Noé López: “Me quería tomar un tiempo, pero cuando te llama un equipo así..."

El Silva anunció a primera hora de la mañana de ayer que Noé López (Fisterra, 1977) será su nuevo entrenador. Se trata de un técnico que ya ha entrenado en Tercera Federación y que forjó buena parte de su currículum durante su etapa en el Betanzos, con el que empezó en Primera Futgal en 2018 y logró dos ascensos.



Entrenador pasional, deja sus primeras impresiones sobre un proyecto que le ilusiona y no esquiva ningún tema: cómo se forjó el fichaje, por qué estuvo tanto tiempo sin entrenar, qué fútbol espera proponer, la influencia del ascenso del Montañeros...



“El sábado recibí una llamada en la que había interés en saber si quería coger el equipo. No tenía en mente entrenar, porque me quería tomar un tiempo, pero cuando te llama un equipo como el Silva, que si miras la tabla es el segundo de la ciudad con permiso del Monta... Casi no hubo negociaciones, porque lo económico no era algo que me primara mucho. Estoy contento, ilusionado, como se está en estos casos. Le tengo que agradecer a Chechu (director deportivo) y Óscar (gerente) que hayan pensado en mí”, explica.



Llevaba algo más de un año sin dirigir a ningún equipo, algo que tiene su razón de ser. “Cuando me retiré, me atraía mucho lo de ser entrenador, hice los cursos, etc. y era muy propenso a coger cualquier club, pero después de los cuatro años y medio en el Betanzos, que como es obvio hubo desgaste, decidí apartarme un poco. Justo después de retirarme empecé a entrenar —Fisterra, Xallas y Betanzos—, por lo que entre una cosa y otra llevaba 25 años así. Decidí tomarme un tiempo para mí; este año he ido a dos o tres partidos".

"Tampoco he estado muy pendiente, ni dejándome ver por los campos; no soy el típico entrenador que va llamando, tocando a algún conocido o apareciendo por los campos cuando las cosas van mal. Por suerte, los equipos siempre me han llamado sin hacer yo un movimiento previo. Soy una persona que me involucro mucho, se echan muchas horas, y quería seleccionar bien, sin forzar nada”, puntualiza.



No se dejó ver por la zona, pero no por ello dejó de lado el balón. “Vi mucho fútbol, pero de categorías más altas. No por pensar que iba a ir para ahí, sino por ver algo diferente, ya que la Tercera la conozco perfectamente. Aproveché para seguir al Deportivo, que cuando estás en un equipo te coinciden horarios y se hace más complicado”, detalla.

Juego directo

Tiene claro qué busca, pero sin dogmatismos: “Yo tengo una idea general de como me gusta jugar, que ya la tenía como futbolista, pero pienso que un entrenador se tiene que adaptar. El Noé del Fisterra no jugaba como el del Betanzos: los jugadores, rivales y campo son diferentes. Me gusta ser vertical, la velocidad, las transiciones, pero dentro de eso me tengo que adaptar a la plantilla que vamos a confeccionar”.



El preparador fisterrán da su punto de vista de por qué el Silva lleva once permanencias seguidas en Tercera. Entiende que es la suma de muchos detalles que han funcionado. “Para mí, la clave es la gestión que han hecho desde dentro. Javi Bardanca hizo un trabajo buenísimo, porque como rival sabías que jugar en A Grela era muy difícil. Luego Iván Sánchez y Marcos Mato han estado muy bien también estas dos últimas temporadas, porque llegar a las últimas jornadas sin apuros en una categoría tan apretada como esta tiene mucho mérito. Y la dirección deportiva ha sabido elegir muy bien el tipo de jugadores para fichar con presupuestos ajustados”, valora el exjugador de Cerceda y Burgos, entre otros.



Tiene en buen estima el trabajo que se ha hecho en los últimos meses, por lo que no cree que vaya a haber un gran número de cambios. “Hay que dar gran valor a una plantilla que ha firmado un buen nivel deportivo y ha conseguido el objetivo sin casi pasar apuros. Luego habrá que ver si alguien tiene algún problema, quiere salir, etc. El rendimiento de este año tampoco lo conozco profundamente, pero me apoyaré en Chechu y Óscar. He ido a verlos un par de veces y la prioridad es esta plantilla”, afirma.



Con el descenso del Betanzos se disparan los rumores. ¿Contará con algún jugador de su confianza? “Desde el sábado vas pensando un poco, pero supedito todo a lo que podamos renovar y, una vez vayas renovando a la base, se mira, porque siempre hay alguno en mente”, reconoce.

Ganas de derbi

Con respecto a los fichajes, está la duda de si el ascenso del Montañeros les pondrá las cosas más complicadas para optar a jugadores de la zona, pero prefiere hacer una lectura más amplia y positiva.



“En estas categorías es cierto que a todos le interesan más o menos los mismos jugadores. Tengo entendido que con el buen año que han hecho renovarán a gran parte de la plantilla y querrán hacer tres o cuatro fichajes para reforzarse. Veremos si nos condiciona, pero para la gente de fútbol de A Coruña es positivo que hayan subido, por el aliciente de tener un derbi en Tercera. Como futbolista y entrenador, me atrae. Le da riqueza a nuestro fútbol”, finaliza Noé.