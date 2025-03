Luis Casimiro: “Creo que el Básquet Coruña se puede salvar”

Luis Casimiro, entrenador del Breogán, considera que el Básquet Coruña está capacitado para conseguir la permanencia, un objetivo que, puntualizó, su equipo todavía no tiene asegurado.



A la pregunta de si el cuadro celeste ha llegado, tras ganar con claridad al Andorra la pasada jornada, el técnico manchego fue rotundo: “Espero que no. Y lo deseo. Tenemos que ocuparnos en resolver lo de las pérdidas de balón. No me preocupa excesivamente, pero sí que me ocupa intentar no cometer las evitables. También podemos seguir mejorando en ataque”.



Casimiro, no obstante, admite que su equipo llega al derbi en muy buena forma, aunque matiza que el partido contra el Andorra “ya es historia. Nos viene bien para la confianza, para la química del equipo, pero tenemos que preparar un partido en Coruña que va a ser difícil”.



El preparador del equipo lucense subrayó que “ellos saben lo que se están jugando y que la hoja de ruta para poderse salvar pasa por el Coliseum. Por ello tenemos que ser conscientes de todo eso para ir preparados a un partido de la máxima dificultad”.

Casimiro considera que un derbi “siempre es especial. El ambiente que se vivió en el Pazo fue muy especial. Y espero un ambiente igual allí, donde tendremos que controlar las emociones, ya que hay un mayor despliegue mediático entorno a él. Se nota, y el jugador lo percibe”.



El ex de, entre otros, el Valencia Basket y el Unicaja, resaltó que, respecto al derbi de la primera vuelta, “han cambiado varios protagonistas: dos por nuestra parte y cuatro por la de ellos. La idea de baloncesto, no, porque los entrenadores somos los mismos. Habrá cosas que se parecerán, pero todos los entrenadores estamos abiertos a cosas nuevas. A no pensar que la idea que no sirvió ese día nos va servir el siguiente. Ellos están evolucionando en este último tramo y tenemos que ajustarnos a eso y a sus nuevos jugadores. En este sentido estamos preparando el partido, no pensando en el que tuvimos aquí”.



Respecto al juego del equipo entrenado por Diego Epifanio, el preparador del Breogán dijo que “es un baloncesto directo. Tiene mucho talento en el perímetro, te puede castigar fácilmente si te equivocas y en el Coliseum está jugando con muchas más inspiración a la hora de tomar tiros, de más energía, de acierto... tenemos que hacer un buen trabajo de equipo para poder solucionar las dificultades que nos van a plantear. En Lugo nos hicieron daño con el rebote en nuestro tablero, tenemos que ser sólidos en nuestro rebote para evitar esas segundas oportunidades que pueden dar canastas fáciles. Y a partir de ahí intentar mantener nuestra personalidad en ataque”.

“Creo que el Básquet Coruña se puede salvar. Y lo pienso realmente", indicó Casimiro. "Si tú tienes una escalera para subir peldaño a peldaño, la puedes subir. Si hay una escalera donde la diferencia es de dos peldaños, te va a costar más. La clasificación ahora mismo es una escalera de peldaños, de subir uno a uno. Por eso creo que el Leyma puede salvar la categoría”.



“Nosotros no hemos hecho el trabajo definitivo para salir de ahí, no estamos exentos de todo. Hemos hecho un camino que está muy bien, que es maravilloso, pero no es definitivo. Nuestra ambición nos marcará hacia dónde vamos a ir, ganar en Coruña nos permitiría seguir creciendo y mirar hacia arriba”, afirmó.



Casimiro agregó que “no quiero destacar un nombre propio del Coruña, que sí los tiene y de muy buena calidad, porque nosotros no nos basamos en parar a un jugador, somos un equipo de responsablidades de equipo. Aunque ellos tienen jugadores muy determinantes, la labor de equipo es fundamental”.



El técnico celeste da prácticamente por descartado a Edin Atic. “En principio no cuento con él, pero si me sorprende porque su evolución sea buena y pueda estar, es una buena noticia. Pero ahora lo que tengo que hacer es visualizar el partido sin la participación de Edin”.