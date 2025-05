Hugo Mariño: “Por momentos pensábamos en cuándo íbamos a descender”

Hugo Mariño (A Coruña, 2005) acaba de terminar su primera temporada como Modesto. Tras salir del juvenil del Marte, recaló (por convenio) en el Sporting Ciudad de Segunda Futgal. Allí se encontró una mezcla de grupos dentro de un vestuario que no tardó en unirse en torno a un objetivo común que terminarían consiguiendo no sin esfuerzo: la permanencia en la categoría.

¿Cómo resumiría la temporada de su equipo?

Ha sido mi primera temporada en Modestos, así que me la llevo de recuerdo, y más habiendo terminado así. Pero ha sido una temporada complicada, porque al principio el equipo estaba como dividido en tres grupos: los que veníamos de juveniles, los veteranos y los que vinieron del Calasanz. El vestuario estaba un poco separado y creo que por eso costaba más al principio. Poco a poco fuimos haciendo piña y creo que nos salvó el hacer equipo.

¿Fue complicado ese proceso de conocerse?

Al principio éramos cada uno de una casa, pero ahora es impresionante porque ya somos realmente un equipo. Los sábados, por ejemplo, algún juvenil y yo vamos a jugar a los bolos con los mayores. Es hacer piña. Creo que la clave fue esa, poco a poco integrarse, conocerse todos y darse una oportunidad.

¿La permanencia era el objetivo desde el principio?

Creo que empezamos sin rumbo, a la deriva. Le estaré siempre agradecido a Romo por la confianza, pero creo que hasta que llegó Baña no pillamos un rumbo y un objetivo como tal. Pienso que fue un plus de motivación impresionante y de energía. Creo que fue en ese momento en el que nos dijimos lo importante que era salvarnos y mantener la categoría. Al final, por una cosa o por otra, nos hemos salvado. Hay gente que no sabe cómo, pero lo único que hicimos fue creer en nosotros mismos, no parar de ir a entrenar y hacer equipo.

Tuvieron una racha muy negativa, ¿cómo fue ese momento?

Hubo momentos en los que hasta yo no lo veía nada claro. Pensábamos en cuándo íbamos a descender. Pero al final es que alguien te dé esa motivación y que el equipo y el conjunto crean. Creo que fue eso, que creímos y que hasta el último día no nos bajamos de esa lucha. Tuvimos una racha de competir a muchos equipos de arriba, pero que no entraba el balón. Cuando no quiere entrar, da igual lo bien que estés jugando.

Ha terminado la temporada con diez goles, el mejor dato de su equipo.

Bueno, fueron muchos en las últimas jornadas. Es coger esa racha de que te entren.

¿Qué piensa de su primera temporada en Modestos a nivel individual?

Al principio me lo tomaba más como un año de aprendizaje, porque era mi primer año y pensaba que no iba a jugar mucho. Pero Iván Romo me dio esa oportunidad y yo la cogí. Poco a poco fui ganando en minutos y experiencia y Baña también me dio máxima confianza.



He ido de menos a más, porque al principio estaba menos motivado. Al ser el primer año de Modestos pensaba que igual no valía o que no me iba a ver al nivel necesario. El aspecto físico también me costó mucho al principio. Es mi estilo, el jugar de espaldas, a pelear balones. Yo venía de juveniles, que ganaba la mayoría, pero aquí no ganaba ni un balón. Al final sí que conseguí aprender posiciones y movimientos para ganar ventaja, es adaptarse a la categoría.