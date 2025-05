Adrián Guerrero: "El Dépor está haciendo una apuesta muy clara por la cantera"

El canterano Adrián Guerrero sueña con debutar con el Deportivo en alguno de los dos partidos que quedan en esta campaña (Zaragoza y Elche) mientras trabaja esta semana a las órdenes de Óscar Gilsanz con el primer equipo blanquiazul: "Es un sueño poder estar entrenando con el primer equipo, después de 11 años en el club y de pasar por todas las categorías de fútbol base del Dépor. Estoy aquí para ayudar, para lo que necesiten y dar el máximo".

Apeló a "darlo todo en los entrenamientos y a hacerlo lo mejor posible" y se definió como "un extremo que encara, que va hacia adelante". No sabe si tendrá minutos en alguno de los dos encuentros que quedan pero no esconde que es algo que le gustaría. "No sabemos nada, ya se verá. Solo pensamos en el día y día y en darlo todo en los entrenamientos. Estamos con muchas ganas para poder ayudar si se da la oportunidad. Son unos clubs excepcionales (Zaragoza y Elche) y unos grandes estadios, el del Zaragoza y Riazor, donde es un sueño jugar", subrayó.

Adrián considera que el club está mirando mucho para los jóvenes. "El Dépor está haciendo una apuesta por la cantera muy clara, llevo viendo mucho tiempo a la gente de la cantera (con el primer equipo)", comentó. También habló sobre Gilsanz, con el que ya coincidió a principios de campaña en el Fabril. "Es un entrenador excepcional, muy cercano y es un privilecio tenerlo ahí. El míster nos pide (a los canteranos) que seamos nosotros mismos, que hagamos igual que cuando estamos abajo y que disfrutemos de esta experiencia inolvidable", aclaró.

El miércoles entrenaron con el Deportivo, además de Guerrero, Mardones, Alberto, Hugo Ríos, Kevin Sánchez, Bil, Alfaro y Fabi.

Asimismo, remarcó lo bien que los habían recibido los jugadores blanquiazules: "La plantilla del primer equipo es super acogedora, son un grupo excepcional". Aunque ya no puede ayudar al Juvenil en esa Copa de Campeones, porque tiene ficha del Fabril, aseguró que seguirá de cerca a sus compañeros: "Tienen un equipazo y seguro que llegan lejos y si se da el premio, genial".

También habló sobre la derrota en el playoff, que dejó al filial sin opciones de ascenso. "El playoff fue un premio a la temporada que hicimos. Era una final aunque fuera una semifinal. No se dio y ahora el ambiente está bien", declaró, aunque no ocultó que fue difícil de digerir.