Javi Liñares: “Quiero ascender. Estoy hasta los huevos de jugar con el Burgo en Tercera”

Javi Liñares (O Burgo, 2000) lleva varias temporadas despuntando en la Tercera Futgal y llamando la atención de equipos de categorías superiores. Sin embargo, su cariño al equipo de su vida y la voluntad de jugar con sus amigos le siguen reteniendo en el Sporting Burgo, con quien busca ascender a Segunda esta temporada.

Están en un buen momento, con seis victorias seguidas y nueve partidos sin perder.

Ya era hora, porque para mí tenemos equipo para ascender, pero en Tercera es complicado. El que más se deje los huevos en el campo es el que va a ganar, aquí da igual que seas Messi o Maradona.

La situación clasificatoria (segundos empatados a puntos con el líder) y el calendario parecen favorables.

Estamos empatados a 64 el Almeiras, el San Pedro y nosotros. Llegamos vivos a las últimas jornadas, que en estos últimos años ya no nos jugábamos nada. Estábamos bien en la primera vuelta y en la segunda mal, pero este año fue al revés. Quedan cuatro partidos, queda mucho por delante.

Allí estuve muy bien, me trataron genial, pero quería volver a jugar con mis colegas y en mi equipo de toda la vida

Se va a jugar el ascenso contra su antiguo equipo (Almeiras).

Estuve dos temporadas y media, pero llevo en el Burgo toda la vida. Cuando pasé de juveniles, los modestos iban más de fiesta que a jugar al fútbol. A mí me gusta salir de fiesta, como a todo el mundo, pero me llamó el Almeiras, que en ese momento estaba en Segunda, y no me arrepiento para nada de haber ido allí. Aprendí otro fútbol.

Pero acabó volviendo a casa.

Antes de saber que íbamos a descender, la decisión ya la había tomado. Se lo había dicho al capitán, que el año siguiente iba a volver a jugar con mis colegas. Allí estuve muy bien, me trataron genial, pero quería volver a jugar con mis colegas y en mi equipo de toda la vida. Cuando me fui del Almeiras no me pusieron ningún problema. Volví y ahora llevo cuatro años intentando subir con el Burgo. Al final le pillas cariño, además, a día de hoy están todos mis amigos en el Burgo.

Hace dos veranos me llamaron el Victoria y el Orillamar para jugar en Primera, pero yo no me voy por nada del mundo

Lleva dieciséis goles en veintitrés partidos, ¿cómo ve su temporada a nivel personal?

Tuve temporadas mejores. La segunda vuelta me perdí varios partidos porque me distendí un poco el talón de Aquiles y tuve que parar, pero no estoy contento con mis registros de este año. Eso es tema mío, que soy un cabezón y viendo mi nivel y el de la liga, creo que no puedo llevar dieciséis goles. Que no está mal, pero vengo de dos años metiendo veintinueve y treinta. Pero también les digo a mis compañeros que me da igual no meter un gol más, yo lo que quiero es ascender. Estoy hasta los huevos de jugar con el Burgo en Tercera, no puedo más.

¿Ha tenido ofertas de categorías superiores?

Hace dos veranos me llamaron el Victoria y el Orillamar para jugar en Primera, pero yo no me voy por nada del mundo. Siempre lo agradezco cuando me hablan, pero les digo que lo siento. Tengo mi trabajo, tengo mis amigos y tengo el fútbol en el equipo del Sporting Burgo, que es donde quiero estar y, de momento, no me van a mover de ahí.

¿Cómo afrontan los cuatro partidos que les quedan?

Esta semana tenemos jornada intensa porque jugamos el domingo pasado, jugamos el jueves (hoy 12.30 contra el Perlío ‘B’) y volvemos a jugar este domingo. Veremos, porque yo creo que en esta semana es donde se van a decidir las cosas. Con tanto partido junto da igual que sean de arriba o de abajo, son tres seguidos más entrenar, no estás acostumbrado y pasa factura.