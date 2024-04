Kevin Cabado: "Hacerlo en tu casa, en tu club desde pequeño, es único"

Kevin Cabado, responsable de la secretaría técnica del Depor Abanca, explicó que lograr el ascenso "en tu casa, tu club desde pequeño, es una experiencia única". Añadió que lleva "desde los tres años viniendo a este estadio y no se me va a olvidar nunca".

Se resistió a festejar en el campo pese a las llamadas del presidente, al entender que "la fiesta es de las jugadoras y del staff, que cuando vienen mal dadas son las que están ahí". Eso sí, dijo que "por la tarde lo celebraremos todos juntos".

"Al final estaba todo destinado para ser así, con 14.000 personas, nuestra gente, batiendo el récord de asistencia en la categoría... Esto no se compra, lo tiene solo el Depor", reflexionó.

Valoró las "dos únicas derrotas del equipo" y lo que "ha madurado".

"La primera imagen que se me vino hoy a la mente cuando llegué fue la de mi primera vez en Riazor. Ayer en el partido de los chicos me imaginaba como podría ser hoy, pero hasta que no lo vives no te puedes hacer una idea. Durante los próximos años valoraremos siempre lo de hoy", comentó.

¿Y el futuro?

De cara al próximo curso recordó que la "dirección lleva trabajando desde que empezó septiembre, tendréis noticias pronto, pero no tengo ninguna duda de que vamos y vais a estar ahí y lo afrontamos con la máxima ilusión".

En cuanto a la presencia de Juan Carlos Escotet, presidente de ABANCA, dijo que "demuestra su compromiso con el club y con el Depor Abanca. Ha sido una persona super cercana con nosotros y hoy estando cerca de él he visto como lo ha disfrutado, así que agradecerle el apoyo".

Por último, preguntado por los quince goles de Millene y por si la afición podrá seguir disfrutando de la delantera brasileña en la Liga F, fue claro: "Millene quiere estar aquí y nosotros también".