Irene Ferreras: "En el deporte femenino se consiguen muchos logros que no tienen visibilidad"

La entrenadora del Deportivo Abanca, Irene Ferreras, aseguró estar "muy feliz" tras la victoria y el ascenso logrado tras ganar al Cacereño. "Estoy tratando de digerir todo lo que está pasando, llevaba tiempo imaginándolo y cuando pasa cuesta asimilarlo. Ha ido un camino largo, el ascenso del proceso, de la insistencia. Es bonito que estas cosas pasen, genera impacto en la gente y muy contenta de haber transformado las lágrimas del año pasado, en el que decía que lo volveríamos a intentar. No es fácil hacerlo pero lo hemos hecho. Feliz por todo el mundo, por el deportivismo, por la afición... Ha merecido la pena esperar un año porque hemos dado un recital de lo que es apoyar al equipo femenino de tu ciudad", aseguró en sala de prensa.

También habló del apoyo de la grada, con récord de asistencia en un partido de la categoría, con 14.057 en el campo coruñés. "Es increíble, yo me voy a quedar a vivir aquí, como vivís aquí el fútbol es alucinante. En el deporte femenino se consiguen muchos logros que no tienen visibilidad y que pueda ser con este envoltorio es un reconocimiento a estas futbolistas. Lo hemos podido compartir con mucha gente, es algo precioso, me quito el sombrero con el deportivismo", declaró.

Reconoció que con el 2-0 el equipo se relajó. "Siempre pensamos en la siguiente jugada, en lo que pueda para después, pero tras el 2-0 nos permitimos disfrutar. Ha sido un partido muy completo, he visto a las jugadoras disfrutar de verdad y sentirse cómodas en el campo. Era complicado jugar con esa carga emocional pero orgullosa de lo que hoy han hecho. Lo han disfrutado y vivido como se merece", afirmó.

También hizo resumen de lo que fue la temporada, en la que declaró que habían sufrido, pero que supieron sobreponerse a las adversidades. "Merece la pena esperar (a celebrarlo aquí, en Riazor). La sensación es la de un equipo que sabe competir y sobreponerse a las situaciones complicadas. Hemos sido más estables, supimos adquirir experiencias, soportar momentos de tensión y mantener la calma cuando podía haber dudas y Que esos pequeños bache no nos mermaran de más", relató. Por todo ello "sabe muy bien cuando te cuesta tanto algo. Ha costado mucho, que nade piense que ha sido fácil, ha costado mucho, muchos momentos desagradables, pero con el apoyo de club hemos conseguido un éxito que es de todos y ahora a disfrutar".

A nivel personal dijo sentirse "liberada. En esta profesión sujetas la ilusión de muchas personas y (feliz) por poder ver y sonreír a toda la gente que nos ha sostenido. Nosotros (los equipos, técnicos) hacemos lo mismo, a veces sale cara u otras cruz y ahora a saborear esta alegría".

Aseguró que no las tenía todas consigo. "Mentalidad minuto a minuto, no daba por hecho nada hasta que pitase la árbitro. No tenía claro si iba a salir así, es fútbol y puede pasar cualquier cosa", afirmó, admitieno que se acordaba tras el ascenso de "mucha gente. Mis padres, mi pareja, mis amigos, cuando las cosas no salen te quieren y me alientan cuando las cosas no salen bien".

Y para el pitido final describió cómo se sintió: "Miras alrededor, quieres quedarte imágenes, estar presente, abrazarte con la gente que ha sufrido contigo. Laa vida en equipo es mucho mejor, es precioso y esto no termina aquí. Habrá que celebrarlo como se merece".