El Liceo visita tierra fértil en busca de su primera victoria en la Champions

La Champions no se detiene. El nuevo formato de competición aprieta el calendario y el Liceo afronta su tercer partido europeo en tres semanas. Debutó hace 14 días con una derrota en Italia ante el Trissino (5-2) y el pasado jueves arañó un punto contra el Oliveirense en Riazor (1-1). Hoy toca victoria, pero hay que ganársela. Ya está en Francia, un feudo propicio para el equipo coruñés, que nunca ha perdido en territorio galo, para medirse al HC Dinan Quévert (20.00 horas, World Skate TV), sobre el papel el rival más débil del grupo B.



En una pequeña localidad de 14.000 habitantes al noroeste del país, enclavada en la Bretaña francesa, juega el Quévert, once veces campeón de liga y otras cuatro de Copa, la última el pasado año, y la revelación en la ronda clasificatoria de la Champions. Encuadrado en el grupo C, aprovechó el factor cancha para batir al Sarzana italiano (6-3) y al Tomar portugués (3-2) y hacerse un hueco en la fase final. En las dos primeras jornadas ha sucumbido como visitante ante el Oliveirense (6-2) y en casa contra el Benfica (0-5), los dos favoritos del grupo.



Bajo la dirección técnica del argentino con pasaporte francés Cirilo Garcia, que desarrolló casi toda su carrera en el país galo, en la plantilla del Quévert sobresale un ex del Liceo, Guido Pellizzari. El también argentino llegó el pasado año pasado para suplir la baja prolongada de Bruno Saavedra. Relegado a la última plaza de la rotación, cumplió sin brillo siempre que tuvo minutos, pero se marchó al finalizar su contrato.

Reencuentro

“Mi idea era continuar en este proyecto, pero me comunicaron que no voy a seguir”, desvelaba Pellizzari el último febrero en una entrevista con este diario, solo tres meses después de su fichaje por el equipo coruñés, el 3 de noviembre de 2023. El jugador de 32 años es un trotamundos del hockey patines con pasado en seis ligas diferentes: Argentina (Andes Talleres), Italia (Matera), Suiza (Basel), Portugal (Valença), España (Vendrell, Calafell y Liceo) y Francia (Saint-Omer y Quévert).

“Mi carrera ha sido muy enriquecedora, en lo deportivo y en lo personal. Siempre he sacado algo positivo, he sacado familia y he sufrido, pero también disfrutado la adaptación a la cultura de cada país. He crecido mucho”, reconocía Guido, que tiene tres hijos nacidos en tres lugares diferentes: Francesco (Vendrell), Pietro (Calafell) y Matteo (Saint-Omer).



El Quévert incorporó el pasado verano a otros dos jugadores, el también argentino Bautista Acevedo, portero que llegó procedente del Barcelos, y el portugués Tomás Cardoso, ex del Montebello italiano y que ya es el máximo goleador esta temporada con nueve dianas, seguido por Pellizzari, con seis. La columna vertebral del equipo es francesa y se apoya en el capitán Corentin Turluer, Quentin Podevin y Ronan Ricaille.

Prohibido relajación

Los nombres, de tercera fila, y el récord del Liceo contra equipos franceses, de 15 victorias en 16 partidos, invitan a pensar en un escenario favorable para el equipo coruñés, pero Juan Copa no desdeña a su rival: “Queremos hacer bueno el punto que conseguimos el otro día en casa ante el Oliveirense contra un equipo que fue una de las sorpresas de la fase de clasificación. Sabemos de lo peligroso que es en su casa, seguramente va a llenar la pista y siempre es muy difícil conseguir puntos”.

El técnico coruñés destaca el nombre de Pellizzari y pide solidez para volver con los tres puntos de Francia: “Se han reforzado muy bien con un exjugador nuestro como Guido Pellizzari y vamos a tener que hacer un partido serio, sin conceder a nivel defensivo, muy ordenados en ataque y hacer el hockey que estamos desarrollando y que nos está llevando a conseguir buenos resultados”, advierte el técnico coruñés.

Sin el capitán

Copa no podrá contar hoy con Dava Torres. El capitán sufrió una lesión durante el estreno de Champions en Trissino y se perdió el partido de la OK Liga en Sant Sadurní d’Anoia. El pasado jueves sí compareció en el Palacio de Riazor ante el Oliveirense, pero jugó toda la segunda mitad con un vendaje, afectado por una sobrecarga muscular, y lejos de su mejor estado de forma. Lo mejor para él y para el equipo es descansar esta semana por precaución. Se une a la conocida baja de Pablo Cancela, que se recupera de una rotura de ligamento.

Sí están en Francia y ya recuperados de sus respectivos procesos gripales los jóvenes Jacobo Copa y Bruno Saavedra, que no pisaron la pista en el último compromiso europeo. Así, el Liceo contará con una rotación de siete jugadores y dos porteros. Las principales incógnitas del cinco inicial se resolverán esta tarde en la Salle Némée, donde el equipo ya se entrenó ayer por la tarde. Hoy tratará de sembrar su primera victoria europea del curso.