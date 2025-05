Juan Riveiro: “En el fondo, tenía que tomar una decisión y ya no”

El pasado domingo el Atlético Arteixo celebró en el Ponte dos Brozos la consecución de la permanencia un año más en Tercera Federación tras una temporada complicada. Apenas cuatro días después, este jueves, el club comunicó a través de sus redes sociales que su entrenador, Juan Riveiro, no seguiría dirigiendo al equipo la próxima campaña.



Tras ese partido contra la Sarriana que selló la salvación, Riveiro afirmó lo siguiente a este diario: “Feliz por conseguir el objetivo, que se festejó, pero (sensaciones) un poquito agrias porque ahora mismo no me apetece entrenar. Ha habido muchas vicisitudes por las que pasar que solo saben los que están ahí dentro: jugadores, cuerpo técnico y directiva. Al final hemos llegado a buen puerto, pero ahora mismo las sensaciones son agridulces”.

Fran Gil

presidente

“No puedo decir ni una palabra mala de Juan, Arteixo siempre será su casa”



Tras confirmarse su salida del Atlético Arteixo, Riveiro ha afirmado que se ha producido “de mutuo acuerdo”. “Yo tenía mis dudas y cuando nos pusimos a hablar consideramos que, tanto por su parte como por la mía, lo mejor era separar caminos. No hay que echarle la culpa a nadie, me parece una cuestión muy normal”.



Club y entrenador se reunieron el miércoles para hacer balance de la temporada y hablar sobre el futuro, una reunión en la que “a los diez minutos ya estaban la decisiones claras”. “Creo que ambas partes teníamos algo pensado de antes. Yo tenía mis dudas porque quería saber cuál iba a ser el proyecto económico y deportivo, y más después de haber pasado un año tan malo a nivel personal. En el fondo, tenía que tomar una decisión y así ya no la tengo que tomar”, afirma Riveiro.



Por su parte, el presidente del Atlético Arteixo, Fran Gil, dijo lo siguiente: “Fue de mutuo acuerdo. Este año fue muy duro y eso pasa factura. Creo que son ciclos que deben acabar, pero no puedo decir ni una mala palabra de Juan, Arteixo siempre será su casa. Es una gran persona y un gran entrenador”.



“Creo que Juan ya manifestó el día del partido que si fuera por él, en ese momento no entrenaría ese año. Nosotros como directiva también vemos que es un ciclo que se acaba. Nos encantaría que siguiera, pero en el fútbol todo tiene sus pasos”.

Historial de Juan Riveiro en el Atlético Arteixo

Pasado



Juan Riveiro ha sido el entrenador del Atlético Arteixo durante cuatro años. Cogió al equipo en Preferente en 2021, consiguiendo el regreso a Tercera al primer intento. Desde entonces, ha mantenido al equipo en la categoría en las tres últimas campañas, llegando a pelear por los puestos de playoff de ascenso en las dos primeras.



“A los jugadores les di las gracias por los buenos momentos, porque los hubo. El primer año fue espectacular con el ascenso. El segundo, el sexto puesto fue la hostia porque éramos un recién ascendido. El año siguiente era el que teníamos que haber dado el salto y por diversas razones no lo conseguimos. Fueron tres años muy buenos. Este último se consiguieron los objetivos, pero no fue un buen año, al menos para mí. Creo que había equipo para más y eso me lo llevo yo en mi debe y mis errores”.

Futuro



Tras separar sus caminos, tanto Juan Riveiro como el Atlético Arteixo deben definir ahora su futuro de manera independiente cuatro años después. Por su parte, Riveiro lo tiene claro: “Mi teléfono no es muy difícil de encontrar. Tenía mis dudas, pero lo que quiero es seguir entrenando. También soy consciente de que esta es una profesión con mucho paro y que entrenar en Tercera o en Preferente es tremendamente complicado, hay pocos equipos y muchos entrenadores. Si tengo que estar sin entrenar una temporada o dos, tampoco pasa nada, y si tengo que entrenar a un equipo de cadetes, tampoco”.

Juan Riveiro

ex entrenador

“No hay que echarle la culpa a nadie, me parece una cuestión muy normal”



El club ya sondea el mercado en busca de su nuevo técnico, recibiendo varios ofrecimientos en las últimas horas. “Estoy recibiendo currículums y llamadas de muchos entrenadores. Cerrado no hay nada, pero siempre tienes algo en mente. Se irá hablando con gente de la plantilla para que esperen, que al 99% contamos con ellos, pero la última palabra la va a tener el entrenador”, afirma un Fran Gil que también reconoce que no tiene a ningún jugador con contrato de cara a la próxima temporada, ya que siempre firman “por un año”.