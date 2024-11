Igualada 5-Liceo 1 | Trata de arrancarlo, Juan

Tercera derrota seguida del Liceo, que perdió en la pista del Igualada por 5-1 en un partido en el que la defensa hizo aguas y en el que volvió a tener problemas en la definición. Al contrario que la semana pasada contra el Barça, el conjunto coruñés no dio síntomas de mejoría. Se sintió incómodo, a trompicones en sus movimientos e impreciso técnicamente.

El partido empezó como los anteriores, con el Liceo generando ocasiones, pero fallando en el último remate. Se jugaba más hacia la portería local... Pero cuando el Igualada llegaba lo hacía con mucho peligro. La primera clara fue para los arlequinados tras un resbalón de Dava Torres en el centro de la pista que dejó a Joan Ruano solo frente a Martín Rodríguez. El coruñés paró a la primera y el rechace se fue demasiado alto.

Rodríguez, que hacía su debut oficial de la temporada, tuvo que volver a esmerarse para evitar el gol catalán, estirándose ante la entrada del veterano Edu Fernández. Ya iban unos cuantos avisos. a la tercera, gol. Marc Rouzé encontró una autopista por el centro de la pista para armar el brazo y marcar el primero. La defensa verdiblanca protestó que la bola había sido desviada por una bota de un jugador local.

Azul a Saavedra

Arnau Xaus tuvo el empate minutos después. Bruno Saavedra lo dejó solo frente al portero, un mano a mano que el tres liceísta desaprovechó porque no conectó con fuerza el stick y la bola salió demasiado mordida, sin peligro. Una imprecisión que resumía el primer tiempo del Liceo y un problema que agravó la azul a Bruno Saavedra.

Martín Rodríguez tapó el hueco a Marc Rouzé y los de Juan Copa casi jugaron mejor con tres que con cuatro en los dos minutos en inferioridad. Y cuando parecía que iban a sobrevivir sin consecuencias al apercibimiento, en el último segundo antes de recuperar al cuarto, Marc Rouzé volvió a golpear con un tiro que entró por debajo de Martín Rodríguez.

Antes del descanso el Liceo pudo recortar con una asistencia de Torres a Ferruccio, que muy solo, tiró fuera. Tocaba ir al vestuario por debajo en el marcador y los verdiblancos volvieron antes de tiempo a la pista, a patinar, a probar los frenos y repetir una y otra vez la visualización de los movimientos, como un ejercicio de activación e intensidad buscando entrar al partido aunque fuera 25 minutos tarde.

Buena salida del segundo tiempo

Y pareció funcionar porque durante los cinco primeros minutos apretó el acelerador en un asedio dirigido por Torres, Carballeira y Ferruccio. La más clara fue para el argentino en una contra de tres para dos. Ni la conectó bien Ferruccio ni llegó al rechace Xaus. La ofensiva visitante terminó cuando el Igualada empezó a responder. Rodríguez paró dos seguidas. Otros dos avisos... Y a la siguiente, gol. Como en la primera parte.

Este vez fue Edu Fernández el que se fue con facilidad entre Saavedra y Copa y remató a placer. Entre los dos jugadores del Liceo, de 18 y 19 años, no suman la edad del veterano del Igualada, de 42. Del 2-1 al 3-0. Y el Liceo seguía buscaban ese gol que le diera oxígeno. Carballeira tuvo un uno para uno. La tiró otra vez fuera. No falló en cambio un penalti cuando quedaban diez minutos mientras en la celebración del gol la grada se enfrentó al banquillo liceísta.

Los verdiblancos lo vieron cerca y se fueron a por el empate. Pero demasiado precipitados y haciendo la guerra cada uno por su cuenta. Dos errores seguidos de Dava Torres en la subida de la bola propiciaron dos contras. En la primera lo solucionó Rodríguez. En la segunda, Rouzé definió a la perfección para hacer el cuarto, el tercero en su cuenta.

Quedaban minutos en los que el Liceo intentó al menos maquillar el resultado, mejorar su imagen, irse con un buen sabor de boca. Pero todo lo contrario. Porque aún llegó el quinto, de Marc Carol, que se aprovechó de una nueva concesión defensiva liceísta. Lo mejor era que terminara el partido. Volver a casa. Y pensar ya que dentro de una semana, cuando visita el Sant Just el Palacio, no se puede fallar más.