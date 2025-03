Epi: "No podemos pensar más allá del Breogán"

Diego Epifanio comentó en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo (12.30 horas, Coliseum) con el Breogán que su equipo necesita aislarse lo máximo posible de la atmósfera que rodea a los partidos de la máxima rivalidad y advirtió del gran momento por el que atraviesa el conjunto lucense.

El estado de la plantilla: "Gus [Lima] ya se incorporó al trabajo con sus compañeros. Aún no ha completado una sesión entera, pero esperamos que pueda hacerlo de aquí al domingo. En principio estarán los quince disponibles".

El valor de una de muchas finales: "Los derbis siempre son especiales, por muchas cosas: por el ambiente que se respira en la ciudad, el que se respira en el club. Tenmos que aislarnos de eso para preparar el partido. También está el sold out, que es muy bonito para nosotros, y ojalá se viva el ambiente de la primera vuelta. Somos conscientes de nuestra realidad, sabemos que los partidos que restan son muy importantes, sobre todo los de casa. Lo bueno es que que ahora jugamos en casa y no podemos pensar más allá del Breogán. No podemos pensar en después del partido, sino en cómo competir de la mejor manera posible""

El rival: "Sus estadísticas no dicen la verdad sobre su rendimiento. Han mejorado sus porcentaje de tres y eso les ha hecho jugar más sueltos y lograr más victorias. Se pasan muy el balón, tienen muy claro cuál es la responsabilidad de cada jugador. Llega en muy buen momento y hasta puede teber aspiraciones de playoffs, por rendimiento y por la confianza con que está jugando. Los partidos a veces son montañas rusas, como el de la primera vuelta. Jugamos en enero, no ha pasado tanto tiempo. Antes de ese partido ganaron en Andorra, con un partidazo, y llegaron al derbi con mucha confianza. Vienen con muy buenas sensaciones, se quitaron mucha presión en diciembre. Están bastante completos ahora. Jugando de manera muy simple pero muy eficiente, es difícil encontrarles debilidades. Tienen puntos muy fuertes de anotación en sus ballers. Defensivamente basan mucho su esfuerzo en intentar ahogar mucho al rival. A ver si somos capaces de sacar ventajas".

El no debut de Núñez: "Cualquier cosa que diga yo se puede malintrepretar. Se fue LJ y vino Heurtel. Las cosas se estaban compmplicado mucho. En esos tres partidos seguidos en casa se nos hizo complicado competir. La llegada de Thomas hizo que que cambiaran los roles de algún jugador. Y llega Ángel, y eso cambia otra vez la situación. Dentro de los no cupos tenemos diez jugadores. Ángel nos está ayudando mucho en todo, pero las circunstancias han hecho que no haya podido jugar. Para mí es difícil gestión de quince jugadores. Y los quince para mí son iguales. Hay que tomar decisiones para poder cubrir el máximo de posibilidades dentro de un partido".

Las convocatorias: "La situación es bastante difícil. Los jugadores hacen todo por ayudar al equipo. Hubo momentos de la temporada en los que que, por distintos motivos, éramos pocos. Ahora somos muchos, e imagino que para los chicos descartados también es difícil".