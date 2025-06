Iano Simão: "Podemos ver a Yeremay al nivel de Lamine Yamal”

Aceptó salir cedido durante la temporada 2024-25 en busca de una continuidad que en el Dépor veía muy complicada y en el Arenteiro encontró el destino ideal para madurar como futbolista. Iano Simão da Silva Imbeni (Bisáu, Guinea-Bisáu; 1999) fue el cuarto futbolista más utilizado por el técnico Raúl Jardiel, que vio en el lateral zurdo a uno de los pilares de la retaguardia. Ahora, retorna de O Carballiño más hecho, convencido de estar listo para jugar en el Dépor, pero con dudas sobre si el club contará con él para el próximo curso.

En la entrevista que nos concedió el pasado septiembre, una semana después de concretarse su cesión al Arenteiro, nos dijo que consideraba que salir cedido era lo mejor para su carrera. ¿Cómo ve la decisión que tomó?

Muy contento porque si me quedaba, no hubiera tenido tantos minutos y habría jugado muy poco. Consideré que necesitaba salir para jugar y crecer.

Llegó allí tras la segunda jornada y solo se perdió tres partidos en todo el curso. Jugó 33 y fue titular en todos ellos.

Empecé a jugar desde que llegué y también estoy muy contento con el apoyo de mis compañeros desde el primer día. Yo es que necesito jugar, es por eso que decidí salir y, gracias a Dios, jugué 33 partidos y lo que no jugué fue porque estaba lesionado, porque tuve una lesión en el tobillo, pero el resto lo jugué todo.

Ha acabado con casi 3.000 minutos de juego, que está fenomenal. De hecho, completó los 90 minutos en 26 encuentros. Una pasada.

Si no te engaño, jugué 2.870 minutos.

Cierto. Solo tuvieron más minutos el portero Diego García, David Ferreiro y Mángel.

Es que necesito jugar. Ahora tengo contrato con el Dépor y a ver qué me dicen. Aún no sé nada de mi futuro, pero en pocos días lo voy a saber.

¿Imaginó tener tanto protagonismo en el Arenteiro?

Es un poco arriesgado porque existía la posibilidad de que no jugara. Arriesgué para jugar, hablé con el director deportivo y me dijo que me iba a dar minutos y por eso fui el último día de mercado. Me salió bien porque son muy buena gente y les estoy muy agradecido.

Diego Gómez fue una ayuda a la hora de adaptarse mejor desde el principio. ¿Lo echó mucho de menos cuando retornó al Dépor en enero?

Sí (risas), porque antes de fichar por el Arenteiro, me hablaba todos los días para que fuera allí porque el director deportivo le decía que intentara convencerme. Lo eché de menos cuando se fue a jugar al Dépor, pero, por otra parte, me sentí muy feliz por él porque es un amigo y quiero verle en el alto nivel. Entonces, era una oportunidad que el Deportivo lo llamara para volver.

¿Le sorprendió que el club recuperara a Diego en el mercado de invierno, tras la salida de Lucas?

No me sorprendió tanto porque estaba jugando muy bien, a buen nivel y el Dépor necesitaba que volviera de su cesión. Lo único que me sorprendió fue la salida de Lucas, eso sí.

Hasta su marcha, fue titular en los 20 partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias.

Estaba dando muy buen rendimiento en el Arenteiro. Cuando el Deportivo te llama, no hay dudas. Va a ser muy bueno para él haber cogido un poco de experiencia en Segunda División para la temporada que viene ir con todo.

Diego Gómez es un chaval que tiene 20 años; hay que tener paciencia porque tiene mucho talento

Cuando se fue, eran quintos del Grupo 1 (ocupaban la última plaza del playoff), con 32 puntos. Sumaron solo 16 puntos en los 18 encuentros sin él y terminaron logrando la permanencia en la última jornada. ¿Echaron en falta su juego en el campo?

Sí. En enero salieron cinco o seis jugadores para contratar nuevos, los que vinieron tuvieron que adaptarse al estilo de juego y, gracias a Dios, conseguimos el objetivo de la permanencia, pero nos llevamos un poco de susto (risas).

Diego jugó 17 partidos en el Dépor, pero solo seis como titular y dio una asistencia, aunque no tuvo mucho protagonismo. ¿Cómo le vio en ese salto a Segunda División?

Pasar de Primera RFEF a Segunda División es un poco difícil porque Diego es un chaval. Además, ir a un equipo como el Deportivo, te tienes que adaptar al ritmo de Segunda... Pero poco a poco se está adaptando. En los últimos partidos estaba jugando muy bien.

¿Qué considera que podemos ver de él que todavía no hemos visto?

Es un chaval que tiene 20 años, así que hay que tener paciencia con él, trabajar y esperar. Creo que va a dar un buen rendimiento en el Deportivo. Estuve con él en el Fabril y tiene mucho talento.

Otro compañero suyo en el Fabril que se ha consolidado en el Dépor es Barcia. Disputó 16 partidos en Segunda, todos como titular y completando los 90 minutos. Si no llega a ser por las lesiones, no lo hubiera movido nadie del once.

Siempre veo los partidos del Deportivo y Dani Barcia ha jugado muy bien. Está jugando a un grandísimo nivel y no tengo dudas de que va a llegar muy lejos en el fútbol profesional.

