la contra para marcar los dos primeros. Quique Teijo anotó el definitivo 3-0 en el minuto 89.



El golazo de Kevin nada más empezar, dos paradones de Alberto, la lesión de Kike y la profundidad del Fabril ante un Pontevedra incómodo. La primera parte tuvo ingredientes más que suficientes para que se cocinase un buen partido sobre el tapete de Riazor.

El filial del Dépor llegó con ventaja al descanso frente al líder gracias al gol sublime de Kevin Sánchez. Con cuatro minutos escasos de juego, el arte de la sencillez hizo posible el 1-0. El Pontevedra atacó girando el juego de izquierda a derecha. La pelota le llegó a Javi Fontán, que sacó un centro defectuoso que le permitió a Damián Canedo, novedad en el once, despejar con el alma. La bola botó dos veces en campo contrario, el tiempo que tardó Kevin en volar en la pugna con Mario Gómez. El central granate trató de despejar, pero no fue capaz. Kevin arrancó por la derecha buscando el pico del área y, antes de llegar a ese punto, entendió que Edu Sousa estaba adelantado. Toque sutil con la derecha para, con una vaselina sensacional, marcar un golazo, el 1-0. Un despeje de un central y una acción brillante de un crack que pide paso en el primer equipo. No hizo falta nada más.



Poco después, en el 7, Manuel Pablo tuvo que realizar la primera sustitución por la lesión del pivote Kike Fernández. El técnico canario no varió el 1-4-3-3. Simplemente hizo un cambio de hombre por hombre pasando a ocupar el madrileño Jaime Garrido la posición de mediocentro defensivo. Los diez restantes eran el capitán Alberto en la portería, Pablo García e Iker en los laterales, los zurdos Damián y Marotías en el centro de la defensa, Alfaro y Manu Ferreiro en los interiores, Mardones en el extremo derecho, Fabi en el izquierdo y el goleador Kevin Sánchez como punta de lanza.



Aunque sin estar del todo cómodo -sí tuvo la pelota- porque no llegó a generar muchas situaciones de gol, el Pontevedra disfrutó de dos muy claras que desbarató un nombre propio y también con Sánchez de apellido: el guardameta Alberto. Primero, en el minuto 10, a un zurdazo de Samu Mayo en un córner ejecutado en corto por el cuadro visitante. Después, en el añadido, ya en el 48, a un cabezazo en el área pequeña de Abelenda tras centro de Xabi desde la derecha.



El que sí estuvo cómodo fue el Fabril y asumiendo un plan más reactivo de lo habitual. Cada vez que robaba, aprovechaba los espacios que en una pradera como Riazor dejaba un Pontevedra con muchos futbolistas por delante del esférico. Las rupturas de Kevin fueron un auténtico quebradero de cabeza para los defensas visitantes. También hubo una acción polémica, la mano de Javi Fontán sobre la línea del borde del área en el 18. Los futbolistas del filial reclamaron penalti, pero el árbitro señaló la falta fuera del área.



El guion del partido no varió tras el paso por vestuarios más allá de la doble sustitución realizada por Yago Iglesias. Si algo tiene el Pontevedra es dinamita de perfil ofensivo. Se quedaron en la caseta Iago Novo y Xabi y entraron Chiqui y Charly. El Fabril siguió a lo suyo, con líneas juntas, tratando de dificultar las progresiones del rival pero, sobre todo, impidiendo que estuviese cómodo en el último cuarto de campo. Al Dépor B no le preocupó estar en bloque más bajo que en otras ocasiones para poder aprovechar el espacio en la espalda de la línea defensiva granate.



De forma similar a la del 1-0 llegó el segundo en el minuto 67. En esta ocasión, el que lanzó en profundidad fue Jaime Garrido y el que corrió desde el medio del campo, pero por el perfil izquierdo, fue Fabi. Esprintó con el cuero pegado y, al llegar al pico del área, se perfiló y buscó el segundo palo. Edu no consiguió evitar el 2-0.



Como en el primer período, Alberto volvió a ser protagonista. En el 71 hizo una intervención espectacular a tiro de Brais Abelenda desde la frontal. Acto seguido, en el saque de esquina y de nuevo con remate de Abelenda, pero esta vez de cabeza, sacó un mano salvadora. La bola quedó suelta en el área pequeña y entre Alfaro y Garrido evitaron que el Pontevedra recortase distancias.



Manuel Pablo refrescó el frente ofensivo. Salieron Ferreiro, Alfaro, Fabi y Kevin y entraron Carreira, Bil, Adrián Guerrero y Quique Teijo. Los dos últimos fueron los protagonistas del gol de la sentencia en el 89. Guerrero arrancó desde la izquierda hacia dentro sorteando rivales. La bola le quedó suelta a Quique en la frontal y, de tiro cruzado, firmó el definitivo 3-0.