Martí Serra se queda a siete minutos y 50 segundos del récord de imbatibilidad en la OK Liga

Martí Serra volvió a recoger una bola de su portería tras cinco partidos consecutivos a cero. Después de poner el candado a la portería del Liceo en Alcoi (0-4) y contra Lleida (1-0), Valongo (2-0), Vic (5-0) y Quévert (2-0) en Riazor, el Barça cortó la racha. De paso, protegió el récord de imbatibilidad en la OK Liga que todavía ostenta Aitor Egurrola. Serra no encajaba un gol desde el minuto 35:08 contra el Voltregà (1-3) y Pablo Álvarez rompió el embrujo en el 37:02 del Clásico. En total, 222 minutos y 10 segundos a cero, siete minutos y 50 segundos menos que la marca del azulgrana.



El mítico portero barcelonista estableció un registro muy difícil de batir en la temporada 2016-17, con algo más de cuatro partidos sin recibir un tanto. Eso sí, en jornadas no consecutivas porque el entonces técnico Ricard Muñoz ya rotaba la portería entre Egurrola y Sergi Fernández. El Pulpo encadenó cuatro ‘ceros’ contra el Lleida (7-0), el Igualada (0-4), el Manlleu (4-0) y el Noia (0-4). Rompió la imbatibilidad Pere Cañellas en el duelo contra el Alcoi (1-4).



Egurrola superó en aquel momento el récord de Gerard Camps, portero del Vilafranca en la temporada 2013-14, encadenó 179 minutos y 58 segundos sin encajar un gol. La plusmarca de imbatibilidad en la OK Liga sigue viva gracias al acierto de Pablo Álvarez, que en una rápida transición perforó la meta de Serra con un palazo arriba, 222 minutos y 10 segundos después de que Aleix Molas, del Voltregà, batiese al portero verdiblanco.

Cabeza alta

Juan Copa se mostró contento con la imagen de su equipo en el siempre complicado Palau Blaugrana: “Es para estar contentos, evidentemente no al 100% porque no hemos conseguido nada positivo, pero se ha visto un gran Liceo y un gran partido de hockey”, declaró el entrenador del equipo coruñés.



“Seguimos muy sólidos a nivel defensivo y trabajamos muy bien las contras en una primera parte muy igualada, con una superioridad numérica para cada equipo”, valoró Copa, que señaló la diferencia de acierto a pelota parada como la clave de la derrota.



“A falta de siete minutos ese penalti y esa falta directa consecutivos nos hubieran valido para ponernos por delante. No estuvimos acertados y por contra ellos sí en la suya y, con 2-1 abajo, ya no pudimos jugar esos últimos cuatro minutos. Tengo que revisar las azules porque me parecen bastante justas”, finalizó el máximo responsable liceísta.