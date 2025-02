Nil Cervera: “Relajarnos no entra en nuestro vocabulario, queremos ganar todo”

Nil Cervera pasa sus días en A Coruña entre los entrenamientos, sus estudios universitarios y la residencia del Liceo, donde hace vida con Jacobo Copa. ¿Cómo es su vida en A Coruña?

Por las mañanas entreno, como en la residencia del Liceo y por las tardes voy a Ferrol, donde estudio Ingeniería Mecánica. ¿El hecho de vivir en la residencia y estar en contacto con el colegio le ayuda a conocer la idiosincrasia del club?

Bastantes días me encuentro niños que ven hockey y nos saludan a Jacobo a mí. También me paso por sus entrenos cuando puedo. Hay mucha gente relacionada con el hockey, todo el mundo te conoce, te habla y se nota mucho la familia que hay. Después a la mayoría los reconoces en la grada. ¿Pasa mucho tiempo con Jacobo Copa?

Sí, ya lo conocía, pero ahora somos como hermanos, estamos todo el día peleándonos, viendo hockey, hablando... Ya lo pensaba antes de venir, que Jacobo podría ser mi aliado. Y ahora tenemos una gran amistad. ¿Les han dicho que, de lejos, es fácil confundirles en la pista?

Sí, me lo han dicho, pero no sé, yo me veo bastante distinto, pero bueno, puedo entender que alguien nos confunda de lejos. Pueden teñirse el pelo para ser como el Mella y el Yeremay del Liceo.

No, no. Yo soy muy vergonzoso y esas cosas a mí no... ¿Es muy serio? Lo parece.

Serio no soy, pero con la gente de fuera soy un poco más vergonzoso. Al principio sí que me costaba más, pero los compañeros fomentan que haya muy buen ambiente y los nuevos intentamos entrar en esa armonía de bromas, de hacerse gracias y todo esto. ¿Ve mucho hockey?

Jacobo y yo compartimos esa afición, siempre estamos viendo partidos de años anteriores, de cuando el Liceo ganó la liga, de hockey actual y del antiguo también. ¿Quién era su jugador favorito?

Cuando era pequeño, pequeño, como yo llevaba al 2, me fijaba en Ferran Formatjé, que estaba en el Igualada. Después llegué a jugar contra él y nos llevamos bien, aunque nuestro juego es diferente. Después cuando fui creciendo me fijaba en Edu Lamas, que me gusta su estilo, más parecido al mío.