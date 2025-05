Jorge Longueira es el primer refuerzo del Montañeros en Tercera

El Montañeros ya ha puesto la primera piedra para el proyecto de su regreso a Tercera Federación. El club ha anunciado el fichaje de Jorge Longueira, que llega procedente del Somozas.Coruñés de nacimiento, a sus veinticuatro años cuenta con dos temporadas a sus espaldas en la categoría. En ambas ha sido titular casi indiscutible con Silva primero y Somozas después.



“Fue un tema más personal y laboral que deportivo. La renovación la tenía encima de la mesa, pero no podía seguir con ese ritmo de vida”, reconoce el jugador, que se mostró agradecido a su anterior club: “Quiero agradecerle al Somozas, y en especial al cuerpo técnico, porque con ellos aprendí y di un pasito más futbolísticamente gracias a ellos”.



Un fichaje que se ha cerrado de manera rápida, “una bombita así de principio de mercado”, como la define el propio Longueira. “Cuanto antes cierre las cosas, para mí mentalmente mejor, porque cojo las vacaciones de otra manera, más tranquilo”, dice el jugador. Por su parte, Jairo Arias, entrenador del Montañeros, añadía lo siguiente a este respecto: “Si tienes las ideas claras de lo que quieres y necesitas, ¿por qué esperar? Tenía claro que este jugador lo quería para nuestro proyecto en Tercera”.



“Creo que me va a ayudar en ese proceso de seguir progresando futbolísticamente. Con él fue muy fácil todo, me parece un entrenador ambicioso y quedé ilusionado con lo que me propuso”, afirma Jorge Longueira sobre su nuevo técnico.

Apuntalando la defensa



Jairo Arias cree que su nuevo central le puede ayudar en la defensa a campo abierto, una de las señas de identidad de su equipo. “Somos un equipo que defiende muy arriba, dejando espacios a espaldas de línea defensiva. Creo que esa es una de sus virtudes. Es un chico muy fuerte, muy rápido, ganador de duelos y que defiende muy bien su espalda. Creo que nos va a aportar muchísimo en esos términos defensivos”.



Además, concuerda con la filosofía que quiere seguir el club de cara a este mercado de fichajes, que es la de incorporar jugadores naturales de A Coruña y alrededores. “Es el mejor jugador que podíamos fichar en ese contexto”, añade Jairo Arias.



Poco antes de anunciar la llegada de Jorge Longueira, el Montañeros hizo también oficial su primera renovación de cara a la próxima temporada, la de Mauro Lois. “La primera renovación siempre me gusta que sea la del capitán. Él quería seguir aquí y nosotros entendíamos que también nos podía seguir aportando en Tercera”, explica Arias.



El entrenador del Monta tiene la intención de “renovar a un número amplio de jugadores” de cara a la próxima temporada, en la que volverá a ser importante la cantera morada. “Nos gusta dar oportunidades a gente de la casa y estarán seguramente dos o tres juveniles en el primer equipo. Después, tendremos que ir a buscar el resto fuera, para potenciar cosas que entendemos que necesitamos potenciar para Tercera. Pero la idea es tener gente que lo ha hecho muy bien este año en Preferente y darles continuidad”, sentencia.