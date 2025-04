Diego Armando García y el Paiosaco separarán sus caminos al acabar la temporada

Tras cuatro años juntos, el idilio entre Diego Armando García y el Paiosaco llegará a su fin al término de esta temporada. Así lo ha confirmado el propio entrenador: “Yo pregunto al club por su postura y me comunican su decisión a principios de esta semana, que no es por motivos deportivos, sino de tiempo, que era necesario ya un cambio de tendencia. Una decisión que yo comparto totalmente en lo que es el contexto, un quinto año sería forzar mucho. En Galicia no ves entrenadores que estén más de dos o tres años en un mismo equipo”.

Los mejores años



Diego Armando García llegó a la UD Paiosaco en 2021 con el equipo en Preferente. Esa primera temporada fue todo un éxito, consiguiendo el ascenso a Tercera Federación con una jornada de antelación.



En la 2022-23, el Paiosaco consiguió la permanencia en Tercera de forma holgada, sumando seis puntos más que los equipos que terminaron descendiendo. Un destino que no fueron capaces de evitar un año más tarde, en la temporada 2023-24. El Paiosaco superó su registro de puntos con respecto a la campaña anterior, pasando de 37 a 41 puntos, pero no fue suficiente. La pelea por la permanencia fue feroz y se quedaron a dos puntos de lograrla.

En el regreso a Preferente, el resultado no ha sido el esperado, estando octavos, en tierra de nadie, a falta de tres jornadas. "Nos quedó mal sabor de boca de la primera vuelta y todavía no hemos sido capaces de competir. En la segunda ya estamos a un ritmo mucho más normal, pero vamos muy tarde", reconoce García.

Pasado y futuro



“He tenido la suerte de estar presente o coincidir con la mejor época deportiva del club. Me quedo con el ambiente en los partidos, con el día a día con los compañeros, con todos los jugadores que entrené... Me quedo con las personas, más que con los logros deportivos. Me quedo con un aprendizaje tremendo. Los logros a nivel deportivo para mí están en un segundo plano, aunque son tremendos”, reflexiona el técnico.

A pesar de estar de acuerdo con la decisión del club, admite que se lo hubiera pensado si el Paiosaco le hubiera dicho de continuar un año más, pero con otras condiciones. "Había cosas este año que no las hemos llevado a cabo de la mejor manera posible. Habría que hacer una serie de cambios, desde mi punto de vista, a nivel deportivo y de trabajo en el día a día. Obviamente tendría que dar mi punto de vista para poder continuar, pero entiendo el trasfondo del club".



Diego Armando García seguirá entrenando, pero no será en el banquillo de A Porta Santa. Para la próxima temporada tiene claro lo que busca: “un club que me deje trabajar como me dejó trabajar el Paiosaco”. Sin embargo, todavía tiene un objetivo en su cabeza: “lo que tengo en mente es acabar en las mejores condiciones posibles y tratar de irme con la Copa (de A Coruña) en la mano, nos veo capaces”.