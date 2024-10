La Liga de los 30.000 kilómetros

La OK Liga 2024-25 arranca el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor con un partido entre el Liceo y el Alcoi, precisamente los dos único equipos no catalanes de la competición. La concentración de los rivales en la otra punta de España y el consiguiente aislamiento de los coruñeses vuelve a marcar la principal dificultad ante la que estos se encuentran. Nada más comenzar, de hecho, ya tienen la primera prueba: el martes cogen un avión rumbo a Madrid y allí, el AVE hacia Lleida, donde juegan el miércoles; y el jueves se van en autobús hasta Vic, donde tendrán que moverse en taxis para disputar el sábado la tercera jornada y regresar el domingo vía bus hasta Barcelona, vuelo con destino a Santiago y de nuevo bus hasta A Coruña. Solo les faltará el barco para tocar todos los palos.



En total son más de 30.000 kilómetros (32.962) los que le esperan al Liceo en la fase regular. Porque después aún queda la Copa del Rey y los playoffs, además de la competición europea, con el inicio previsto para el próximo mes de noviembre y en la que ya tienen tres desplazamientos asegurados, Lisboa y Oliveira de Azemeis en Portugal y Trissino en Italia, es decir, otros 7.000 kilómetros en su mochila; y otros dos por confirmar.



“Cuando un jugador llega al Liceo tiene que saber que llega a un equipo grande, en el que el listón es altísimo. Pero también único, porque nuestro día a día es complicado. Los viajes forman parte de nuestra idiosincrasia y nos cuestan mucho a nivel físico, ya no digo a nivel económico”, dice Juan Copa, “sorprendido” de la “gira de cinco días” de la próxima semana. “Lo tenemos que aceptar. Lo que sí que nos gustaría es que estas cosas se pudieran mirar, tener un poco de comprensión. Tendríamos que unirnos todos los clubes y que nos pudieran echar una mano. La distancia siempre va a estar ahí y un poco de orden no nos vendría mal”, sentencia el entrenador.



El agravio es mayor cuando se utiliza la comparativa con los kilómetros que tienen que recorrer sus rivales. Menos de la mitad en el que caso de su más inmediato perseguidor en la lista de los más viajeros, el Alcoi, el otro no catalán, que se queda en 13.030. En el caso de los equipos catalanes, ninguno supera los 6.000, es decir, cinco veces menos. El Barça, por ejemplo, solo tiene que hacer dos desplazamientos largos, el de A Coruña y el de Alcoy, con un total de 4.814 kilómetros en carretera, lo que supone casi una séptima parte del total de los del Liceo. La concentración de equipos en Cataluña, ocho de la provincia de Barcelona, dos de la de Tarragona y dos de la de Lleida, hace que no varíe mucho la distancia desde los 5.870 del Vic a los 4.422 del Igualada: Voltregà 5.682; el debutante Alpicat 5.576; el Lleida 5.514; el Reus 5.150; el Caldes 5.050; el Sant Just 4.804; el Calafell 4.718; el Vilafranca 4.482 y el Noia 4.474.



La logística de los viajes del Liceo, salvo la próxima semana por la coincidencia de la doble jornada a domicilio, es siempre la misma. La expedición comienza su andadura en el aeropuerto de Alvedro. Avión hasta Barcelona. 1087 kilómetros. Al llegar al El Prat, a los jugadores y cuerpo técnico liceístas les está esperando un autobús que les lleva hasta Casteldefells, donde tienen su centro de operaciones en Cataluña. Desde allí se mueven a las diferentes pistas, la más lejana la del Alpicat, nuevo en la categoría (163 kilómetros) y la más cercana la del Barça (21). Después se suben de nuevo al autobús para regresar al hotel y normalmente al día siguiente, bus hasta el aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. El único desplazamiento un poco diferente es el de Alcoy. Con suerte, consiguen vuelo directo entre Santiago y Alicante por lo que tienen que desplazarse 70 kilómetros hasta la terminal del Rosalía de Castro y otros 60 entre Alicante y Alcoy.



Este inicio de temporada se da también una conjunción de elementos poco habitual. La celebración de los World Skate Games en septiembre retrasó el inicio de las competiciones. El Liceo, que solo jugó tres amistosos en pretemporada, se tiene que dar ahora un atracón con quince partidos en dos meses y viajes más concentrados. “Es una locura, habría que hacérselo mirar”, reivindica Copa. La lesión de Pablo Cancela tampoco ayuda. El club había diseñado una plantilla larga precisamente teniendo en cuenta estos condicionantes. “La baja de Pablo es muy dura para nosotros por el jugador en sí y por lo que significa para el grupo”, admite el técnico coruñés. “Vamos con la plantilla justa, nos están ayudando júniors, que estamos muy agradecidos, pero de nuevo hemos pasado de nueve a ocho jugadores. Vamos al fallo. Jacobo, que es un jugador que debería de ir con un poco más de calma en su progresión, ha tenido que dar un paso al frente. A Pablo le deseamos que venga lo antes posible, que se recupere bien. Y el resto a unirse y a trabajar un poco más”, propone Copa.