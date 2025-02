El enfado del capitán del Liceo con un periodista catalán

Dava Torres defiende al Liceo dentro y fuera de la pista, en los cincuenta minutos de juego y cuando ya han terminado. Después del esfuerzo descomunal del partido en el Palau Blaugrana, el capitán verdiblanco se acercó a la zona mixta para ser entrevistado por la televisión con los derechos de la retransmisión, Esports3. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de contestar a las preguntas, paraon su intervención para pasar primero a Pablo Álvarez, jugador del Barça, lo que no sentó nada bien al coruñés y así se lo hizo saber al periodista: "¿Esports3 es la de todos verdad? No es la del Barça. Pues tratamos a todos igual. Si estoy aquí de primero, me mantienes el mismo respeto que a Pablo Álvarez. No soy menos. Vine, me dijiste que sí. Apareció Pablo y me dijiste que esperara. Eso es feo".

El periodista se disculpó alegando que por protocolo entrevistan primero al jugador del equipo ganador y le preguntó a Torres si quería o no hablar. "Claro que sí", contestó y realizó su análisis de la derrota por 3-1 contra el Barça: "La sensación es que hemos podido haber ganado. Ganar en el Palau es súper difícil, nos cuesta mucho. Pero lo importante es que a falta de ocho minutos pudimos ponernos por delante en el marcador. Demuestra que estamos más cerquita. Ahora vendrá la Copa del Rey, esperamos estar en esa final. Después los playoffs. Estamos dando la imagen de que ya estamos más cerca de los punteros de Europa, que el Barça es uno de ellos. Lástima haber pedido. Me da pena que se haya definido por situaciones a bola parada porque estbaa muy bonito el partido".