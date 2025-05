Nico Fafián: “Me da pena por el nivel mostrado, pero es frustrante jugar con dolor”

Nico Fafián (Betanzos, 1996) se volvió a probar esta temporada en el Ozacesuras tras años difíciles por una lesión que arrastra desde su etapa en el Deportivo. Ahora cree que es momento de dejarlo, pero al menos ha demostrado que la calidad siempre ha estado ahí.

¿En qué escalón sitúa este curso a nivel de disfrute?

Por desgracia no puede estar entre los que más he disfrutado, ya que por lesiones me he perdido muchos partidos y entrenamientos, pero sí que el tiempo que puedo competir lo disfruto lo máximo posible y en el equipo estamos contentos por conseguir el objetivo. Aun así, creo que podríamos dar un poquito más y estar más arriba en la tabla, luchando por otras cosas.

¿Qué tiene este Ozacesuras a nivel de juego para que haya hecho tantos goles?

Desde la segunda vuelta, el entrenador varió un poco mi posición en el campo y pasé de jugar en la mediapunta a caer un poco a banda, donde llevo jugando toda mi vida y me encuentro más cómodo.

Es quinto en la tabla del pichichi, pero cuenta con el mejor promedio. ¿Qué le dice esto?

Habla muy mal del resto de jugadores de la categoría (ríe). Fuera bromas, no es una cosa que me preocupe demasiado, de hecho siempre le digo a mi entrenador que yo disfruto y celebro más dar una asistencia a cualquier compañero que metiendo yo mismo el gol. Pero mientras los goles sirvan para conseguir puntos, todos contentos.

Su hoja de estadísticas dice que nunca ha podido superar los 2.000 minutos. ¿Tiene que ver con las lesiones?

Sí. Este año, por ejemplo, al empezar la temporada me rompí una costilla en un choque durante un partido y estuve parado cerca de mes y medio. A mayores de eso, en la época de juveniles en el Dépor tuve una rotura del cruzado y desde entonces estuve renqueante, viviendo con dolor en la rodilla. Hace que tenga que jugar con ella vendada y a veces parar durante una semana o dos.

Está habiendo tiempo para que debute Javi, un juvenil nacido en 2009. ¿Qué características le ha visto el entrenador?

Este año tuvieron minutos varios juveniles con nosotros y durante el año vinieron a entrenar algunos más que aún no pudieron debutar. Están haciendo una gran temporada en su categoría y están recogiendo los frutos de hacerlo bien con los juveniles. Lo que más me gusta de ellos, y entiendo que al entrenador también, es la personalidad que tienen con la pelota y que no se acobardan ante jugadores de mayor físico. Si siguen haciéndolo así, el año que viene tendrán muchas opciones de disputar más minutos con el primer equipo.

Es un club de reciente creación. ¿Qué tal es a nivel de instalaciones y afición?

Todo es mejorable y más para un equipo fundado hace poco, pero no tenemos queja en cuanto a instalaciones y material, ya que disponemos de campo propio y también tenemos un gimnasio al lado e hicimos uso de él en ciertos momentos. En cuanto a la afición, aunque somos un equipo pequeño, siempre viene gente a vernos e incluso muchos amigos se acercan a animar.

¿Va a seguir en el equipo?

Cuando certificamos la salvación hablé con el entrenador y le comenté que seguramente no vaya a continuar. Es por el tema de las lesiones en la rodilla, ya que es bastante frustrante no poder jugar como a mí me gustaría por el dolor y tener que andar perdiéndome partidos y entrenamientos continuamente. Me da un poco de pena, porque este año, a nivel particular, me estaban saliendo bastante bien las cosas, pero también valoro mucho el no estar con dolor todos los días y tener tiempo para disfrutar de otras cosas.

Hábleme de su paso por el Dépor y la experiencia en la División de Honor Juvenil.

Empecé en Betanzos, pero en edad alevín me fichó el Dépor y tuve la suerte de disfrutar de la experiencia hasta llegar al Fabril. Es el equipo donde siempre quise jugar desde niño y para mí era un sueño poder estar ahí. Tuve la suerte de compartir vestuario con un montón de compañeros que ahora están disfrutando la oportunidad de jugar a nivel profesional y me alegro mucho por ellos, porque sé lo difícil que es llegar a donde están. Y en cuanto a la División de Honor, fue el año que más disfruté. Tenía la confianza del entrenador y pude meter goles y dar muchas asistencias. Estaba en mi mejor momento físico y de juego.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Javier Graiño, del Brexo Lema, que es un buen amigo mío de la carrera. Acaban de asegurar de forma merecida su presencia en el playoff.