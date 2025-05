Fabio Rodríguez: “Llegamos a jugar la Copa, pero presión cero. Ilusión, mucha”

Fabio Rodríguez (Monforte de Lemos, Lugo, 1986) está haciendo historia con el San Tirso. Tras proclamarse campeones de Copa Coruña, Diputación y Supercopa Galicia, llegaron a jugar la Copa del Rey contra el Espanyol. Ahora tienen la oportunidad de seguir escribiendo nuevos capítulos buscando el ascenso a Tercera Federación por primera vez en la historia del club.

¿Qué balance hace de la temporada hasta ahora?

La liga tuvo un dominador claro que fue el Montañeros, el mejor equipo sin duda. Al final, nosotros hemos conseguido ser regulares, hemos hecho dos vueltas idénticas de treinta puntos y fue un poco esa regularidad de estos últimos años lo que nos dio la posibilidad de meternos en el playoff. El primer año quedamos quintos con 57 puntos, el año pasado cuartos con sesenta y este año otra vez cuartos con sesenta. La verdad es que estamos muy contentos, porque es la primera vez que vamos a jugar playoff de ascenso a Tercera y va a ser algo histórico para el club.

¿El objetivo inicial era el de entrar en puestos de playoff?

Desde el club la verdad es que nunca nos han exigido nada. No pasar apuros y si se puede quedar lo más arriba posible bien y si no también. De hecho, renuevo en marzo y no habíamos estado más de dos semanas en playoff, hasta ahora que estuvimos seis o siete jornadas sin perder y nos dio ese empujón de puntos para consolidar la posición. Pero sí que internamente, dentro del vestuario y nosotros como cuerpo técnico, teníamos la ilusión de podernos meter porque veníamos de un quinto y un cuarto. Era una ilusión dentro del vestuario y al final lo conseguimos.

Somos un equipo que, hasta hace tres años, no había pasado del duodécimo puesto en Preferente ni de los 49 puntos, entonces presión ninguna

Se podría decir que van sin presión al playoff.

Sí, presión ninguna. Somos un equipo que, hasta hace tres años, no había pasado del duodécimo puesto en Preferente ni de los 49 puntos, entonces presión ninguna. Nunca hemos estado en categoría superiores, entonces es más una ilusión y seguir la tónica del verano en Supercopa Galicia. Nunca la habíamos jugado, íbamos sin presión. La Copa Diputación el año pasado, lo mismo, nunca habían ganado, pues sin presión. Y llegamos a jugar una Copa del Rey, ¿quién nos lo diría? Presión cero, ilusión mucha.

¿A qué achaca ese crecimiento del club en los últimos años?

A mucho trabajo. A gente con humildad e ilusión. A ser constantes y defender una idea de juego muy definida, aunque poco popular exteriormente, pero que los números están ahí durante los tres años.

¿Cómo ve la eliminatoria contra el Atios?

Desde que supimos el cruce la semana pasada hemos ido recopilando partidos e informes de ellos. El lunes estuvimos viendo con toda la plantilla unos vídeos que les montamos para que vean su fase ofensiva, defensiva, el balón parado, cómo manejan las transiciones.... Un poquito para saber lo que nos vamos a encontrar. También individualmente el perfil de cada jugador rival, las posibilidades de sistemas que tienen, el plan de partido que puedan realizar...



La verdad es que es un equipo muy parecido a nosotros. Un equipo vertical, sólido y muy competitivo a balón parado. Pienso que va a ser una eliminatoria muy igualada y en la que el que menos errores cometa será el que se la lleve.

Llevábamos dos años sin perder una eliminatoria, desde mayo de 2023. De las últimas dieciocho eliminatorias, la única que habíamos perdido había sido con el Espanyol en Copa del Rey, que es un Primera División

¿Cree que va a ser determinante el resultado que puedan obtener como locales?

En casa creo que hemos hecho 38 puntos y fuera 22, así que es una diferencia importante, pero la habitual en la liga. Creo que hemos sido el segundo mejor local después del Montañeros y el séptimo mejor visitante. Al final sale una media de cuarto o quinto puesto. Sí que se piensa que nos cuesta mucho más (fuera), pero en el último tramo de ocho jornadas que no hemos perdido hemos jugado cinco fuera y es donde hemos cosechado los puntos para meternos en el playoff. Eran cinco partidos fuera de casa donde nadie contaba con que nos metiéramos en playoff porque en teoría nos costaba sumar fuera. En esos partidos no perdimos.

¿Les motiva esa buena dinámica con la que llegan?

Sí, porque al final fueron varios partidos sin perder hasta este fin de semana que perdimos en Copa de A Coruña. Llevábamos dos años sin perder una eliminatoria, desde mayo de 2023. De las últimas dieciocho eliminatorias, la única que habíamos perdido había sido con el Espanyol en Copa del Rey, que es un Primera División. Todavía parece que es un drama haber perdido una eliminatoria, pero no que no es normal es llevar tantas sin perder.

Vamos un poco justitos físicamente, pero creo que la ilusión por el playoff nos va a hacer recuperar fuerzas

¿Dolió la eliminación de la Copa de A Coruña siendo los vigentes campeones?

No, internamente no, porque de eso me encargo yo. Externamente sí que había mucha gente esperando que perdiéramos porque llevábamos mucho sin perder una eliminatoria y éramos un poco el rival a batir por llevar esa pegatina de la Copa del Rey y por tener mucha difusión. Notas que los equipos salen con otra motivación contra ti.

¿Cómo llegan a nivel de bajas a esta eliminatoria?

Vamos un poco justitos físicamente, pero creo que la ilusión por el playoff nos va a hacer recuperar fuerzas. Jorge y Antón se habían incorporado para este último tramo, pero Jorge rompió el cruzado a los cuatro partidos de volver y Antón se fracturó la clavícula. El resto llevan once meses compitiendo y algunos llegan tocados o justos. En las últimas semanas ya hemos ido reservando y dosificando jugadores. El domingo esperamos dar una buena versión y competir el playoff.