Es increíble la tranquilidad, el saber estar y la confianza que ha transmitido en el campo, pese a su juventud.

Es que Barcia lleva toda la vida en el Deportivo, es un jugador de la casa, ha estado dando un rendimiento muy bueno y, como amigo suyo que soy, estoy muy contento de lo bien que le está yendo.



¿Qué es lo que más le gusta de el central coruñés?

La personalidad que tiene y su comportamiento.

No tengo dudas de que Barcia va a llegar muy lejos; me encanta su personalidad

Mella y, sobre todo, Yeremay, ya parecen estar a otro nivel. La han liado en el fútbol profesional, a pesar de ser unos recién llegados. ¿Se esperaba una respuesta así?

Es otro nivel, la verdad. Yeremay y Mella son una pasada, todo el mundo habla de ellos y estoy muy feliz. Que sigan así y no tengo duda de que van a llegar a un grandísimo nivel en el fútbol español.

¿Esperaba esa explosión de Yeremay en su estreno en Segunda División?

Desde que llegué al Deportivo es una pasada, con balón y todo. A mí no me ha sorprendido porque lo que está haciendo Yeremay ahora, ya lo hacía antes, pero no tenía la oportunidad de demostrarlo, mientras que ahora la tiene y lo está haciendo muy bien.

¿Dónde está su techo?

¿Dónde podemos ver a Yeremay? Al nivel de Lamine Yamal, por ahí.

Madre mía.

Como te lo digo. Le sobra talento, la verdad.

El seleccionador sub-21, Santi Denia, ha incluido al canario en la lista definitiva para el Europeo de la categoría.

Muy bien. Merece estar ahí. Desde que ascendió a Segunda División, está jugando de lujo, marcando goles, dando asistencias, así que tiene que estar. Se encuentra a un grandísimo nivel.

¿Entiende que varios clubes importantes quieran ficharlo?

Si vienen tantos equipos a ficharle es por algo, es que tiene algo. Es especial. Hay que esperar y ver si va a salir o no.

¿Confía en que continúe aquí la próxima temporada?

No sé qué va a pasar con él (risas), pero lo que sea, a por ello, porque es un amigo y hay que apoyarlo. Lo que él decida.

Hay mucho talento en Abegondo; estoy muy feliz por los canteranos

En los últimos partidos, fabrilistas como Kevin Sánchez y Adrián Guerrero han tenido sus minutos. ¿Cómo lo ve?

Hay que dar oportunidades a los chavales para demostrar. En los últimos años, el Deportivo está apoyando a los canteranos porque hay mucho talento en Abegondo, solo faltan las oportunidades. Estoy muy feliz por lo que están haciendo los canteranos.

¿Cómo valora la temporada del Deportivo?

Empezó mal y luego, conseguimos el objetivo, que es importante. Aunque el objetivo del Dépor no es mantenerse en Segunda, porque es uno de los mejores clubes de España y tiene que jugar para ascender a Primera División, jugar por títulos, pero llegamos a estar en puestos de descenso, así que como conseguimos la permanencia, muy feliz por eso, porque bajar y luego subir es muy difícil. Ya el año que viene espero que suba a Primera.

¿Qué le ha parecido el trabajo de Óscar Gilsanz?

Me gusta mucho, ya desde que estuve en el Fabril con él, así que no me ha sorprendido lo que ha hecho en el Deportivo. Hay que esperar a ver qué decide el Deportivo, si le renueva o no, pero si continúa, estaré muy feliz por él. El día que subió al primer equipo, le mandé un mensaje porque también merecía una oportunidad. Es muy bueno y ojalá siga, aunque hay que esperar a lo que decida el club, que es el que manda, pero me encantaría que siguiera.

Gilsanz me gusta mucho, ya desde el Fabril; es muy bueno y me encantaría que siguiera

Regresando a su temporada en el Arenteiro, ¿qué ha sido lo mejor de la cesión?

Me ha venido muy bien para jugar en Primera RFEF porque la temporada pasada solo jugué dos partidos de titular. Necesitaba coger experiencia.

¿Qué es lo que más le ha enseñado?

He aprendido mucho a nivel defensivo y en ataque, a ajustar.

¿Ha crecido como futbolista?

Para mí, sí. Creo que a nivel defensivo soy mejor que cuando estaba en el Deportivo, porque el entrenador me ha llamado y me ha corregido para que no repitiera errores, lo que tenía que ajustar y todo. Creo que he crecido mucho, pero espero crecer más porque cuando uno quiere jugar al más alto nivel, tiene que aprender continuamente.

En septiembre nos dijo que quería demostrar que es capaz de ser titular en el Dépor. ¿Lo ha demostrado?

Sí, la verdad. Dije que quería demostrar y cuando estaba allí, sentí que no estaba preparado para jugar de titular en el Deportivo.



¿Ahora lo está?

Estoy preparado, sí.

Estoy preparado para jugar de titular en el Deportivo

¿Se ve en el Dépor el próximo curso?

Aún no sé nada de mi futuro, pero en unos días lo sabré. En principio, tengo que volver porque tengo contrato, pero aún no sé qué va a pasar con mi futuro.

Le podría tocar salir cedido de nuevo.

Puede ser.

Después de jugar en Primera RFEF, ahora querrá subir de categoría.

Me gustaría, pero hay que esperar a ver qué sucede.