Lucas Noubi, un objetivo del Dépor que ya conoce Riazor

El joven central de 20 años Lucas Noubi apunta a ser uno de los futbolistas con los que el Deportivo empezará la reconstrucción de su defensa. El zaguero belga del Standard Lieja es uno de los objetivos del club herculino y, tal y como adelanta Matteo Moretto, está a punto de concretar su fichaje por el Dépor.

Es más, el futbolista ya presenció en directo el pasado domingo el último encuentro de liga del que apunta a ser su futuro equipo. Noubi siguió la derrota contra el Elche en el palco de Riazor, donde se encontró con los dirigentes blanquiazules antes de concretar los últimos flecos de su incorporación.

Noubi es internacional por Bélgica en todas las categorías inferiores, incluida la selección sub 21, con la que ha jugado dos partidos.

Nacido en Mouscron y con ascendencia camerunesa, el futbolista viene de un año casi en blanco, ya que su actual club apostó por no darle oportunidades hasta que firmase un nuevo contrato, algo que no ha sucedido. De este modo, el central llegará gratis y será la primera pieza con la que iniciar un eje defensivo que ya no cuenta con Pablo Martínez ni Jaime Sánchez.

Antes de esta temporada con escaso protagonismo, el defensa disputó 22 encuentros en la Jupiler Pro League, la máxima categoría belga. De este modo, llegará a la entidad blanquiazul con una experiencia de casi 2.000 minutos en primera división vistiendo la camiseta de uno de los clubes más laureados de Bélgica.