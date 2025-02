Gilsanz: "A nadie se le pasaría por la cabeza ganar en Eibar sin sufrir"

Óscar Gilsanz se mostró feliz por el triunfo trabajado en Ipurua, donde aunque el Eibar encerró al Deportivo en los diez últimos minutos del choque, los blanquiazules no pasaron grandes apuros, pese al sufrimiento normal.

"En estos partidos donde estás por delante, siempre es probable que falles alguna ocasión al contraataque y que sufras y el rival meta toda la carne en el asador, muchos puntas, mucha gente cerca de área y cualquier centro puede ser susceptible de ocasión de gol. Entonces, metimos tres centrales en los últimos diez minutos para tener superioridad con esos dos delanteros que tenía el Eibar, pero siempre acabas sufriendo, aunque supongo que a nadie se le pasaría por la cabeza ganar en Eibar sin sufrir".

Sobre lo importante que es el triunfo para coger moral, indicó: "Cuando ganas en un campo como este, contra un rival como el Eibar, está bien, son tres puntos. Cuando estás peleando por salir de los puestos de descenso, tres puntos son un salto grande cada semana, pero para la semana tenemos otro partido importante. Es una carrera de fondo y hay que ir día a día. Conseguimos ganar el partido, ahora a disfrutar un poco y mañana ya pensaremos en el Almería".

Gauto:

"No me gusta individualizar en actuaciones, pero hoy optamos por poner un poco de energía, teníamos tres partidos en ocho días, queríamos tener eneregía de principio, piernas frescas y en la segunda parte la profundidad que nos da Mella. Gauto tuvo una actuación muy destacada. Estuvo a bue nivel y en el minuto 60 vimos que podía empezar a asucar un poco el cansancio y teniamos la intención de poner a Mella para que amenazara la última línea de ellos y que no nos apretetara".

Debut de Eddahchouri:

"Debut bueno. Salió con muchas ganas, estuvo bien en las disputa de los duelos aéreos. Estos minutos le van a venir bien para ir adaptándose poco a poco, que en el mercado de invierno es ya".

Genreau:

"Denis llegó el viernes por la tarde, el sábado entrenó, ya viajamos, y se irá adaptando. Evidentemente ir trabajando con él , igual que con Zaka durante la semana. Nos va a aportar otro tipo de futbolista en el centro del campo, con capacidad para tener el balón, ofensivo, capaz de ocupar el mediocampo y fabricar juego. También para cuando hay que poner el mono de trabajo como el que más. Nos tenemos que juntar y nos va a aportar otras opciones en el mediocampo".

Lateral zurdo:

"No tengo novedades"

Dani Barcia:

"Como dije en la previa, está entrenando con normalidad y después de su lesión solo le falta jugar. Los dos centrales que estaban jugando de inicio estaban a muy buen nivel, Jaime cuando salía también nos daba estabilidad, entonces tenemos cuatro centrales que pueden jugar en cualquier momento. Dani ha jugado como si no hubiera estado leionado, como si no hubiera estado parado".

Kevin:

Conocemos a Kevin perfectamnete, una de las opciones por los que optábamos durante la semana, que sabíamos que el Fabril jugaba contra el Pontevedra y era bueno para él disputar minutos con el Fabril e hizo el gol y una buena definición de lo que es como futoblista, desmarque por ruptura, pelea con el central y una gran definición en el gol".