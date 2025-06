Iago López: "No teníamos equipo como para quedar como quedamos”

Iago López (Monforte de Lemos, 1992) es una de las nuevas incorporaciones del Montañeros de cara a su regreso a Tercera Federación. Fue el segundo en llegar tras el fichaje de Jorge Longueira, que será su nuevo compañero en defensa. Iago López llega procedente del Betanzos y cuenta con una amplia experiencia en Tercera, consiguiendo ascender con el Bergantiños en la temporada 2023-24. Además, ha llegado a jugar en Segunda B con el Rápido de Bouzas.



“Es un jugador con mucha experiencia en la categoría e incluso con una temporada en una categoría superior, nos aportará experiencia y calidad en nuestros inicios de juego, ya que es un central con muy buen pie”, analiza sobre él su nuevo entrenador, Jairo Arias.

¿Qué le decantó a fichar por el Montañeros?

Cuando Jairo se puso en contacto conmigo, la propuesta deportiva era muy apetecible, la verdad. El estilo de juego que tiene Jairo es el que más se aproxima a mí porque es un entrenador al que le gusta que sus equipos sean dominadores y tener balón. Eso fue lo que me llamó para fichar, además de que está en Coruña. Tienen un estilo claro, saliendo con el balón desde atrás y yo como central considero que me gusta salir con el balón jugado.

¿Tuvo algo que ver Jorge Cano en su fichaje (coincidieron en el Bergantiños)?

Sí, hablé con Cano. Tenemos un grupo y hablamos más a menudo, pero tuvo que ver porque me llevo muy bien con él y me comentó un poquito así por encima cómo es el club, la estructura, cómo es Jairo... Me ayudó bastante.



¿Qué le parece el proyecto que se está montando con mezcla de juventud y experiencia?

Creo que en un club de Tercera, quitando filiales, siempre hace falta un poquito de todo. Gente joven y gente con experiencia que intente llevar a los chavales, por así decirlo, enderezarles un poquito, como quien dice. Hay muchos jugadores que nunca debutaron en la categoría y creo que por eso es importante tener un poco de todo.

Su nuevo entrenador cree que puede aportar “experiencia y calidad a los inicios de juego”, ¿está de acuerdo?

Sí. Llevo bastantes años en Tercera, también estuvo uno en el Rápido de Bouzas en Segunda B y me considero un central al que le gusta tener el balón en los pies, me gusta salir jugando. A veces arriesgo un poquito de más, pero siempre me he considerado un central con buen pie, aunque los años pasan.

¿Qué cree que falló en la temporada del Betanzos?

No teníamos tan mal equipo como para quedar como quedamos. Cuando empiezas a entrar en una dinámica de que no te salen las cosas, no metes goles, pierdes todos los partidos... Al final las cabezas de los jugadores entran en esa dinámica y se descentran o van para otro lado. Los jugadores ven que no empiezan a salir las cosas y se descentran, la cabeza es muy importante en el mundo del fútbol.

Su compañero Juan de Dora decía a final de temporada, cuando encadenaron resultados positivos, que ya jugaban sin presión, por así decirlo.

Sí, ahí estoy con Juan. Es como que ya ves que vas a descender y la gente juega sin presión, se suelta más... Los otros equipos sí se están jugando algo, entonces van con un poquito más de respeto y nosotros, como no tenemos nada que perder, cada uno juega como si estuviera en el patio del colegio. De ahí los resultados y el competirle a todos los equipos.

También estaba de acuerdo en que tenían mejor plantilla de lo que dicen los resultados.

Igual para luchar por no meterse ahí abajo, sí. Pero pierdes la dinámica salen malos resultados y, una vez te metes ahí abajo, es muy difícil salir.

¿Qué tal gestionó a nivel mental el pasar de ascender con el Bergantiños a la situación con el Betanzos?

Bueno, es jodido porque nadie quiere descender, pero tengo bastante experiencia en Tercera y sé cómo funciona esto. Te viene un año bueno y después te viene uno malo. Tienes que pensar ya en lo que viene, en la siguiente temporada y en volver los mejor posible.

¿Cómo se vio a nivel individual esta temporada?

Sinceramente, yo creo que me vi bien. Creo que fui el jugador con más minutos del equipo. Aunque no se consiguió el objetivo, que era mantenerse en la categoría, a nivel individual pude jugar todos los minutos posible de liga y tuve mucha confianza del entrenador.

¿Qué le pareció la campaña del Bergantiños?

Estuve pendiente porque tengo muchos amigos allí, la directiva son muy amigos míos y sí que les he seguido. Creo que hicieron una temporada muy buena, estuvieron ahí y no se metieron en playoff de milagro. Tienen un equipazo y creo que, más pronto que tarde, van a optar a meterse y pelear por ascender a Primera RFEF porque Carballo es un club de fútbol. A la gente de allí le gusta mucho el fútbol y a la directiva también. Se lo merecen.