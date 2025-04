Jorge Otero: “Teníamos claro que tenía que ser nuestro día”

El Atlético Coruña Montañeros será equipo de Tercera Federación la próxima temporada. Trece años después de la última presencia del club en una categoría superior a Preferente, el equipo consiguió el ascenso el pasado domingo tras ganar por un gol a tres en el campo del Miño.



Un partido que inciaba complicado, con un gol en contra nada más comenzar. El campo estaba mu mojado y no ayudó a que Marcos Moreno pudiera detener el disparo de Jaime Leira. “Nada más empezar vimos que el balón se quedaba frenado en algunas zonas y en el minuto dos un tiro de ellos va para dentro. Ahí si que empezamos a pensar que iba a costar bastante, sabíamos que iba a ser complicado”, recuerda Jorge Otero.

Superioridad



Alrededor de la media hora de juego, el partido cambió por completo con la expulsión de un jugador del Miño. “Habitualmente, por la forma que tenemos de jugar nosotros, nos viene mejor jugar contra once que contra diez. Somos un equipo al que le viene mejor que le vengan a presionar a que se metan atrás y tengamos que entrar”, reconoce Unai Peón. Una línea de pensamiento que sigue su compañero Jorge Otero: “Con la expulsión y el cambio que meten para reforzar la defensa empezamos a generar un poco menos”.

Protagonismo



Tras el descanso, Jairo Arias introdujo cambios en el campo que ayudaron a que que Peón y Otero se convirtieran en protagonistas del partido con un gol cada uno. El gol del empate tenía al once como asistente, que peinaba un balón centrado por Lucas para la llegada en segunda línea del recién incorporado Rubén Sande. “No sabía que iba a estar Rubén ahí, ni mucho menos, pero al tener dos puntas y dos jugadores por banda, sabía que íbamos a generar bastante y que iba a haber alguien”, explica Otero.



Pocos minutos después llegaba el momento de Unai Peón, que aprovechaba un rechace dentro del área tras una falta de Rubén Sande para poner por delante al Montañeros: “Yo creo que en el momento no soy consciente de nada. Una vez me llega el balón pienso que tengo que tirar de alguna forma y tuve la suerte de que fue para dentro. No suelo meter goles, es algo novedoso”, de hecho es el segundo de la temporada para Unai Peón.

Unai Peón celebra el 1-2 | Pedro Puig



La sentencia llegaba en el minuto 88. Con el Miño volcado en ataque para buscar el empate, el Montañeros supo aprovechar a la perfección los espacios para encontrar en profundidad a Jorge Otero, que se quedó mano a mano con Javier García. “Vi que el portero salía para cubrir el máximo de portería que podía, vi que la podía meter debajo de las piernas y ahí no dudé”, rememora el goleador.

Jorge Otero anota el 1-3 Pedro Puig

Broche de oro



En cuanto el árbitro pitó el final del encuentro, los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Montañeros no se cortaron a la hora de celebrar la victoria y el ascenso. Primero fue sobre el campo, con cánticos de ‘campeones, campeones’ y manteo a Jairo Arias. Algo más tarde se trasladaron al vestuario, donde un altavoz con música llevó la voz cantante. “Luego fuimos al club y después tuvimos cena. Fue largo el día”, afirma Otero. Algunos, como Unai Peón todavía estaban sin voz al día siguiente.

Pedro Puig

El ascenso a Tercera Federación ha sido el broche de oro a una temporada histórica del Montañeros en Preferente. Han cantado el alirón con tres jornadas de antelación, sumando 73 puntos en 31 partidos. Tan solo han perdido dos encuentros en toda la campaña y sus registros ofensivos y defensivos son los mejores del grupo: 74 goles a favor y tan solo veinte en contra. Una temporada que no olvidarán en el club y que los jugadores describen como “espectacular” o “inmejorable”.