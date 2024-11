Sigue la odisea de regreso a casa del Liceo: volverá en coches, con parada para dormir en Burgos

Continúa la odisea del Liceo para volver a A Coruña. Si el partido en Igualada fue una pesadilla (derrota por 5-1), no lo es menos el camino para regresar a casa. Después de quedarse atrapado en un aeropuerto de El Prat colapsado por la lluvia que causó inundaciones en toda Cataluña, y de en principio haber sido reubicado en un vuelo con destino a Madrid, finalmente la expedición verdiblanca tendrá que volver por carretera. El club ha alquilado cuatro coches y los jugadores y el cuerpo técnico harán noche en Burgos, para seguir el viaje mañana.

Esto no supone solo el inconveniente lógico en sí mismo, sino también altera todos los planes de entrenamiento de una importante semana en la que el Liceo afronta un partido el domingo en casa contra el Sant Just en el que está obligado a darle la vuelta a las tres derrotas seguidas que acumula.

Lo que aumenta todavía más la indignación en la entidad coruñesa por el hecho de que el Igualada se negase a adelantar una hora el partido que les enfrentó ayer como el club solicitó, ya que si hubiese sido a las 17.00 horas y no a las 18.00, le hubiese dado tiempo a coger el último vuelo del día con destino a Santiago. Se hubiese, por lo tanto, ahorrado todos estos problemas, además de riesgos innecesarios, con las carreteras inundadas.

El Liceo es, junto al Alcoi, el único equipo de la OK Liga de fuera de Cataluña, y con mucha diferencia con el esto, el que más viaja, con más de 30.000 kilómetros de desplazamientos solo teniendo en cuenta la fase regular. "Lo tenemos que aceptar", había asegura Juan Copa antes del inicio de la competición, pidiendo "un poco de comprensión" y que el resto de los clubes les "pudiera echar una mano".