Diagne: “Este derbi es el más importante de los que llevo en mi carrera”

Por primera vez esta temporada, un jugador del Básquet Coruña compareció ante los medios tras una rueda de prensa previa de Diego Epifanio. El honor le cupo a Atoumane Diagne.



El pívot senegalés destacó de inicio que “ya no hay margen para fallar más. Este partido es muy importante para nosotros, ya que perdimos allí y ahora queremos ganar delante de nuestra afición, porque además nos vendría muy bien de cara a la clasificación”.



Diagne ha disputado muchos derbis, pero no duda la hora de afirmar que el de este domingo es “el más importante de los que los que llevo en mi carrera. Nos jugamos mucho. Jugar un derbi en esta situación clasificatoria es muy importante”.



El jugador con mejor porcentaje de acierto en tiros de dos de la actual ACB se las verá con un homólogo, Jordan Sakho, de características muy similares a las suyas. “Intentaré ser yo el que sepa defenderlo; ya sé lo que puedo hacer yo, y si él hace lo mismo, yo podría defenderlo perfectamente”, aseguró uno de los campeones de la última LEB Oro.



Sobre su primera experiencia completa en la ACB, el de Dakar indica que “ya había jugado algunos minutos y más o menos sabía lo que era. Poder jugar una temporada entera es algo para disfrutar, intentar mejorar e intentar quedarme en esta liga lo máximo posible”.



Diagne respeta al dedillo el Ramadán [28 de febrero al 30 de marzo], algo que “estoy llevando muy bien. Tengo la suerte de que el partido de Manresa y este son por la mañana, así que no cambia nada. El primero, contra Lleida, sí que me costó un poco, porque me cogió muy tarde para poder comer. Pero lo estoy viviendo bien. Llevo muchos años haciéndolo y estoy acostumbrado”.



Por último, dijo que “nos viene muy bien al equipo” la incorporación de Karlis Silins. “Si tenemos a pívots que hacen matazos y salgamos en el top-10 siempre, es que estamos haciendo bien las cosas. Y Karlins nos ayudará mucho”, finalizó Atoumane Diagne.