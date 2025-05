Pablo Torreira: “Creo que podemos hacerle frente a cualquier rival”

Pablo Torreira (A Coruña, 1984), está viviendo su tercera temporada al frente de la SD Sofán. En todas ellas ha dirigido al equipo en Preferente, logrando la permanencia en la categoría en las tres oportunidades de manera holgada.



En la 2024-25 será la primera en la que Pablo Torreira y el Sofán disputen juntos un playoff de ascenso a Tercera Federación. El equipo llega tras quedar quinto en la liga regular con 57 puntos, el máximo del club en Preferente. Su rival será la Cultural Deportiva Beluso de Bueu, que fue el tercer clasificado del grupo 2, sumando 62 puntos y siendo superado tan solo por Barco y Céltiga.



La ida se disputa este fin de semana (domingo 18.00) en O Carral, mientras que la vuelta tendrá lugar en Bueu la próxima semana, ya que los pontevedreses cuenta con la ventaja de campo después de quedar mejor clasificados. Sobre la temporada en general y la previa del playoff de ascenso ha hablado con DXT Campeón el entrenador de la SD Sofán, Pablo Torreira.

¿Cómo valora la temporada de su equipo hasta el momento?

La temporada, en niveles generales, es bastante buena. En un principio no estaba mucho en nuestros planes ese objetivo, pero a lo largo de las jornadas vimos que teníamos posibilidades y creo que estuvimos más regulares que otros años. De hecho, conseguimos la máxima puntuación del Sofán en Preferente. Siempre quieres quedar un poquito más arriba, pero creo que podemos estar satisfechos con entrar en playoff de ascenso.

¿Cuál era ese objetivo de inicio de temporada?

El objetivo del club siempre es mantener la categoría y, si es posible, quedar lo más arriba posible. Pero a priori es evidente que ya solo por núcleos de población y por inversión de otros equipos, estarían más arriba en las quinielas. Pero también sabemos que no es una ciencia exacta y estuvimos bastante bien.

Siempre quieres quedar un poquito más arriba, pero podemos estar satisfechos

Se podría decir que van al playoff sin presión, pero también sin techo.

Sí. Está claro que una vez que te metes lo que quieres es alcanzar la mayor cuota posible, pero presión ninguna. Tenemos que compaginarlo con la Copa da Costa y vamos a tener que jugar domingo contra Beluso y martes contra Muxía. A lo mejor eso puede penalizarnos un poco porque no tenemos una plantilla excesivamente amplia, pero creo que los jugadores están muy metidos y han entrenado muy bien durante todo el año. Ya que estamos ahí, intentaremos dar la mayor guerra posible.

Acabaron la liga de manera irregular, ¿cree que les puede afectar para el playoff?

No creo que pese nada. Recuerdo dos derrotas que creo que no merecimos perder y la última jornada contra el Ribadeo fue un cúmulo de circunstancias, de que teníamos cuatros bajas muy importantes y ellos se jugaban muchísimo. Acabamos el partido con diez y dos de ellos juveniles, no es una derrota que me preocupe. Sé que el equipo está en buena dinámica y me quedo con el trabajo de la semana, eso no va a pesar.

¿Cómo llegan a nivel de bajas a esta eliminatoria?

Tenemos dos bajas seguras. Una es la de Javi Souto con una contractura en el gemelo y que esperemos que llegue para la vuelta. Y luego tenemos el handicap de las tarjetas amarillas, que el ciclo contabiliza para la fase y tenemos a Álex Sánchez sancionado por eso. Tenemos un poco más de miedo a eso que al físico, porque creo que tenemos a cinco o seis jugadores apercibidos.

Tenemos que compaginarlo con la Copa da Costa y eso puede penalizarnos

¿Qué opina del Beluso?

Creo que somos equipos bastante parecidos. De hecho, si coges los datos y estadísticas de ambos, creo que estamos muy similares en goles a favor, goles en contra y resultados ajustados. Incluso el campo, que a priori puede ser un factor a favor nuestro, tiene unas dimensiones muy similares. Es un muy buen equipo, en la primera vuelta acabaron líderes con jugadores de la talla de Aitor Aspas y creo que hacen las cosas muy bien. Creo que va a ser una eliminatoria bastante igualada y pareja.

¿Dónde piensa que pueden estar las claves para pasar?

Creo que, si estamos concentrados y competimos al nivel que podemos llegar a competir, podemos hacerle frente a cualquier rival, como hemos demostrado durante la liga. Empatamos en casa contra el Montañeros y al Sigüeiro fuimos capaces de meterle seis en casa. Aunque curiosamente conseguimos más puntos fuera de casa que en O Carral, pero si estamos concentrados, compitiendo y haciendo las cosas como sabemos, creo que vamos a tener opciones de pasar la eliminatoria. Demostramos un nivel defensivo bastante alto durante todo el año y parte de las aspiraciones creo que pasan por eso. Si tenemos concentración defensiva y estamos con un poco de fortuna de cara a gol, creo que vamos a poner las cosas difíciles.

Entiendo entonces que no se siente perjudicado por jugar el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Beluso como visitantes.

Hasta en eso somos dos equipos parejos. Ellos creo que también consiguieron más puntos fuera que en casa. Nosotros hicimos treinta puntos fuera y veintisiete en casa, y ellos tienen unos datos bastante similares. Este año no me preocupa lo de jugar fuera de casa. Conseguimos muchas victorias como visitantes y demostramos que a veces nos encontramos incluso más cómodos en otros contextos que como locales, aunque puede sonar un poco raro.