¿Revolución en el OAR?

Apenas ha pasado un día desde que el Attica 21 Hotels OAR Coruña acabó la fase de ascenso a la División de Honor Plata y ya se empieza a hablar de rumores de salidas e incluso de retiradas de algunos de los integrantes que componen la actual plantilla herculina.



De acuerdo con algunas fuentes cercanas al club, algunos jugadores no están contentos con el papel que tienen o no les gusta la forma que hay de entrenar. Otros, en cambio, por motivos laborales y personales, ponen en duda su continuidad en el equipo ya que no tienen el tiempo para poder dedicarse al máximo a luchar por el ascenso, que es el gran objetivo de la entidad.



Por último, hay algunos miembros de la plantilla que se plantean la retirada debido a tener una edad avanzada y tener miedo de sufrir una grave lesión de la que no puedan recuperarse. También piensan que su tiempo en el balonmano ha llegado a su fin y que es el turno de que entre savia nueva en el equipo y que les ayude a conseguir lo que ellos no pudieron desde el campo.



Por todas estas situaciones, la fase de ascenso celebrada en Triana (Sevilla) tenía mucha carga emocional aunque nadie de fuera del club lo sabía.



Todos los miembros de la plantilla querían disfrutar de esos posibles últimos minutos juntos. Sin embargo, el destino no quiso que se pudiesen despedir con un ascenso puesto que la derrota del primer día contra el organizador de la fase, el Balonmano Triana, pesó demasiado. La victoria contra el Cantera Sur dio esperanzas, mínimas, de lograr el objetivo, pero se desvanecieron con el empate ante la Atlética Avilesina.



Al acabar el choque todos se fundieron en un abrazo, sabedores de que pudieron ser los últimos instantes juntos en la cancha. Por el momento, todos están de vacaciones en sus respectivos hogares, pero no se conocen si regresarán a A Coruña para intentar, otro año más, ascender.



Desde el club confían en que regresen la mayor cantidad de jugadores posibles y así seguir la línea continuista de los últimos años en los que disputaron tres fases de ascenso. Por el momento, no se sabe mucho, pero en los próximos días quizás se empiece a dilucidar el futuro de la entidad.