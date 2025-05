Un arteixán prende la mecha de la permanencia en Ponte dos Brozos (4-2)

Final feliz para el Atlético Arteixo en una temporada que le ha tocado sufrir de principio a fin. Con el local Adri Otero como héroe —hizo tres goles— y un gran trabajo colectivo, se impuso a la Sarriana (4-2) y no tuvo que mirar otros resultados. En los dos anteriores cursos (7º y 6º) el equipo se quedó más cerca de los puestos de playoff que del descenso, pero ahora ha demostrado que también sabe salvar una temporada que nace torcida y donde la suerte da la espalda más de lo habitual. Bien está lo que bien acaba. Objetivo cumplido.

Solo hubo una novedad en el Arteixo, pero para que más. Forzó Otero tras ser baja en el anterior partido y el vendaje en el muslo pareció espolearle, porque en apenas cinco minutos dos goles suyos daban una bocanada de oxígeno al equipo.

El 1-0 llegó en un córner que peinó Dopico y en el que el delantero estuvo listo para meter el pie en el segundo palo. E instantes después, el 2-0, con una falta en largo que pilló despistada a la defensa de la Sarriana y en la que Otero se plantó solo ante Pirot, que si bien llegó a tocar el balón, no pudo evitar el tanto.

Estaba más intenso el conjunto rojiblanco, con sus laterales Moure y Achore derrochando energía y coraje, pero no todo iba a ser tan sencillo. Era impensable no sufrir en un partido así. Y el momento crítico llegó tras el minuto 20, cuando un cabezazo muy desviado de Diego Rey terminó con el cuero en posesión de Álex Millán, que desde el pico izquierdo del área sacó un disparo con rosca a donde no podía llegar Néstor. Fue sacar de centro y rozar la Sarriana el 2-2 a partir de un envío desde banda derecha de Javi Piay que David Guitián, libre de marca y cerca del área pequeña, desperdició con un tiro que se marchó alto.

Fue un momento crítico, pero corto, pues en la acción posterior Iker interceptó un mal saque de banda del conjunto lucense y cedió para Otero. Era el día del '11' arteixán, que iba a lograr el hat trick en su tercer intento. Solo necesitó dos toques, el del control y el del tiro ajustado a la cepa del poste. En la celebración, dedo al escudo.

Una renta de dos goles a la media hora ya se habría firmado, pero sería de tres tras un nuevo gol de un Arteixo desatado. Sirvió como muestra de que estaban metidos en todas las facetas del juego, pues esta vez un saque de banda largo a favor terminó con Alessandro presentando el exterior de su bota y poniendo un 4-1 que daba mucha tranquilidad.

Justo antes del descanso se quedó cerca Azael de recortar distancias. Le restaban 45 minutos al Arteixo para celebrar la salvación, pero aún no estaba todo dicho, pues el resto de resultados no le daban pie a relajarse, incluido el del Villalonga-Estradense, que daba opción a la Sarriana de terminar segundo.

Por ello, el equipo de Juan Riveiro siguió muy intenso y comenzó con varios córners. En uno de ellos Otero provocó la locura del animoso fondo de Ponte dos Brozos al probar una chilena.

Tras ese tramo inicial se hizo con el balón el cuadro visitante, pero el Arteixo fue manejando bien los tiempos del partido. Siempre con orden y a veces ganando esos segundos extras tan necesarios.

Ya en el tramo final, Azael se quedó cerca de rematar un centro raso de Arona y David Guitián aprovechó un rechace de Néstor para poner el 4-2, pero ahí quedó la cosa. El Arteixo aguantó bien y terminó certificando su permanencia en el fútbol nacional.

Los jugadores del Arteixo, tras el partido | PEDRO PUIG